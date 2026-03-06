Tres años, miles de lavados, una sola elección: Todo Brillo

Ser elegidos como el detergente en polvo número uno de Bolivia por tres años consecutivos es una confirmación que se construye en el uso diario de los hogares bolivianos.

Según el monitoreo y análisis de comportamiento de compra realizado por la World Panel by numerator, durante 2023, 2024 y 2025, Todo Brillo se consolida como el detergente en polvo más comprado por los hogares bolivianos.

Este reconocimiento refleja la confianza de miles de hogares que lo incorporan a su rutina diaria de lavado, demostrando su preferencia y satisfacción con la marca.

Este resultado es consecuencia de una propuesta clara: limpieza efectiva, buen rendimiento y un producto pensado en la realidad que vivimos los bolivianos.

La preferencia no se construye con promesas, sino con resultados. Por eso, ser el más elegido durante tres años seguidos reafirma nuestro compromiso: seguir ofreciendo una solución confiable, cercana y consistente para nuestros consumidores.

Porque cuando un producto funciona, se nota. Y cuando se elige una y otra vez, se confirma.