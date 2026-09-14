Dra. Sumaya Saavedra Pozo, médica dermatóloga en rejuvenecimiento, estética facial y láser

Nacida en Cochabamba, hija de padres cochabambinos y proveniente de una familia de profunda tradición médica, la Dra. Sumaya Saavedra Pozo creció en un hogar donde la medicina, el servicio y el compromiso con los pacientes formaron parte de su vida desde muy temprana edad. Hija de médicos y hermana de médicos, lleva con orgullo una vocación que ha trascendido generaciones y que mantiene un fuerte vínculo con su tierra. Es médica especialista en Dermatología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, con formación en el Hospital de Clínicas “José de San Martín” de Buenos Aires. Complementó su formación con posgrados en Rejuvenecimiento y Estética Facial y en Terapia Láser por la Universidad de Buenos Aires, además de formación de posgrado en Acné por el Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología (CILAD) y múltiples programas de perfeccionamiento y actualización en dermatología, tricología, láser y nuevas tecnologías aplicadas a la especialidad. Es directora de Belleza Láser, centro dermatológico en Cochabamba, donde desarrolla su práctica profesional integrando la dermatología clínica con procedimientos de rejuvenecimiento, estética facial y tecnologías láser. Su compromiso con la dermatología trasciende la consulta. Actualmente es presidenta del Comité Científico de la Sociedad Boliviana de Dermatología – Filial Cochabamba y vicepresidenta de la Sociedad Boliviana de Dermatología – Filial Cochabamba, participando activamente en la educación médica continua, la organización científica y el fortalecimiento de la especialidad en Bolivia. Mantiene una permanente actualización y participación en congresos y encuentros científicos nacionales e internacionales, buscando acercar a Cochabamba los conocimientos, avances y tecnologías que están transformando la dermatología en el mundo. Tras años de formación y perfeccionamiento fuera del país, eligió regresar a Cochabamba, la ciudad que la vio nacer, para formar su familia, desarrollar su profesión y aportar desde su especialidad al crecimiento de su tierra. “Soy orgullosamente cochabambina. Nací en una familia donde aprendí desde pequeña que la medicina es conocimiento, pero también servicio y compromiso con los demás. Cochabamba es mi origen, mi hogar y el lugar que elegí para formar mi familia y ejercer mi profesión. Poder devolverle a mi tierra, a través de la dermatología, una parte de todo lo que me ha dado es para mí un verdadero privilegio.”