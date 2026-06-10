Comunicado Viva 2

Tras gestiones de coordinación y para proteger la salud de la población, la Gobernación logró el ingreso de un... Ver más Gobernación logra el paso de los bloqueos de un camión con medicamentos

Vicente Salazar, dirigente de la federación Tupac Katari y hostil al Gobierno, fue capturado después de advertir que si... Ver más Líder de campesinos paceños está libre

Su embajada en La Paz publicó un mensaje escueto, acompañado de fotos de las movilizaciones contra el Gobierno de... Ver más EEUU advierte restricciones de visa para violentos