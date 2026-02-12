Comunicado Viva

Publicado el 12/02/2026 a las 13h50
Comunicado Viva

11/02/2026
Comunicado BNB
Comunicado BNB
12/02/2026 Economía
Transportistas del trópico anuncian bloqueos desde el viernes por el combustible
El autotransporte libre y mototaxistas del Trópico de Cochabamba anunciaron que iniciarán un bloqueo de caminos desde las 0 horas de este viernes en rechazo a...
12/02/2026 Seguridad
Revelan audios de operarios de la Aduana que advirtieron sobre maletas de Laura Rojas
En medio de la investigación por el caso maletas salieron a luz un conjunto de audios en los que presuntamente se escucha a funcionarios de la Aduana Nacional...
12/02/2026 País
En EEUU, el jefe de las FFAA de Bolivia participa en cumbre militar estratégica
El comandante de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, participó en Washington de una cumbre estratégica de defensa auspiciada por Estados...
12/02/2026 Seguridad
Descubren armas blancas, drogas, alcohol y celulares en Palmasola
En una requisa sorpresa realizada la madrugada de este jueves, en el penal de Palmasola en Santa Cruz, se secuestraron diferentes objetos prohibidos en las...
12/02/2026 País
Aprehenden a exinterventor de Epsas por la compra irregular de tuberías chinas
La Policía aprehendió la mañana de este jueves al exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, en el marco de...
12/02/2026 País
Conozca los 12 requisitos para el resarcimiento de daños por la mala calidad del combustible
En una primera mesa técnica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los mototaxistas acordaron 12 requisitos para el resarcimiento de daños por...
