ALVABOL Comunicado

Publicado el 03/02/2026 a las 11h58
03/02/2026 Mundo
La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tuvo lugar en la Casa Blanca.
03/02/2026 Seguridad
La fiscalía del departamento de Tarija confirmó ayer que el asesinato de Mauricio Aramayo, ocurrido el 8 de enero, fue planificado y que los sicarios fueron...
03/02/2026 Economía
El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció ayer el inicio de operaciones en Bolivia de la empresa de internet satelital Starlink, en alianza con la Empresa...
03/02/2026 Seguridad
Una mujer que estaba secuestrada desde el 1 de febrero en el municipio cruceño de Yapacaní fue liberada luego de que su familia pagó $us 30.000.
La exreina del Carnaval, Davinia Fernández, será candidata a concejal por la alianza Primero Santa Cruz en sustitución...
Una comisión técnica de la República Popular de China, Certification...
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) informó que el Gobierno autorizó la exportación de 880 mil...
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por posibles desbordes en las...
The Strongest saldrá esta noche ante Táchira (20:30), de Venezuela, con el cuchillo entre los dientes, dispuesto a...
El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina, quien se encuentra en La Paz desde ayer,...
03/02/2026 Multideportivo
Eduardo Villegas está de vuelta en The Strongest. Se emociona cuando recuerda cómo se produjo la operación retorno.
National Geographic, la revista de divulgación científica más famosa del mundo, vuelve a interesarse en Romeo, la rana...
Desde Bad Bunny hasta Joni Mitchell, los artistas aprovecharon la noche más importante de la música para alzar la voz...
03/02/2026 Espectáculos
El Pasaje Portales fue mejorado por la Alcaldía y reabierto al público la noche del jueves, el objetivo de los trabajos...
La lectura de En mis palabras. Recuento de mi vida política, nueva obra de Gisela Derpic, no solamente me ha fascinado...
01/02/2026 Cultura
El actor mexicano Gerardo Taracena murió el sábado 31 de enero del 2026, dejando una huella importante en el cine...
01/02/2026 Espectáculos