Comunicado Viva
Tus comentarios
Más en Mostrador
|
26/02/2026 Seguridad
La Fuerza Especia de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Pando informó de la aprehensión de la alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, la mañana de este jueves en...
|
26/02/2026 Seguridad
La Fiscalía, junto a investigadores policiales, ha ingresado este jueves en oficinas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) de Cochabamba, en...
|
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dosificará desde la próxima semana con aditivos la gasolina que ingresa y se distribuye al mercado, en el...
|
26/02/2026 País
El canciller del Estado boliviano, Fernando Aramayo, anunció la visita al país del rey de España Felipe VI, quien, explicó, sostendrá un diálogo bilateral «...
|
La primera dama María Elena Urquidi realizó este jueves una visita oficial a la planta Industrial de pañales y toallas...
|
La Fiscalía, junto a investigadores policiales, ha ingresado este jueves en oficinas de la Administradora Boliviana de...
26/02/2026 Seguridad
|
Entidades públicas y privadas del país y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron este...
|
La noche del miércoles se registró un intento de atraco en la zona de Pacata Alta, en Cochabamba, donde un hombre...
|
Real Madrid venció 2-1 a Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu con un tanto de Vinícius Júnior, por la vuelta de los...
26/02/2026 Fútbol
|
Aurora recibirá esta noche a Always Ready, a partir de las 20:00 en el estadio Félix Capriles, en un partido en el que...
|
Nacional Potosí expuso bastante garra anoche ante Botafogo, en Río de Janeiro, pero su esfuerzo no alcanzó para...
|
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, presentó ayer un anteproyecto de Ley de Incentivo al Deporte que...
25/02/2026 Multideportivo
|
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
20/02/2026 Interesante
|
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
|
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
|
El filme boliviano “La Virginia de los bolivianos”, del cineasta Juan Cristóbal Ríos, integra la lista de 20 candidatos...
26/02/2026 Cultura
|
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue...
24/02/2026 Cultura
|
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
24/02/2026 Cultura
|
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...