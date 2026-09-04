Cochamun de la Alcaldía de Cochabamba otorga el premio "Mejor proyecto social" a la carrera Prótesis Dental de UNITEPC

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Publicado el 04/09/2026 a las 11h20
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Prótesis Dental de UNITEPC ha devuelto la sonrisa a más de 15 mil personas en situación de vulnerabilidad. La carrera recibió un galardón por este noble servicio social.

En el marco de Cochamun, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, otorgó el premio "Mejor proyecto social" a la carrera de Prótesis Dental de UNITEPC.

En medio de aplausos el director de carrera, el licenciado Francisco Sejas recibió el premio. Él estuvo al frente de esta iniciativa social que inició en 1996 y tiene 30 años de vigencia.

Si bien el proyecto "Devolviendo sonrisas" comenzó en Cochabamba, a lo largo del tiempo se expandió dentro y fuera del territorio nacional.

Los adultos mayores de poblaciones fronterizas con Bolivia, como Brasil, por ejemplo, también fueron atendidos por los protesistas de UNITEPC.

En tres décadas otorgamos más de 27 mil placas dentales gratuitas.

La universidad identificó que mucha gente no accede a estos tratamientos porque tienen costos elevados. Pero, estudiantes y docentes de UNITEPC se pusieron en campaña ininterrumpida para confeccionar y entregar esta aparatología protésica de manera gratuita, vinculando la formación práctica universitaria con la atención integral de estas personas.

Hoy celebramos no solo este galardón, sino todo lo que hay detrás de él: muchos adultos mayores en situación de vulnerabilidad que volvieron a sonreír, a masticar, digerir y nutrirse mejor; además, tienen más autoestima porque mejoró su expresión facial, pueden hablar y sonreír con confianza.

Felicitamos a la carrera de Prótesis Dental por esta noble labor y agradecemos a la Alcaldía por visibilizar este proyecto de responsabilidad social de UNITEPC.

 

 

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