ALVABOL Comunicado

El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina, quien se encuentra en La Paz desde ayer,... Ver más Bolivia es el único país aspirante a organizar Juegos Bolivarianos 2029

El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina, quien se encuentra en La Paz desde ayer,... Ver más Bolivia es el único país aspirante a organizar Juegos Bolivarianos 2029