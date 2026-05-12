Comunicado Viva
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El presidente Rodrigo Paz lanzó la convocatoria al diálogo a los dirigentes de los sectores que mantienen bloqueos y movilizaciones en el país destacando que...
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12/05/2026 País
El Gobierno, a través del vocero José Luis Gálvez, se refirió a los bloqueos y movilizaciones en contra del Gobierno y además de exigir respeto al voto popular...
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12/05/2026 Seguridad
El Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, y el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) viajaron a la...
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12/05/2026 País
Partieron desde Caracollo, a 40 km de la ciudad de Oruro, a media tarde de este martes. Sus dirigentes anuncian que se sumarán a las movilizaciones de la COB...
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Su encuentro de este martes en Cochabamba duró más de 6 horas. Declararon cuarto intermedio hasta el sábado, mientras,...
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El Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, y el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha...
12/05/2026 Seguridad
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Partieron desde Caracollo, a 40 km de la ciudad de Oruro, a media tarde de este martes. Sus dirigentes anuncian que se...
12/05/2026 País
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“Estamos haciendo un trabajo en conjunto con los transportistas porque es la única manera de hacer un control social”,...
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"Nuestra Selección de Talla Baja ya tiene las maletas listas para representar a Bolivia en el Mundial de Marruecos",...
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Hugo Dellien y Juan Carlos Prado afrontarán esta semana su último torneo en Europa previo a su participación en la...
12/05/2026 Tenis
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Los bloqueos de carreteras en el país afectan el normal desarrollo del campeonato nacional de fútbol profesional, por...
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Bolivia participará desde este lunes hasta el sábado 16 de mayo en el Sudamericano Sub-14 de tenis en Rosario,...
11/05/2026 Multideportivo
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En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo...
11/05/2026 Salud
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En el marco del “Día del Escritor Boliviano”, la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba (CDLC) y el Colectivo...
12/05/2026 Cultura
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La presentación del cantante argentino Miguel Mateos en el Hotel Cochabamba destaca en la amena agenda cultural...
11/05/2026 Música
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La exconcejal Marilyn Rivera Peralta y actual secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de...
10/05/2026 Vida
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Al sur de Cochabamba, en la localidad de Omereque, el majestuoso vuelo de la Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys), una...
10/05/2026 Cultura