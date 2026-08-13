Viva comunicado 

Ni el frío intenso del altiplano apagó la fiesta en Tiwanaku. Ayer, el templo de Kalasasaya se convirtió en el corazón... Ver más El fuego suramericano es encendido en Tiwabaku para los Juegos de Santa Fe 2026

Bolívar empató con Sao Paulo 1-1 ayer en La Paz, con lo que la llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana... Ver más Bolívar empata en casa ante Sao Paulo por la Sudamericana

Bolívar jugará contra Sao Paulo esta noche en La Paz en el partido de ida de los octavos de final de la Copa... Ver más Bolívar juega contra Sao Paulo en busca de sacar ventaja en el partido de ida de octavos de final