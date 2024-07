Ranking MERCO: Banco Mercantil Santa Cruz es la entidad financiera con mejor reputación corporativa de Bolivia

El Banco Mercantil Santa Cruz se posiciona nuevamente en el Top 10 del ranking de las 100 empresas con mejor reputación en Bolivia, según el ranking MERCO Empresas Bolivia 2023, logrando el primer lugar en la categoría de entidades financieras a nivel nacional.

El BMSC, la entidad financiera más grande de Bolivia y con 118 años de trayectoria, se ha consolidado como el banco líder en el rubro financiero por su solidez, solvencia e innovación, lo cual se refleja en la preferencia y confianza de todos los bolivianos que lo han elegido cómo el banco con mejor reputación del país. La entidad financiera obtuvo esta posición gracias a la confianza de todos sus clientes y el arduo trabajo que desarrolla todo el equipo de colaboradores.

El compromiso del BMSC con el país y la comunidad, se refleja no solo en ser un aliado para sus clientes, apoyándolos en el cumplimiento de sus objetivos financieros, sino también con la población en situación de vulnerabilidad, por lo que, a través de su brazo social, la Fundación Mercantil Santa Cruz - Puedes Creer, colabora desde hace 12 años con las personas que más lo necesitan, generando un impacto positivo y cambiando sus vidas y las de sus familias. Hasta la fecha, se ha impactado de forma positiva la vida de más de 58.000 bolivianos y bolivianas a través de sus programas sociales basados en los pilares de educación, salud y deporte.

“Para el BMSC es una gran satisfacción y un honor ser reconocidos como una de las 10 empresas con mejor reputación del país, habiendo además ocupado el primer lugar con el mejor puntaje en la categoría de entidades financieras. Es a través de la respuesta que recibimos de nuestros públicos, que podemos confirmar que estamos en buen camino con el compromiso de seguir mejorando año tras año, trabajando juntos por un mejor país”, expresó Andrea Urquidi, Gerente de Marketing del BMSC.

Acerca del Banco Mercantil Santa Cruz:

El BMSC cuenta con más de $us 6.094 millones de activos. Depósitos con más de $us 5.085 millones. Una cartera de préstamos de más de $us 3.993 millones, más de un millón de clientes activos y un patrimonio de más de $us 347 millones, consolidándose como el Banco privado más grande del país gracias a su innovación en tecnología, diversidad de productos y servicios. Cuenta con más de 440 cajeros automáticos y 113 agencias a nivel nacional. Cuenta con distintos canales de atención para sus clientes, como la Banca Móvil, Banca por Internet y la Plataforma Cuentas y Créditos Online, un espacio 100% digital para abrir cuentas y solicitar créditos.