Viva Comunicado

Bolivia cumplió 21 días de bloqueo y Policía despeja Parotani El país cumplió ayer 21 días de bloqueo de carreteras principalmente en el altiplano paceño y que se han intensificado en la última semana en medio del pedido... vista

Industrias están en “terapia intensiva” y choferes piden humanidad en bloqueos A más de 20 días del inicio de los bloqueos, los sectores productivos del país reportan pérdidas cuantiosas por la paralización de sus actividades y de las... vista