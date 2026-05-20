Invitación Banco Bisa
Mostrador
Publicado el 20/05/2026 a las 7h30
Invitación Banco Bisa
Tus comentarios
Invitación Banco Bisa
Más en Mostrador
|
20/05/2026 País
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó hoy miércoles su preocupación por la poca cantidad de ministros que están apoyando al presidente Rodrigo...
|
En medio de las movilizaciones en las que piden su renuncia, el presidente Rodrigo le habla al país.
|
20/05/2026 País
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo, expresó...
|
Viajar desde y hacia La Paz es posible solo por vía aérea lo mismo que el envío de alimentos, especialmente carne de pollo, desde Cochabamba o Santa Cruz.
|
La Alcaldía de Cochabamba realizó el pre-lanzamiento oficial del “Día del Peatón y el Ciclista”, actividad que se...
20/05/2026 Cochabamba
|
Viajar desde y hacia La Paz es posible solo por vía aérea lo mismo que el envío de alimentos, especialmente carne de...
|
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó hoy miércoles su preocupación por la poca cantidad de ministros...
20/05/2026 País
|
El secretario de Estados de los Estados Unidos, Marco Rubio, ratificó el apoyo firme de su país al Gobierno de Rodrigo...
|
El sueño del Roland Garros, en París Francia, continúa para el joven tenista nacional Juan Carlos Prado (de 21 años),...
20/05/2026 Tenis
|
Bolívar perdió con Fluminense por 2-1 ayer en Río de Janeiro, Brasil, pero se mantiene en el segundo puesto del grupo C...
|
A pesar de la lluvia y tener a todo el público en su contra, Hugo Dellien protagonizó una gran remontada en cada set...
20/05/2026 Tenis
|
A pesar de la lluvia y tener a todo el público en su contra, Hugo Dellien protagonizó una gran remontada en cada set...
20/05/2026 Tenis
|
La artista cochabambina Marisol Méndez conquistó el Premio de Fotografía Saltzman-Leibovitz 2026 por su obra “Madre” ....
20/05/2026 Cultura
|
Como nunca, la larga “Noche de Museos” en Cochabamba tiene 24 sitios culturales a disposición de los visitantes,...
19/05/2026 Cultura
|
La Noche de Museos, la nueva aventura de la saga Star Wars y la presentación de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba...
18/05/2026 Cultura
|
Cuando se estrenó el primer tráiler de Michael, la película biográfica sobre Michael Jacakson, puso en el centro de la...