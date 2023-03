Mascotas, miembros de la familia que demandan cuidado integral

Las nuevas tecnologías han desarrollado más la comprensión sobre cómo podemos sobrellevar una relación acertada con las mascotas, entendiendo sus mayores necesidades.

Desde la pandemia el número de mascotas incrementó en 44% en el mundo. En América Latina el negocio de cuidado de mascotas crece a un ritmo anual de 6% según el reporte de Euromonitor y Bolivia no es la excepción. El mercado de los cuidados de mascotas pasó de $us 9,1 millones en 2013 a $us 15,5 millones en 2021 según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Es evidente que el interés que tiene la gente por sus mascotas es muchísimo más alto que antes.

Una de las nuevas preocupaciones de los dueños de las mascotas es el estado de ánimo de estas, pues tiene una relación directa con su estado de salud. De más en más las prácticas para tener una mascota sana y contenta, evolucionan.

Natalio Tello, gerente de la marca Purina, explica que esas necesidades nutricionales son similares a las que ya existían, “lo que ha cambiado es la tecnología en la producción del alimento, con mejoras en el proceso de fabricación, materias primas e ingredientes”. Esto ha ayudado exponencialmente a la salud de las mascotas, especialmente en términos de pelaje. “La piel forma una parte importante de su sistema de defensa ante patógenos, por lo que elegir un alimento completo y balanceado, es fundamental para tener a nuestras mascotas felices y protegidas”, revela.

La marca Purina posee más de ocho centros de investigación en todo el mundo, con más de 500 expertos en el área de alimentación animal (veterinarios, nutricionista, ingenieros en alimentos, zootecnista y otros) que se encargan de buscar la mejor combinación de ingredientes y con alta calidad. La innovación es una prioridad, pues solo así se pueden cubrir las necesidades de las mascotas, que se han convertido en un miembro más de las familias.

En ese camino, recientemente lanzaron en el mercado boliviano su producto Pro Plan Live Clear, el primer alimento para gatos que reduce de forma significativa los niveles de Fel d1, el principal alérgeno presente en la saliva de los felinos y que, de allí, pasa al pelaje y la caspa.

Tello explica que “una de las practicas más importantes y más difíciles de mantener es la rutina de alimentación; los horarios de la comida son muy importantes y varían según la raza”. Las caminatas o actividades de dispersión son igual de importantes que la alimentación, pues esto crea una relación de confianza entre las mascotas y sus familias.

El cuidado de una mascota exige tiempo y esfuerzo del propietario. La buena noticia es que hoy se cuenta con la ayuda de la tecnología y el conocimiento para mantenerlos en las mejores condiciones.