Convocatoria Cooperativa San José de Punata
Publicado el 28/02/2026 a las 9h45
El smartphone se ha convertido en una herramienta que acompaña cada momento del día: trabajo, estudio, fotos, mapas, mensajes y entretenimiento. Va del bolsillo a la mesa, del auto a la calle, de la...
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, expresó este viernes su profundo pesar por el trágico accidente ocurrido en el aeropuerto de El Alto y manifestó...
28/02/2026 Mundo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en la madrugada de hoy sábado que las fuerzas estadounidenses están llevando a cabo un ataque "masivo y...
28/02/2026 Mundo
EE.UU. está actuando por fuera del derecho internacional tradicional, advierte el presidente de Finlandia
27/02/2026 Seguridad
Tras reportarse que el avión militar que sufrió un accidente con víctimas fatales en El Alto, Bomberos una gran cantidad de personas llegó hasta la zona del...
La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) se encuentra a la espera de los informes de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (...
Periodistas de diferentes medios de comunicación denunciaron que fueron agredidos por un grupo de personas cuando...
Decenas de personas siguen atrapadas bajo los escombros, informaron medios de comunicación locales.
Tras el accidente aéreo que llevaba una carga de billetes, el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que ha decidido...
Aurora tropezó anoche ante Always Ready en el estadio Félix Capriles, perdió por 1-2, y dejó la llave casi cerrada en...
Real Madrid venció 2-1 a Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu con un tanto de Vinícius Júnior, por la vuelta de los...
26/02/2026 Fútbol
Aurora recibirá esta noche a Always Ready, a partir de las 20:00 en el estadio Félix Capriles, en un partido en el que...
Nacional Potosí expuso bastante garra anoche ante Botafogo, en Río de Janeiro, pero su esfuerzo no alcanzó para...
“Los domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones; “Sirât”, de Oliver Laxe, con 11 nominaciones, y “...
El filme boliviano “La Virginia de los bolivianos”, del cineasta Juan Cristóbal Ríos, integra la lista de 20 candidatos...
26/02/2026 Cultura
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue...
24/02/2026 Cultura
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
24/02/2026 Cultura