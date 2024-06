Cristina Mamani, la exitosa empresaria que cumple su sueño de estudiar en Unifranz Online

La puerta del “SPA” se abre y todos los presentes giran a verla. Se acerca presurosa a cada uno de sus clientes, los besos vuelan y las expresiones cariñosas se hacen sentir, en medio de una atmósfera cálida entre los asientos y los espejos. Es Cristina Mamani o como la conocen en los círculos de belleza “Cristina Spa”, la emprendedora, madre y estudiante de la carrera de Publicidad y Marketing en Unifranz Online.

“Necesito potenciar mi emprendimiento y los tiempos actuales nos marcan tendencias digitales en la forma de conectar con nuestros públicos. Es por eso que decidí estudiar la carrera de Marketing y Publicidad. Además, nunca es tarde para empezar algo nuevo”, dice Cristina al momento de comentar su nueva aventura que la llevará a ser licenciada en Publicidad y Marketing.

La empresaria de la belleza, es madre de Ángel y Cristian; sueña con graduarse junto a su hijo mayor, a quien denomina “mi Ángel”, en tres años y seis meses, tiempo que le resta de formación para lograr su objetivo.

Cristina empezó a trabajar a los 13 años en el mundo de la estética y, con fortaleza e inteligencia, fue construyendo el imperio que ahora dirige. “Desde muy chica me dediqué a este mundo hermoso y con determinación obtuve todo lo que quería, la casa, la familia, el negocio y los hijos, pero quiero más y en ese afán es que decidí estudiar una carrera que potencie mi emprendimiento, pero que no me impida continuar con mi trabajo”, comenta la exitosa empresaria.

“La educación online es un modelo educativo donde por primera vez en la historia, con carácter masivo, mucha gente puede aprovechar y ser ellos el centro de la formación. Es la formación la que se ajusta a sus necesidades, no ellos a las necesidades de los centros educativos, hace que las personas no dependan de un lugar, de una hora, ni de un precio, porque la educación online suele ser bastante más barata que la educación presencial”, señala Lluis Pastor, experto en innovación educativa y asesor internacional de Unifranz Online

Dividida entre muchas actividades, Cristina Mamani tomó la decisión de estudiar, primero cursos cortos, luego programas más largos, desarrollo empresarial, coaching, inteligencia emocional, pero algo le faltaba a su formación, una licenciatura y optó por la carrera de Publicidad y Marketing en Unifranz Online.

“Fue entonces que encontré a Unifranz Online, que me permitía estudiar, trabajar y realizar todas mis otras actividades, ha sido una experiencia maravillosa, pero también exigente, la cual he podido balancear gracias al apoyo de mis hijos”.

Unifranz Online permite a sus estudiantes equilibrar sus vidas entre sus labores y sus estudios, democratizando la manera en la que acceden a la educación, permitiendo que personas que cuidan a sus familias, negocios o trabajos puedan estudiar de forma semipresencial, sin tener que descuidar ninguna faceta de sus vidas.

“Uno de los grandes resultados y valor que entrega Unifranz Online a las personas es el equilibrio que logran al estudiar y, al mismo tiempo, trabajar y atender las actividades diarias que tienen en sus hogares y responsabilidades con sus familias. Ese es uno de los valores principales que como universidad queremos brindarles a nuestros estudiantes”, explica el presidente ejecutivo de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, Óscar Ágreda.

El artículo científico: “Déficit de titulación y su relación con la satisfacción vocacional y profesional” escrito por el investigador Miguel Ángel Zilvetti señala que los profesionales titulados tienen un 76% de opiniones de satisfacción profesional frente a un 66% en contra de los egresados.

Por otra parte, una reciente investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), revela que un título profesional mejora los resultados en el mercado laboral en comparación con otros niveles educativos al tener mayor participación en el mercado de trabajo y disfrutar de mejores resultados en materia de empleo.

“La sociedad en la que vivimos es una sociedad de segundas y terceras oportunidades y es también una sociedad de cambio continuo. Con todo aquello las personas que incluso pudieron estudiar en su juventud van a tener que ajustar los conocimientos muchas veces a lo largo de su vida adulta, por eso resulta absolutamente imprescindible ofrecer la oportunidad de estudiar a las personas continuamente”, dice, por su parte, Pastor

Según Mamani, estudiar requiere disciplina, porque crecer y ser profesional, solo depende de uno mismo.

Cristina dedica, al menos, dos horas a sus estudios, aplicando estos horarios estrictamente, con agenda en mano. Una vez concluidas las lecciones visita alguno de sus siete locales ubicados a lo largo o ancho de la ciudad, atiende a clientes, revisa los balances y asiste a reuniones, para volver a casa por las noches y revisar, una vez más la plataforma de Unifranz Online antes de dormir.

“Las lecciones son muy didácticas, cargadas de conocimiento, lo que a veces las hace pesadas, pero tengo la motivación para continuar y aplicar lo aprendido en mi negocio”, dice, entre risas.

El sábado es un día especial, los talleres presenciales, en los cuales Mamani pone en práctica todo lo aprendido y comparte sus impresiones con otros como ella, personas con experiencia de vida, que ahora buscan mejores oportunidades a través del aprendizaje de nuevos conocimientos, habilidades y competencias.

“Lo creativo me llama más la atención, es importante la teoría, pero la práctica es, a mi parecer, lo que hace que todo aterrice de mejor manera”, agrega.

Este modelo, cimentado en la semipresencialidad, permite a los estudiantes una mayor proactividad respecto a lo que aprenden y cómo lo aprenden, y la manera en la que aplicarán estos conocimientos en su vida diaria y sus negocios.

Pastor indica que, más allá de las facilidades que brinda la universidad en torno a la flexibilidad de los horarios y de estudiar desde cualquier lugar, la capacidad de elegir las lecciones y cómo tomarlas, es otra de las grandes ventajas de Unifranz Online.

“En las universidades tradicionales todo viene marcado por un profesor que dicta la clase y el estudiante solo toma nota, pero en Unifranz Online los sistemas de aprendizaje son más proactivos, más dinámicos y permiten un mayor control por parte de los estudiantes. Esto hace que ellos también tengan que tomar decisiones, responder cuestiones clave y no solo responder pruebas memorísticas y exámenes, sino que aplican lo aprendido en el mundo real”, explica Pastor.

Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería Comercial, Contaduría Pública y Publicidad y Marketing son las cinco carreras de pregrado con las cuales Unifranz Online rompe estereotipos y desafía a jóvenes y adultos que estaban esperando una oportunidad para ser profesionales de excelencia.

Bajo el rótulo “sólo depende de ti”, Unifranz Online desafía a superar y potenciar a las personas en su formación profesional. https://unifranz.online/ y el 75824786 son las referencias de contactos para acceder a la plataforma.