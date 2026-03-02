Comunicado ALVABOL
Mostrador
Publicado el 02/03/2026 a las 17h58
Comunicado ALVABOL
Tus comentarios
Comunicado ALVABOL
Más en Mostrador
|
Comunicado Viva
26/02/2026
|
El smartphone se ha convertido en una herramienta que acompaña cada momento del día: trabajo, estudio, fotos, mapas, mensajes y entretenimiento. Va del bolsillo a la mesa, del auto a la calle, de la...
|
02/03/2026 Economía
El sistema permitirá registrar, validar y evaluar cada caso con información oficial, antes de definir la compensación, garantizando seriedad y rigor técnico,...
|
02/03/2026 Economía
Tras el accidente de un avión militar en El Alto, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó que activará mecanismos de control y...
|
02/03/2026 País
No estaba en la lista de heridos ni la de fallecidos. Sus padres lo buscaron hasta hallarlo en la morgue de un hospital alteño.
|
02/03/2026 País
El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, aclaró que el avión Hércules, que tuvo el accidente el viernes 27 de febrero en El Alto, salió de la ciudad de Santa...
|
No estaba en la lista de heridos ni la de fallecidos. Sus padres lo buscaron hasta hallarlo en la morgue de un hospital...
|
Un comunicado de la Vicepresidencia sostiene que el DS 5552 “ha dejado sin personal” a esa instancia del Estado y a la...
|
La declaración del aviador militar se enmarca en un proceso penal abierto por la muerte de una persona durante el...
|
El bombardeo israelí abre un nuevo frente en el conflicto en Medio Oriente, donde instalaciones de EEU son blanco de...
|
Irán oficializó este lunes su retiro del Mundial 2026 a poco más de tres meses del inicio del torneo. La decisión fue...
|
Surinam, un pequeño país que está ubicado al norte de América del Sur y el Caribe, que tiene una clara influencia de...
02/03/2026 Fútbol
|
Con dos expulsados, poco fútbol y errores defensivos, el plantel de The Strongest no pudo ante Nacional Potosí, plantel...
02/03/2026 Fútbol
|
Autoridades del Viceministerio de Deportes esperan que, hasta fines de este año, ya se cuente en una nueva Ley del...
01/03/2026 Multideportivo
|
La tragedia de Romeo y Julieta es el tema elegido por la Orquesta Filarmónica de Cochabamba para inaugurar su temporada...
03/03/2026 Música
|
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.
02/03/2026 Cultura
|
Jesús Florido Villafani se considera un pintor y artista aiquileño de pura cepa, además dice ser el auténtico e...
|
Días atrás, a convocatoria de Pueblos de Montaña, la nación Milenaria de los Urus del Lago Poopó, con apoyo de CEPA y...
01/03/2026 Cultura