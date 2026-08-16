Paratech SRL fortalece su estructura institucional en Cochabamba y desmiente acusaciones sobre subsidios energéticos

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Publicado el 16/08/2026 a las 8h34
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 PARATECH S.R.L., empresa privada Internacional vinculada al desarrollo de infraestructura digital y centros de datos, anuncia importantes avances corporativos y operacionales destinados a consolidar su arraigo territorial en Bolivia. Como parte de su estrategia de eficiencia operacional, la compañía ha oficializado el traslado de su sede social de Santa Cruz a la ciudad de Cochabamba, fortaleciendo así su proximidad a la infraestructura tecnológica y de generación eléctrica ubicada en el municipio de Entre Ríos.

Acciones Inmediatas y Consolidación Institucional. En respuesta a la necesidad de fortalecer la legitimidad institucional de la empresa y establecer un puente directo con las autoridades locales, PARATECH ha incorporado al Dr. Miguel Toranzo Claure como Gerente de Relaciones Institucionales y Corporativas. Su designación busca facilitar el diálogo con organismos públicos, entidades de control y actores políticos, desmintiendo de forma categórica las narrativas sobre supuestas “injerencias externas”. Asimismo, este movimiento estratégico se alinea con el ecosistema tecnológico de Cochabamba, reconocido como el mayor exportador de software del país.

Aclaración sobre Tarifas Energéticas y Falsas Acusaciones de Subsidios. Ante recientes declaraciones infundadas respecto al supuesto uso de energía y gas subvencionados, PARATECH S.R.L. aclara que, a la fecha, sus instalaciones no se encuentran operativas ni reciben suministro de las redes públicas, funcionando exclusivamente con sistemas autónomos para la fase de obras.

En relación a los acuerdos preliminares con Chaco Energías S.A., PARATECH ha ofertado una tarifa de USD 24.00 por Megavatio hora (MWh). Esta cifra NO solo representa una tarifa comercial estándar y competitiva, sino que es un 20% superior a los USD 20.20/MWh que actualmente paga la Empresa Minera San Cristóbal, el mayor consumidor industrial de Bolivia. Este dato irrefutable demuestra que PARATECH no recibe ni busca beneficios fiscales indebidos, y que todas las importaciones de equipamiento realizadas hasta la fecha han cumplido estrictamente con el pago de los impuestos correspondientes.

Conclusiones Clave

1  Arraigo Local:  El traslado de la sede a Cochabamba y la designación de un Gerente de Relaciones Institucionales fortalecen la estructura corporativa y el compromiso de PARATECH con la región, una visión desde Cochabamba hacia Bolivia.

2  Transparencia Tarifaria:  La tarifa ofertada de USD 24.00/MWh supera en un 20% a la del mayor consumidor industrial del país, descartando cualquier acusación de subsidios indebidos.

3 Retorno Económico: La operación de la empresa contribuirá a rentabilizar la capacidad instalada ociosa del sistema eléctrico nacional, generando ingresos para el Estado boliviano.

PARATECH S.R.L. reitera su compromiso con el desarrollo tecnológico de Bolivia, operando bajo los principios de transparencia, respeto a la institucionalidad y fomento a la innovación digital, esperando que el 14 de Septiembre sea el inicio de la era de la Cripto-minería desde Cochabamba para Bolivia, así como lo fue VIVA a finales de la década de los 90.

Contacto de Prensa:

Gerencia de Relaciones Institucionales y Corporativas

PARATECH S.R.L.

Cochabamba, Bolivia

 

 

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