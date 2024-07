Enop Cuellar: “Unifranz Online hace realidad mi sueño de ser profesional”

Con fuerza y dedicación, Enop Cuéllar sujeta los tablones y los apoya en su mesa de trabajo, cepilla las asperezas y le da forma a la madera, convirtiendo su esfuerzo en un producto terminado. Con esa misma entereza y esfuerzo, este funcionario público y microempresario de 48 años estudia derecho en Unifranz Online, una carrera que le abrirá muchas puertas en el mundo profesional, pero también personal.

“Hay una frase que dice que nunca es tarde para lograr tu objetivo y es algo que estoy aplicando para estudiar la carrera de Derecho. No es fácil, balancear mi trabajo, negocio, mi familia y los estudios, pero la facilidad que nos da Unifranz Online es muy importante, podemos aprender por nuestra cuenta, utilizar la plataforma en cualquier momento y lugar, y además cumplir lo que quiero, terminar una carrera”, dice Cuéllar.

Para Cuéllar, que comenzó a trabajar a sus 15 años, estudiar una carrera profesional siempre fue un sueño, pero por azares de la vida no pudo cumplirlo hasta ahora.

“Provengo de una familia numerosa y mis padres no tuvieron recursos, en su momento, para hacerme estudiar, luego vinieron los hijos y otras responsabilidades; por esas razones no pude entrar a la universidad, pero siempre busqué formarme, con talleres y una carrera técnica, aunque siempre me quedó la espina de lograr una licenciatura”, agrega el futuro abogado.

Las personas que alcanzan un nivel de formación profesional están más satisfechas laboral y personalmente, frente a un 66% de los egresados, asegura Miguel Ángel Zilvetti, en su artículo científico: “Déficit de titulación y su relación con la satisfacción vocacional y profesional”.

Cuéllar se esfuerza a diario para lograr su anhelado título profesional que mejore sus resultados en el mercado laboral. Una reciente investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), revela que un título profesional mejora los resultados en el mercado laboral en comparación con otros niveles educativos, al tener mayor participación en el mercado de trabajo y disfrutar de mejores resultados en materia de empleo.

Jaime Ascarrunz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), opina que alcanzar mejores puestos de trabajo, de estatus o cumplir una aspiración personal suelen ser las principales motivaciones para seguir estudiando.

“La motivación económica es una de las más importantes. El ingreso de las personas con más educación es, en promedio, mayor a las que tienen menor formación. Las personas que poseen estudios universitarios han adquirido mayores capacidades, lo que las hará más productivas y por ello mejorarán sus posibilidades de empleo y de ingreso. A nivel general, una sociedad más educada es una sociedad más próspera. Esto es lo que muestran muchos estudios y por ello la preocupación de los países más desarrollados y emergentes por mejorar sus niveles de educación”, apunta.

La modalidad semipresencial de Unifranz Online abre las puertas del conocimiento a personas como Cuéllar, cuya motivación y esfuerzo ahora puede ser aplicada sin importar las barreras que plantean las universidades tradicionales.

En Bolivia, al igual que en países de desarrollo relativo, las personas empiezan a trabajar desde temprana edad, esta situación hace que se postergue o trunquen los estudios superiores, afirma Rolando Kempff, presidente de la Federación de Empresarios Privados de la Paz, (FEPLP).

“Muchas personas adquieren sus destrezas en la experiencia laboral, sin que se dé una formación académica. Esta situación, y en muchos casos la escasez de un trabajo estable, influye en la postergación de avanzar y concluir con los estudios universitarios”, señala.

Para tener mejores ingresos, es necesario un mayor nivel educativo, esto ha sido comprobado por varios estudios realizados en el país y en el extranjero, asegura Kempff.

En la misma línea, Cuéllar reafirma la idea y asegura que su vida cambiará al estudiar una carrera que le abra más puertas: “podré tener más conocimientos del campo que me gusta y generaré mayores ingresos, que es uno de los objetivos por los que lucho”.

