Comunicado Viva 1

El Gobierno nacional convocó para este domingo a representantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la... Ver más Gobierno convoca al diálogo a sectores sociales de La Paz para este domingo

El presidente Rodrigo Paz instruyó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana contener el uso de la fuerza en los... Ver más Paz ordena moderar uso de la fuerza tras habilitar el operativo "Corredor Humanitario" en La Paz