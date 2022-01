Adquisición de experiencias y acreditación al Mercosur son las ofertas de la carrera de medicina de Unifranz

Para la carrera de medicina es fundamental adquirir experiencia en el área desde el inicio de la formación, además de otros aspectos a la larga resultan en favor del estudiante, una de ellas es el intercambio de experiencias y la posibilidad de facilitar traspasos o el acceso a especialidad en los países que forman parte del Mercosur. Unifranz es la entidad académica que tiene la acreditación a Mercosur y también ofrece a los estudiantes la posibilidad de avanzar en su formación práctica desde los semestres iniciales, según comentó el decano académico de la entidad universitaria, Jimmy Venegas.

La formación en Unifranz se enfoca en el modelo pedagógico por competencias que, según Venegas, es ideal para los estudiantes de esta carrera.

“Todos los estudiantes trabajan en un modelo en el cual van a tener a su disposición toda la tecnología, simuladores, escenarios que se van a acercar lo más posible a la realidad para que ellos estén acostumbrados a responder a las necesidades de sus pacientes. Para que cuando estén en los hospitales haciendo las prácticas, continúen en el internado o vayan a la residencia, nuestros estudiantes deben ser capaces de hacer procedimientos, atender pacientes responder a emergencias que van a necesitar que ellos trabajen de manera multidisciplinaria, trabajen en equipo y den solución a los problemas”, explicó.

Venegas dijo que con el objetivo de fomentar esas prácticas se generan espacios en las aulas donde se prioriza trabajar en equipo, pero también considerar diferentes aspectos éticos. A esto se agrega que también se aborda la enseñanza y práctica de interacción con las personas, la explicación de los resultados de los análisis o los métodos de diagnóstico.

“Eso no es algo que se aprende solo en los libros o en los exámenes tradicionales de selección múltiple”, sostuvo el decano.

A las enseñanzas brindadas en la parte académica se suma los beneficios de una carrera acreditada al Mercosur. “Encontramos el prestigio y la calidad académica, debido a que nosotros hemos cumplido estándares rigurosos a nivel internacional que han verificado que todo, las actividades que realizamos en los laboratorios, en las salas de simulación”, dijo Venegas.

El decano destacó que la calidad académica es “reconocida a nivel internacional” tanto por otras universidades, pero también por los futuros empleadores.

En este sentido, también se facilita el trámite de documentación en países del Mercosur, por la carga horarios, los contenidos y las actividades académicas.

“El proceso de obtención de documentación para poder luego ingresar a un trabajo o poder participar en algún concurso para la especialidad se ven facilitados, evidentemente todos los estudiantes deben rendir un examen para poder ingresar a la especialidad, pero los trámites que son necesarios pueden verse facilitados debido a que nos encontramos acreditados al Mercosur”, añadió.

Asimismo, se destaca la movilidad internacional que se tiene a través del programa Marca, con lo que existe la posibilidad de intercambios entre las universidades acreditadas.

La experiencia de un egresado

El médico clínico, Viviano Matias Campos, destacó que estudiar la carrera de medicina en Unifranz fue una de las mejores experiencias que pudo vivir y que le sirvieron para la reválida en Brasil.

“Fue ahí donde tuve la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en todo el proceso de formación académica, entonces reválida es un examen compuesto por preguntas por una parte teórica y una parte práctica. En la segunda fase, en el examen práctico he podido poner en práctica los años de estudio en Unifranz. Gracias a Dios, soy muy agradecido porque me han dado los contenidos necesarios para una buena formación académica y así obtener la aprobación en uno de los exámenes más difíciles del país. Soy muy agradecido a Unifranz y al proceso de aprendizaje, siempre los docentes tratando de ayudar de la mejor manera posible. El trato, el internado todo lo que he podido tener en Unifranz, gracias a Dios tuve la base para un buen examen”, señaló.

Desde esa experiencia en la que Campos señaló que la reválida del proceso formativo le ayudó por todo lo que aprendió, ahora también acompaña a los estudiantes que buscan atravesar ese proceso en otros países.

“Lo que hago con todos los estudiantes que me buscan es tratar de orientar, como un proceso de coach, trato de explicar lo que es el examen y la guía de cada área de la medicina y con eso estudian lo que más entra al examen, otra cosa que trato de ayudar es que dediquen al máximo y aprovechen el tiempo que están en la universidad para que ahí aprendan el máximo posible y después puedan dar un buen examen”, sostuvo.

Evolución en la práctica médica

Generar situaciones que sean reales, es la premisa de Unifranz a la hora de referirse a la práctica médica y la evolución que se ha tenido en los últimos años. El decano académico señala que el uso de la tecnología también se ha vuelto importante para la atención a los pacientes.

“La práctica médica ha tenido una evolución muy rápida en los últimos años y esto en un contexto de pandemia ha necesitado el uso de tecnología, nunca antes habíamos tenido tanta información en tan poco tiempo o hemos tenido que utilizar recursos tecnológicos para atender a pacientes. Es muy importante que el médico esté preparado siempre y en muchos casos, los estudiantes de medicina tienen la oportunidad de entrar en contacto con pacientes o equipos cuando van al internado, pero nosotros pensamos que esa debe ser una experiencia desde el primer semestre, para eso Unifranz ha implementado modernas salas de simulación, equipo que va a simular estos espacios de hospitales, equipos de una sala de emergencia, pero a aparte de implementar tecnología, debemos pensar en escenarios que se acerquen a la realidad, es decir experiencias que van a genera estrés”, añadió el profesional.

Venegas señala que ese proceso no se aprende a través de una clase magistral, sino de una experiencia que se genera en espacios reales y adecuados para simular una sala de emergencia, un hospital o una atención a los pacientes que requieran la misma.