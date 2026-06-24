Yango realiza campañas de reconocimiento para conductores asociados cada 45 días durante 2026

Yango anunció un programa permanente de reconocimiento para conductores en Bolivia, con campañas e incentivos que se llevarán a cabo cada 45 días durante todo 2026. La iniciativa busca reconocer el compromiso, desempeño y dedicación de los conductores que utilizan la plataforma para generar ingresos y contribuir diariamente a la movilidad de miles de personas.

El programa, activo en Cochabamba a través de la campaña “Conduce y Gana con Yango Pro”, está diseñado para ofrecer oportunidades continuas de reconocimiento a los conductores asociados por su esfuerzo y desempeño. Más que una acción puntual, la iniciativa forma parte del compromiso de Yango con el fortalecimiento y desarrollo de su comunidad de conductores asociados en el país.

Reconociendo el compromiso y el desempeño

“Conduce y Gana con Yango Pro” premia a los conductores que demuestran constancia y un alto nivel de desempeño en la plataforma. Los participantes acumulan cupones digitales al referir nuevos conductores, completar más de 100 viajes semanales y participar en capacitaciones organizadas por la compañía.

La edición más reciente de la campaña fue un sorteo realizado el 19 de junio bajo la supervisión de una Notaría de Fe Pública y fiscalizado por la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), garantizando un proceso transparente, imparcial y plenamente regulado para todos los participantes.

Más oportunidades para la comunidad de conductores

Como parte de la última edición, los participantes tuvieron la oportunidad de acceder a premios como una motocicleta cero kilómetros y un televisor de 65 pulgadas. Sin embargo, Yango destaca que el principal objetivo del programa es generar oportunidades recurrentes de reconocimiento para los conductores asociados a lo largo del año.

“En Yango creemos que detrás de cada viaje hay una historia de esfuerzo, dedicación y perseverancia. Por eso estamos comprometidos con reconocer a los conductores asociados que eligen nuestra plataforma para generar oportunidades de ingresos y ofrecer un servicio de calidad a los usuarios. Estas campañas son nuestra manera de agradecer su compromiso y, al mismo tiempo, seguir creando nuevas oportunidades para nuestra comunidad de conductores”, señaló Álvaro Vásquez, Gerente Nacional de Yango en Bolivia.

Yango también agradeció a la comunidad de Cochabamba por elegir la plataforma e invitó a más personas a descargar la aplicación y sumarse a su creciente red de conductores y usuarios.

Acerca de Yango Group

Yango Group es una empresa internacional de tecnología que transforma tecnologías desarrolladas a nivel global en servicios cotidianos adaptados a las necesidades de las comunidades locales. Con un fuerte compromiso con la innovación, la compañía adapta y perfecciona soluciones tecnológicas de vanguardia para integrarlas en servicios que mejoran la vida diaria de las personas.

Yango Group ofrece una amplia variedad de servicios digitales, incluyendo movilidad, entregas, foodtech, entretenimiento y otros, en más de 30 países de África, América Latina, Europa, Oriente Medio, Asia del Sur y otras regiones.