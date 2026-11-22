Bolivia vuelve a demostrar que cuenta con jovenes talentos capaces de alcanzar grandes conquistas en el contexto científico internacional.



Prueba de esa aseveración es la destacada actuación que tuvo el equipo boliviano en la XVIII Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA 2026), que se celebró en Asunción, Paraguay, uno de los encuentros científicos juveniles más trascendentales de América Latina, que reúne a estudiantes de diferentes países para poner a prueba sus conocimientos, habilidades y pasión por la exploración del universo.



Los cochabambinos Franco Arturo Mendoza Saavedra y André Padilla Pérez; la chuquisaqueña Mariana Barrero Villalba y el orureño Samuel Calle Yañez, conquistaron la presea de bronce en la justa científica internacional, mientras la estudiante cruceña Heidy Coronado Gutiérrez alcanzó a llevarseuna mención de honor.



La armada boliviana fue liderada por la maestra Sulma Valdes.



Esta competencia, que nació en 2008 y celebró su primera edición en 2009, va mucho más allá de una olimpiada académica: promueve el pensamiento científico, la investigación, la cooperación y la integración latinoamericana. Sus participantes enfrentan desafíos teóricos y prácticos que incluyen astronomía, observación del cielo, física, astrofísica y actividades de astronáutica y cohetería.



La competición internacional reunió a estudiantes de 12 naciones: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay.



La conquista de los colegiales es fruto del sacrificio que realizan los padres de familia con el propósito de que sus hijos continúen acumulando conocimiento.



En OLA 2026 se desarrollaron cuatro pruebas principales.



Teórica individual: conocimientos de astronomía y astrofísica. Observación individual: observación e interpretación del cielo.



Teórica grupal: resolución de problemas en equipos. Astronáutica y cohetería grupal: construcción, experimentación y desafío de cohetes. También hubo actividades de planetario y pruebas de integración entre estudiantes de diferentes países.