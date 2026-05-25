VIVA comunicado 1
Publicado el 25/05/2026 a las 17h08
VIVA comunicado 1
Tus comentarios
VIVA comunicado 1
Más en Mostrador
|
Convocatoria a asamblea - BNB
|
Convocatoria a asamblea - BNB
|
Convocatoria a asamblea general extraordinaria El Consejo de Administración de la Cooperativa Educacional Federico Froebel R.L., en cumplimiento a lo establecido en los artículos 44, 45, 47 y 48...
|
El Consejo de Administración de la Cooperativa Educacional Federico Froebel R.L., en cumplimiento a lo establecido en los artículos 44, 45, 47 y 48 del Estatuto Orgánico, convoca a la Asamblea...
23/05/2026
|
Una caravana de motos y vehículos de cuatro ruedas, con numerosas personas llegó hasta el ingreso de la 9ª División del Ejército, para verificar sí allí hay...
|
25/05/2026 País
Los presidentes brasileño y boliviano conversaron esta tarde sobre la crisis que provocan en el país los bloqueos viales y las protestas, informó Lula en su...
|
25/05/2026 País
El senador suplente Nilton Condori reapareció en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), luego de permanecer en la clandestinidad por una presunta orden...
|
25/05/2026 Economía
La segunda semana de este mes las reservas internacionales tuvieron un incremento de más de $us 1.000 millones, cifra similar al valor de los bonos soberanos...
|
La decisión apunta a no entorpecer las gestiones de diálogo que hay en curso. Directivos del Comité pro Santa Cruz se...
25/05/2026 País
|
La movilización de este lunes en la sede de gobierno fue una de las más nutridas de las últimas semanas. El transporte...
25/05/2026 País
|
Los productores los ofrecerán desde las 8:30 en la plaza Principal, la Sucre, y la Corazonistas, mientras continúen los...
25/05/2026 Cochabamba
|
Los presidentes brasileño y boliviano conversaron esta tarde sobre la crisis que provocan en el país los bloqueos...
25/05/2026 País
|
Como consecuencia de los conflictos sociales y a falta de un comunicado oficial de la dirección de Competiciones de la...
|
El Mundial no solo es fútbol, es también diseño, color y moda. En ese orden de cosas, las camisetas de las selecciones...
25/05/2026 Fútbol
|
La regularidad es fundamental para el Tigre, de acuerdo con el nuevo director técnico del equipo, el ecuatoriano Sixto...
24/05/2026 Fútbol
|
Consolidar al país como sede de un evento internacional, permitir que los mejores jugadores formen parte de la...
24/05/2026 Multideportivo
|
Tiene hocico de zorro, patas palmeadas, una membrana entre los dedos de sus pies parecidos a las de un pato y una cola...
25/05/2026 Medio Ambiente
|
La agenda cultural cochabambina de la semana 22 del año se enfoca en los festejos a las madres. Los Kory Huayras,...
25/05/2026 Cultura
|
Una feria de emprendedores, clubes de inglés, charlas sobre oportunidades académicas y visas, son algunas de las...
24/05/2026 Espectáculos
|
Cuatro obras de tres maestros alemanes del romanticismo componen el segundo programa del año de la Orquesta Filarmónica...
24/05/2026 Espectáculos
|
La Casa Museo Scarlet se une hoy a la celebración de la “Noche de Museos” en Cochabamba con la muestra de más de 300...
22/05/2026 Cultura