Viva convocatoria 1

El secretario departamental de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz confirmó la noche de este jueves al programa... Ver más El teniente retenido en San Julián fue liberado

El gobernador Leonardo Loza, junto a técnicos del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), autoridades del Gobierno... Ver más Gobernación y Alcaldía de Quillacollo inspeccionan obras de Caico-Cotapachi

El oficial, miembro de Inteligencia del Ejército, fue privado de su libertad por los movilizados, luego de ser... Ver más Militar capturado en San Julián continúa retenido