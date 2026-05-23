Convocatoria a asamblea - BNB 

Convocatoria a asamblea general extraordinaria El Consejo de Administración de la Cooperativa Educacional Federico Froebel R.L., en cumplimiento a lo establecido en los artículos 44, 45, 47 y 48... Ver más Convocatoria a asamblea general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Cooperativa Educacional Federico Froebel R.L., en cumplimiento a lo establecido en los artículos 44, 45, 47 y 48 del Estatuto Orgánico, convoca a la Asamblea... Ver más Convocatoria a asamblea general ordinaria