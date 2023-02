Campaña “Caminando por la vida” recaudó Bs 1,6 MM para niños y niñas con cáncer

La décima versión de la campaña “Caminando por la vida” logró alcanzar la meta de recaudación más alta de los últimos 10 años: 1.618.466 bolivianos. Este monto será destinado en su integridad a coadyuvar el tratamiento médico de niñas y niños con cáncer que reciben atención en el Hospital del Niño de La Paz y el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano de Santa Cruz, y a instalar un moderno laboratorio patológico en el Hospital Manuel Ascencio Villarroel de Cochabamba.

En la gestión 2022, esta campaña retomó su modalidad de caminatas presenciales en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y congregó a más de 4.500 caminantes y más de 500 voluntarios y voluntarias, consolidándose una vez más como una cadena de solidaridad donde participan personas, empresas y organizaciones, para llevar esperanza a niñas y niños con cáncer de todo el país.

El monto de recaudación alcanzado en la décima versión de la campaña fue de 1.618.466 bolivianos, que es el resultado del compromiso de miles de personas, entidades y empresas aliadas que se sumaron a esta causa.

La totalidad del monto recaudado se ejecutará en coordinación con las siguientes organizaciones: ONG FIE en La Paz, Afanic y Fundación CRE en Santa Cruz y Fundación Oncofeliz en Cochabamba, así como con los tres centros médicos que atienden el cáncer infantil en Bolivia. Los recursos están destinados a cubrir los costos de la medicación, estudios complementarios y tratamientos para los niños y niñas con cáncer en La Paz y Santa Cruz. En Cochabamba la recaudación cubrirá la instalación de un moderno laboratorio patológico que ayudará en la detección del cáncer infantil y otros estudios necesarios en el tiempo de tratamiento.

“Esta iniciativa es una muestra de que las alianzas son un factor clave para el éxito de los programas sociales, y reflejan compromiso, solidaridad y perseverancia para obtener recursos que permitan brindar una esperanza de vida a niñas y niños que padecen esta enfermedad. Por eso nuestro enorme agradecimiento a todas las empresas, organizaciones y personas que hicieron sus aportes para lograr este importante monto, que se constituye en un hito en los diez años de vigencia de la campaña”, manifestó Claudia San Martín, gerente nacional de Desempeño y Responsabilidad Social de Banco FIE.

Una esperanza de vida

En la gestión 2022 “Caminando por la vida” brindó apoyo a 293 niños y niñas en los centros de salud de La Paz y Santa Cruz, de los cuales más del 20 por ciento era proveniente del resto de departamentos del país. Se contempló quimioterapias y medicamentos, estudios intra y extrahospitalarios, tratamientos especiales y paliativos e insumos y equipamiento. En Cochabamba se inició la instalación de un laboratorio patológico que permitirá un diagnóstico oportuno de la enfermedad y estudios especializados para el cáncer. El equipamiento adquirido incluye un equipo de baño de flotación, microscopio óptico de cámara, estufa de parafina, mesón de granito, microondas y microcentrífuga de 24 tubos.

“Estamos muy agradecidos con el apoyo de la campaña que llegó a la Fundación en el mejor momento posible, justo antes de comenzar una pandemia mundial que cambió todas nuestras expectativas, el cáncer infantil nunca se detuvo y hoy podemos decir muy optimistas y esperanzados que, gracias a la ayuda que se ha otorgado, el número de sobrevivientes sigue en aumento”, afirmó Verónica Paz, directora de AFANIC.

La campaña logró consolidar una red de aliados comprometidos con esta causa siendo fundamental la participación de empresas, como la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), el Club de Tenis La Paz, Agua Somos–CBN, BAGÓ, Farmacorp, Alianza, Oncoservice, Nike, Consegsa, TOYOSA, Multicine, Barents Re, Four Group, CNI, PROTEL, Sagitario, Pure Cotton, Camino Real, Totto, Alpach, Hipermaxi, instituciones caminantes de oro, como Sudamericana, Alpha Systems, Women Cainco, CAMEBOL (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), MC4, La Boliviana Ciacruz, KS TORRES SRL, TC BROKERS, BIO PETROL, y los aliados técnicos, commo POSTALL, Fama Eventos, Fireworksgroup Bolivia, Sounder, Enlace Vida.

Los grupos de voluntarios y voluntarias fueron un elemento clave en la logística y difusión, quienes con un alto compromiso de solidaridad apoyaron estas acciones, entre ellos destacan Aplab, Best Buddies Bolivia, Colegio Saint Andrews, Hands Helping Hands, Better Together, Grupo Winter, Interact, Punto Cero, UPB, Grupo Scouts San Ignacio de Loyola, Universidad Mayor de San Simón, Distrital Scouts de Cochabamba, UTEPSA, Colegio Cambridge, Colegio Alemán y Fie Amor en Acción.

“Es una gran satisfacción para Fundación CRE poder ser parte de este programa de responsabilidad social con el objetivo de devolver la esperanza y brindar una mejor calidad de vida a muchos niños, niñas y familias que acompañan esta lucha. Quiero agradecer al gran corazón solidario de las empresas e instituciones aliadas y el compromiso de cada uno de los voluntarios quienes cumplen un rol fundamental en esta noble causa” afirmó, José Alejandro Durán, presidente de Fundación CRE.

“Trabajamos para lograr un apoyo efectivo que impacte en la esperanza de vida de nuestros grandes guerreros/as. Gracias al apoyo de todas las personas estamos logrando acompañar y apoyar un año más a las niñas y niños con cáncer”, enfatizó María del Carmen Ostria, coordinadora de Proyectos de la ONG FIE. Además, destacó el éxito de esta campaña.