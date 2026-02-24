¿Tu celular realmente aguanta tu ritmo? La durabilidad se vuelve clave al elegir un smartphone

El smartphone se ha convertido en una herramienta que acompaña cada momento del día: trabajo, estudio, fotos, mapas, mensajes y entretenimiento. Va del bolsillo a la mesa, del auto a la calle, de la casa a las clases y en ese recorrido enfrenta caídas, golpes, polvo, lluvia inesperada y largas jornadas lejos de un enchufe. En ese escenario, la durabilidad es un factor decisivo de compra.

Hoy, un celular resistente no es solo el que “se ve fuerte”, sino el que está preparado para la rutina real de las personas. Usuarios que caminan mientras usan el teléfono, lo apoyan en cualquier superficie o viven con prisas, necesitan equipos con estructuras reforzadas, pantallas con vidrios de alta resistencia y diseños internos que ayuden a absorber impactos. Certificaciones independientes, como las de SGS, respaldan que esa resistencia ha sido sometida a pruebas estandarizadas.

La vida diaria tampoco ocurre en ambientes controlados. Lluvia mientras se responde un mensaje, salpicaduras, polvo o tierra forman parte de situaciones comunes. Por eso, contar con protección avalada por normas internacionales IP, como IP66, IP68 o IP69, ofrece mayor tranquilidad frente al agua y las partículas. Además, tecnologías que permiten usar la pantalla aun cuando está mojada facilitan el uso en condiciones reales.

Sin embargo, uno de los aspectos más valorados de la durabilidad hoy es la batería. De poco sirve un teléfono resistente si se apaga a media tarde. La verdadera ventaja está en saber que el equipo acompañará toda la jornada, incluso con uso intenso. Las nuevas baterías de silicio-carbono ofrecen buena autonomía diaria y están diseñadas para conservar su rendimiento con el paso del tiempo, manteniendo un alto porcentaje de su capacidad tras cientos de ciclos de carga. En términos prácticos, esto significa menos desgaste, menor necesidad de cambiar de equipo en poco tiempo y menos dependencia del cargador.

La carga rápida y la carga inversa complementan esta experiencia, permitiendo recuperar energía en pocos minutos o incluso compartir batería con otros dispositivos cuando es necesario.

Un ejemplo de esta evolución es el REDMI Note 15 Pro 5G, que combina estructura reforzada y vidrio de alta resistencia, junto a la máxima certificación IP para protección frente al polvo, el agua e incluso condiciones de altas temperaturas (hasta 85 °C), respaldada por estándares internacionales.

Incorpora además certificaciones como SGS 5 estrellas (la calificación más alta) que avala su resistencia a caídas y compresión, y TÜV SÜD, que certifica la durabilidad de su batería. En este apartado destaca su batería de 6.580 mAh, capaz de ofrecer hasta dos días de uso, diseñada para mantener un rendimiento estable durante años (hasta seis, según certificación) sin dejar de lado potencia y un sistema de cámaras avanzado.



“Hoy los usuarios buscan teléfonos que resistan su ritmo de vida, no solo que tengan buenas especificaciones en papel. La durabilidad, especialmente en batería y resistencia a condiciones cotidianas, se ha convertido en un criterio central de elección”, señaló Margoth Matkovic, Gerente de Marketing de Xiaomi Bolivia.



Elegir un celular duradero no solo ayuda a prevenir daños ante imprevistos, también reduce gastos en reparaciones, extiende la vida útil del equipo y brinda mayor tranquilidad. En un mundo donde el smartphone es esencial, que el dispositivo siga el paso durante días intensos ya no es un lujo, sino una necesidad.

