VIAGGIO inaugura su primer taller propio para la marca GAC en Cochabamba y continúa fortaleciendo su red de posventa en Bolivia

La nueva infraestructura representa la segunda apertura de un taller propio de la marca en menos de un mes y reafirma la apuesta de VIAGGIO y Grupo Roda por ampliar el respaldo a sus clientes en el país.

GAC, de la mano de VIAGGIO y Grupo Roda, inaugura su primer taller propio en Cochabamba, fortaleciendo su presencia en la ciudad y ampliando su capacidad de atención y servicio posventa para sus clientes.

La nueva infraestructura representa la segunda apertura de un taller propio GAC en menos de un mes, luego de la reciente inauguración en La Paz, y forma parte del plan de crecimiento y fortalecimiento de la red de posventa de la marca a nivel nacional.

“Estamos apostando cada vez más por Cochabamba. Nuestro crecimiento no pasa solamente por ofrecer nuevos productos y tecnologías, sino también por invertir en la infraestructura y el servicio necesarios para respaldar a nuestros clientes durante toda su experiencia con GAC”, señaló Fernando Arrien, Gerente de Operaciones.

El nuevo taller contará con atención especializada y repuestos genuinos GAC, complementando el respaldo que VIAGGIO ofrece a sus clientes a través de las garantías de fábrica y el programa de mantenimiento sin costo por 5 años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Con esta apertura, GAC continúa fortaleciendo una propuesta que combina tecnología, producto y respaldo, acompañando el crecimiento de la marca con una inversión sostenida en infraestructura y atención al cliente.