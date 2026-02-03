ALVABOL Comunicado

Publicado el 03/02/2026 a las 11h58
ALVABOL Comunicado

31/01/2026
Comunicado Banco Nacional de Bolivia (BNB)
Comunicado Banco Nacional de Bolivia (BNB)
30/01/2026
Comunicado Viva
Comunicado Viva
Comunicado BNB
27/01/2026
Comunicado BNB
03/02/2026 Economía
Gobierno culpa a la anterior gestión por el combustible de mala calidad
El Gobierno, mediante el Ministerio de Hidrocarburos, manifestó este martes que la anterior administración estatal tiene la culpa por el combustible de mala...
03/02/2026 País
De 26.000 inhabilitados reemplazaron a 1.300; plazo vence el jueves, según TSE
De 26.000 candidatos inhabilitados  hasta el  fin de semana los partidos y agrupaciones políticas sustituyeron a 1.300 cuando el plazo vence este 5 de febrero...
03/02/2026 Mundo
Donald Trump recibe a Gustavo Petro en la Casa Blanca: primer cara a cara tras diferencias
La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tuvo lugar en la Casa Blanca.
03/02/2026 Seguridad
Fiscal asegura que aprehendió al autor de muerte de Aramayo
La fiscalía del departamento de Tarija confirmó ayer que el asesinato de Mauricio Aramayo, ocurrido el 8 de enero, fue planificado y que los sicarios fueron...
03/02/2026 Economía
Paz anuncia el inicio de operaciones de Starlink en Bolivia en alianza con Entel
El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció ayer el inicio de operaciones en Bolivia de la empresa de internet satelital Starlink, en alianza con la Empresa...
03/02/2026 Seguridad
Mujer secuestrada en Yapacaní fue liberada tras el pago de $us 30 mil
Una mujer que estaba secuestrada desde el 1 de febrero en el municipio cruceño de Yapacaní fue liberada luego de que su familia pagó $us 30.000.
La exreina del Carnaval, Davinia Fernández, será candidata a concejal por la alianza Primero Santa Cruz en sustitución...
03/02/2026 País
Davinia Fernández será candidata a concejal en lugar de Laura Rojas por Primero Santa Cruz
Una comisión técnica de la República Popular de China, Certification...
03/02/2026 Economía
Comisión de China llega para fortalecer el agro y ampliar las exportaciones bolivianas
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) informó que el Gobierno autorizó la exportación de 880 mil...
03/02/2026 Economía
Gobierno libera 880 mil toneladas de grano de soya para exportación, pero productores esperan una apertura total
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por posibles desbordes en las...
03/02/2026 País
Senamhi emite alerta naranja por posibles desbordes de ríos en cuatro departamentos
The Strongest saldrá esta noche ante Táchira (20:30), de Venezuela, con el cuchillo entre los dientes, dispuesto a...
03/02/2026 Fútbol
The Strongest ante Deportivo Táchira, por el primer golpe en la Copa Libertadores
El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina, quien se encuentra en La Paz desde ayer,...
03/02/2026 Multideportivo
Bolivia es el único país aspirante a organizar Juegos Bolivarianos 2029
Eduardo Villegas está de vuelta en The Strongest. Se emociona cuando recuerda cómo se produjo la operación retorno.
02/02/2026 Fútbol
Eduardo Villegas: “Hay promesa de trabajo y esfuerzo”, en el nuevo ciclo en el club The Strongest
National Geographic, la revista de divulgación científica más famosa del mundo, vuelve a interesarse en Romeo, la rana...
28/01/2026 Ciencia
Romeo. National Geographyc vuelve a interesarse en ranas del Museo Alcide d’Orbigny
Desde Bad Bunny hasta Joni Mitchell, los artistas aprovecharon la noche más importante de la música para alzar la voz...
03/02/2026 Espectáculos
Premios. “Fuera ICE”: Los Grammy se convierten en escenario de protesta
El Pasaje Portales fue mejorado por la Alcaldía y reabierto al público la noche del jueves, el objetivo de los trabajos...
01/02/2026 Vida
Pasaje Portales. La ciudad restrena un remozado espacio peatonal y recreativo
La lectura de En mis palabras. Recuento de mi vida política, nueva obra de Gisela Derpic, no solamente me ha fascinado...
01/02/2026 Cultura
En mis palabras: una lectura subversivamente necesaria
El actor mexicano Gerardo Taracena murió el sábado 31 de enero del 2026, dejando una huella importante en el cine...
01/02/2026 Espectáculos
Muere Gerardo Taracena, famoso actor mexicano que participó en “Apocalypto” de Mel Gibson