Gustavo Parra: “Unifranz Online se acomoda a mis tiempos y objetivos de vida”

Luego de una sesión de caminata y gimnasio, Gustavo Parra, de 55 años, llega a su oficina, no parece agotado por el ejercicio, es un hombre de acción. Ahora, vestido de manera formal, se sienta en su escritorio y empieza a revisar números y tendencias en su computadora, viendo dónde empiezan a dar frutos sus inversiones.

Luego de media vida entre números y estadísticas, Parra especializado en finanzas corporativas persigue una nueva pasión que lo acompaña desde hace muchos años, el derecho. “El Derecho siempre ha formado parte de mis actividades laborales, aunque no directamente, de eso nace mi inquietud y cierto gusto por acceder a conocimientos jurídicos”, relata e indica que eso lo hizo buscar estudiar la carrera en más de una ocasión.

“Intenté en el pasado estudiar esta carrera de manera presencial, pero debido a mis labores y actividades diarias, me ha sido imposible. Cuando vi que había la posibilidad de hacerlo en la modalidad semipresencial, me animé sin dudarlo; es una maravilla para mí, porque se acomoda a mis tiempos y a los objetivos que tengo en la vida”, confiesa.

De acuerdo con un estudio realizado por Kabir Sehgal en el Harvard Business Journal, el contar con una segunda carrera tiene al menos tres beneficios:

Al ampliar los conocimientos del profesional, mejora su empleabilidad y sus opciones de ascenso, permitiendo además que este pueda explorar nuevos caminos y oportunidades laborales.

Por otra parte, la educación continua proporciona nuevas perspectivas y herramientas que pueden aplicarse directamente. Esto puede conducir a un mejor desempeño, mayores responsabilidades y posibles mejoras salariales.

Finalmente, el contar con una nueva carrera puede brindar las habilidades y herramientas necesarias para un cambio de carrera satisfactorio, porque permite rediseñar la trayectoria profesional y perseguir pasiones o intereses.

Esto es precisamente lo que busca, una manera de ampliar sus conocimientos y sus oportunidades, potenciando su actividad profesional.

“Me dedico a hacer inversiones. Muchas veces tengo que recurrir a abogados externos que me orienten, por eso creo que ahora estoy en el lugar en el que siempre quise estar hace mucho tiempo. Unifranz Online me permite hacer una autogestión del conocimiento, es hacer una síntesis de toda la información a la que puedes tener acceso en la plataforma y en la medida en la que vamos haciéndolo, agarramos un ritmo, adquirimos una metodología que nos permite ser más eficientes en nuestros tiempos, abarcar mucha más información y lograr más objetivos. Eso es lo que veo de la facilidad de autogestionar uno mismo su propio aprendizaje”, explica Parra.

Pensando en su futuro, Parra indica que espera poder aplicar todo lo que ahora aprende a su actividad.

“El tiempo pasa volando, es verdad, especialmente cuando uno hace lo que le gusta, cuando uno tiene una visión a futuro, que en mi caso es lograr esta profesión que la he estado buscando por tanto tiempo, utilizarla en mi actividad comercial y financiera, ser parte de un sistema laboral en el cual pueda aportar con mis conocimientos jurídicos y, en el futuro, como una posibilidad laboral”.

El futuro abogado reflexiona “con la tecnología y con la oportunidad que nos brinda Unifranz Online con esta modalidad. Yo creo que todos podemos perseguir una nueva carrera”.

El experto en innovación educativa y asesor internacional de Unifranz Online, Lluis Pastor indica que la posibilidad de seguir aprendiendo es una de las claves de la universidad y se encuentra en consonancia con las necesidades y demandas del mundo actual.

“En la sociedad de conocimiento, la educación se convierte en un elemento clave para superar la brecha de la pobreza y de la ignorancia y no solo en la formación de sus jóvenes, sino en la formación continua de sus adultos y jóvenes profesionales y éste es un cambio respecto a cualquier otro siglo que hayamos vivido. La educación ha dejado de ser una cuestión de élite y se convierte en un asunto que afecta a toda la población porque hay que tener unos mínimos conocimientos para circular en el siglo XXI. Estos conocimientos que adquirimos a lo largo de toda la vida los podemos ir ajustando para tener un mejor desempeño profesional y para ser también un ciudadano más crítico”, acota.

El estudiante nunca sabe cómo será su día, por lo que la flexibilidad para estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento es esencial para él y la considera como la principal ventaja de Unifranz Online sobre otras opciones de formación profesional.

“Mis días no se pueden agendar con demasiada precisión, así que durante un día cualquiera pueden mezclarse un montón de actividades, por esto, esta modalidad online me permite desarrollar, autogestionar, controlar en la medida de mi tiempo y mis posibilidades. Esto es lo que más me ha seducido hasta ahora de esta modalidad. El que yo pueda autogestionar mi conocimiento, pueda investigar más allá de lo que me brinda la universidad, es un sistema que realmente me permite desarrollar todas las inquietudes académicas que tengo”.

Esta flexibilidad es uno de los principios más importantes de Unifranz Online, una universidad que permite a sus estudiantes estudiar desde cualquier lugar, a cualquier hora y desde una diversidad de dispositivos, combinando estos recursos interactivos y digitales con talleres presenciales.

"Unifranz Online es nuestra apuesta para brindar y democratizar una educación de calidad, gracias al gran avance tecnológico y muy ligada a la innovación educativa; fundamentada y concebida en relación al cumplimiento de nuestra misión y propósito institucional, que es el de transformar la educación en Bolivia", explica el presidente ejecutivo de esta Casa de Estudios Superiores, Óscar Ágreda Nogales.

Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería Comercial, Contaduría Pública y Publicidad y Marketing son las cinco carreras de pregrado con las cuales Unifranz Online rompe estereotipos y desafía a jóvenes y adultos que estaban esperando una oportunidad para ser profesionales de excelencia.