Unifranz Online permite a los estudiantes equilibrar sus vidas entre sus labores y sus estudios, democratizando la manera en la que acceden a la educación, permitiendo que personas que cuidan a sus familias, negocios o trabajos puedan estudiar de forma semipresencial, sin tener que descuidar ninguna faceta de sus vidas.

La metodología de Unifranz Online combina la teoría que se brinda a través de la plataforma, con recursos didácticos, juegos y actividades interactivas, con el aterrizaje de los conceptos en los talleres presenciales, en los cuales, los docentes mentores plantean problemas reales a los estudiantes, preparándolos para el ejercicio de sus carreras.

Leticia Frida Quenta Marcani, docente mentora de Unifranz Online, indica que el gran valor de los talleres presenciales –una vez a la semana– es el encuentro con sus pares y sus docentes, en un diálogo, debate y puesta en práctica de lo aprendido en la modalidad online.

“Los docentes dejamos toda nuestra capacidad intelectual dentro de una plataforma y ésta habla por nosotros, para que el estudiante sea capaz de asimilar la información de una manera muy enriquecedora, aplicando la autogestión y la disciplina por su cuenta, de manera interactiva y cuando nos vemos en los talleres, ya no es esa clase donde el docente tiene que enseñarles sino que es una clase en la que podemos conversar sobre lo que ellos han trabajado en la semana y ven la importancia de esta información, las aplicaciones de este conocimiento y palpar su contexto real. Es un proceso enriquecedor”, agrega la docente.

La jornada de Cuéllar se divide entre su trabajo, negocio, familia y sus estudios.

El día comienza muy temprano, se levanta y alista para ir a trabajar, en la localidad de Warnes, en el norte integrado del departamento de Santa Cruz. Luego de cumplir con sus obligaciones laborales, Enop Cuéllar emprende el regreso a su taller de carpintería, donde revisa el avance y progreso de los proyectos y encargos que recibe. Alrededor de las siete de la noche, y después de cenar y compartir con su familia, el universitario enciende su Tablet y empieza a estudiar y realizar las tareas que la plataforma educativa de Unifranz Online le propone.

“Al principio, no sabía cómo iba a funcionar el tema de la plataforma, tenía un poco de miedo, pero es muy sencilla y práctica de usar. Además, cualquier duda que tenemos es respondida rápidamente por los mentores o por servicios estudiantiles. Por mi edad, al principio tenía dudas sobre estudiar online, porque la tecnología es un poco más complicada para mí, pero gracias al apoyo que hemos tenido no se me ha hecho difícil”, acota.

Cuéllar señala que la educación es un derecho y un deber, por lo que las barreras de horarios y lugar no deberían ser un impedimento para obtener la mejor formación posible, la cual se puede lograr gracias a la plataforma educativa, en conjunto con los talleres presenciales.

“Una de las partes más importantes de esta experiencia educativa son los talleres presenciales, allí despejamos dudas, los mentores nos dan más conocimientos y nos ayudan en la plataforma. Es algo que, para mí, es muy especial, esperar los sábados para los talleres es algo que me motiva cada día, porque adquiero más conocimiento”, explica Cuéllar.

Historias como la de Enop se repiten en las aulas de Unifranz Online. Por ejemplo, Agustín Fernández, emprendedor que busca aplicar sus nuevos conocimientos de administración en el negocio que está creando; Carmen Castro, que embarazada de seis meses, se esfuerza por avanzar en sus estudios de Publicidad y Marketing para darle un mejor futuro a su hijo; Patricia Selada, funcionaria pública y estudiante de Ingeniería Comercial que espera que su título le abra nuevas puertas laborales o Mauricio Ozuna, que cumple su sueño de estudiar Derecho para ayudar a su comunidad.

Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería Comercial, Contaduría Pública y Publicidad y Marketing son las cinco carreras de pregrado con las cuales Unifranz Online rompe estereotipos y desafía a jóvenes y adultos que estaban esperando una oportunidad para ser profesionales de excelencia.

Bajo el rótulo “sólo depende de ti”, Unifranz Online reta a superar y potenciar a las personas en su formación profesional. https://unifranz.online/ y el 75824786 son las referencias de contactos para acceder a la plataforma.