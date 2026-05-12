Comunicado Viva

Su encuentro de este martes en Cochabamba duró más de 6 horas. Declararon cuarto intermedio hasta el sábado, mientras,... Ver más Gobierno y maestros urbanos, en “silencio mediático”, vuelven a dialogar el sábado

El Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, y el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha... Ver más Autoridades antidrogas de Bolivia se reúnen con la DEA en Washington

Partieron desde Caracollo, a 40 km de la ciudad de Oruro, a media tarde de este martes. Sus dirigentes anuncian que se... Ver más Afines a Morales marchan hacia La Paz