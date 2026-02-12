Comunicado Viva
El comandante de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, participó en Washington de una cumbre estratégica de defensa auspiciada por Estados...
12/02/2026 Seguridad
En una requisa sorpresa realizada la madrugada de este jueves, en el penal de Palmasola en Santa Cruz, se secuestraron diferentes objetos prohibidos en las...
La Policía aprehendió la mañana de este jueves al exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, en el marco de...
12/02/2026 País
En una primera mesa técnica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los mototaxistas acordaron 12 requisitos para el resarcimiento de daños por...
El autotransporte libre y mototaxistas del Trópico de Cochabamba anunciaron que iniciarán un bloqueo de caminos desde...
12/02/2026 Economía
En medio de la investigación por el caso maletas salieron a luz un conjunto de audios en los que presuntamente se...
12/02/2026 Seguridad
Óscar Villegas no quiere dejar de lado ningún detalle, por eso es que decidió viajar a Monterrey, México junto a Carlos...
12/02/2026 Fútbol
En Wilstermann tienen el panorama claro en relación a la demanda interpuesta ante tribunales deportivos y entienden que...
Deportivo Táchira se clasificó a la fase 2 de la Copa Libertadores, le ganó en los penales a The Strongest (5-4) que...
De manera enfática y mediante un comunicado público, Wilstermann negó participación alguna en la presentación de un...
11/02/2026 Fútbol
Pintura, cerámica y una pieza de videoarte forman parte de la muestra Sallqa, exposición del artista boliviano Douglas...
11/02/2026 Cultura
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios...
10/02/2026 Cultura
El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo mención de Bolivia durante una presentación en el medio tiempo del Super Bowl...
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón...
09/02/2026 Música