Cooperativa San José de Punata

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El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, confirmó que el 8 de mayo próximo se realizará el encuentro del... Ver más Obras Públicas confirma la cumbre del transporte para el 8 de mayo