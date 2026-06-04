ATC RED ENLACE Y LINKSER LANZAN CAMPAÑA JUNTO A VISA PARA PREMIAR A USUARIOS DE TARJETAS EN BOLIVIA

Los grandes eventos deportivos internacionales suelen transformar temporalmente los hábitos de consumo de las personas, impulsando momentos de encuentro social, entretenimiento en el hogar y una mayor actividad en comercios vinculados a gastronomía, tecnología y retail.

A medida que crece la expectativa global rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ATC Red Enlace y Linkser, presentaron en Bolivia la campaña promocional “CON VISA TOCA Y GANA”, una iniciativa desarrollada junto a VISA - Socio oficial de servicios de pagos de la Copa Mundial de la FIFA™, que premiará a usuarios de tarjetas Visa con más de 300 premios inspirados en la máxima fiesta del fútbol mundial.

La campaña estará vigente del 19 de mayo al 30 de junio de 2026 y permitirá participar automáticamente en sorteos a todas las personas que realicen transacciones con tarjetas de crédito, débito o prepaga Visa emitidas en Bolivia y procesadas por ATC Red Enlace o Linkser.

Entre los premios se encuentran televisores Hisense de 75 pulgadas, camisetas oficiales Adidas de selecciones internacionales y balones Adidas de La Copa Mundial de la FIFA™ 2026 Trionda Club, elementos que buscan acompañar la manera en que miles de personas viven el fútbol: reuniéndose, compartiendo y disfrutando colectivamente uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

“Hoy los consumidores esperan que la tecnología no solo facilite las compras, sino que también les permita acceder a experiencias más conectadas con sus intereses y pasiones. Con ‘CON VISA TOCA Y GANA’ queremos que cada compra acerque a los bolivianos a vivir esa pasión, premiando su preferencia y confianza en los pagos electrónicos”, señaló Mauricio Zegarra, Gerente General de Linkser.

Además de acercar experiencias mundialistas a los usuarios, la iniciativa también busca incentivar el uso de medios de pago electrónicos en el país, promoviendo transacciones más ágiles, seguras y convenientes tanto para consumidores como para comercios.

En ese marco, la alianza entre ATC Red Enlace, Linkser y Visa refleja el trabajo conjunto entre una red global de pagos y empresas bolivianas especializadas en procesamiento y soluciones tecnológicas para fortalecer el ecosistema de pagos electrónicos a nivel nacional.

En Bolivia, esta iniciativa se apoya en la capacidad tecnológica y operativa de ATC Red Enlace y Linkser, actores clave dentro de la infraestructura de pagos electrónicos del país.

“CON VISA TOCA Y GANA” contempla tres fechas de sorteos: 3 de junio, que ya fue realizado, el 18 de junio, y el 2 de julio de 2026. Los ganadores de cada sorteo serán contactados por los organizadores y, para evitar riesgos o desconfianza, también podrán consultar los resultados y conocer la lista de los afortunados ganadores de la promoción en la página web www.visa.com.bo y redes sociales oficiales ATC Red Enlace y Linkser. La entrega de premios se realizará en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, facilitando el acceso de los ganadores a nivel nacional.

Con esta acción, ATC Red Enlace y Linkser junto a Visa, buscan conectar la pasión mundialista con experiencias cotidianas de consumo. En esa línea, el Gerente General de ATC Red Enlace, Guido Balcázar sintetizó “Los pagos electrónicos hoy forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. Nuestro desafío es que cada transacción no solo sea rápida y segura, sino también una experiencia que conecte tecnología, beneficios y valor real para usuarios y comercios en Bolivia”.