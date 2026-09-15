Aviso Bisa Safi
Mostrador
Publicado el 15/09/2026 a las 14h39
Aviso Bisa Safi
Tus comentarios
Aviso Bisa Safi
Más en Mostrador
|
Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) alerta que cualquier intento por ejecutar apresuradamente la sentencia que la condena arbitrariamente a pagar 744 millones de bolivianos a FANCESA, sin...
|
VIAGGIO inaugura su primer taller propio para la marca GAC en Cochabamba y continúa fortaleciendo su red de posventa en Bolivia
|
El vicepresidente Edmand Lara convocó a la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), prevista para este miércoles 16 de...
|
15/09/2026 Seguridad
Ante la ola de ataques del crimen organizado en San Ignacio de Velasco, el gobierno del presidente Rodrigo Paz anunció el envió militares a dicha región del...
|
Desde este 15 de septiembre, el Banco Central de Bolivia (BCB) habilitó la tercera etapa del cronograma para la devolución de ahorros en dólares.
|
Todas las ex y actuales autoridades que tuvieron a su cargo el cuartel de Viacha y que no tuvieron el cuidado de prevenir los hechos del 4 de septiembre,...
|
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
09/11/2026 Economía
|
El vicepresidente Edmand Lara convocó a la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (...
|
El Gobierno anunció que mediante una reunión de gabinete se acordaron cinco medidas orientadas a reducir costos para el...
|
El Gobierno, mediante el Decreto 5705, dispuso elevar a 6.000 millones de bolivianos el monto dispuesto por el Tesoro...
|
Entre vendajes, entrenamientos contrarreloj y sueños grandes, Maya Quinteros hizo lo impensado, pues ganó la medalla de...
15/09/2026 Multideportivo
|
Con susto. Así ganó Bolívar a Real Tomayapo por 1-2 anoche en Tarija, con lo que se mantiene como líder del campeonato...
13/09/2026 Fútbol
|
Marcelo Gallardo fue confirmado como el nuevo entrenador de la selección de Ecuador, en reemplazo de Sebastián...
13/09/2026 Fútbol Int.
|
Universitario de Vinto abandona el fondo de la tabla de posiciones del torneo todos contra todos gracias a la victoria...
|
Apple presentó el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, los modelos que incorporan el sistema de cámara profesional más...
11/09/2026 Tecnología
|
Convertir una fotografía actual en un retrato con estética de los años 80 se convirtió en una de las tendencias más...
10/09/2026 Tecnología
|
Netflix dejará de funcionar en una amplia gama de celulares antiguos desde el 10 de septiembre de 2026. La medida...
08/09/2026 Tecnología
|
El Gobiern o de Israel toma rá represalias contra los autores del documental Naza, que ganó el Premio Especial del...
|
En nuestro capítulo 148, tenemos el gran honor de recibir en el estudio a la talentosa actriz María Magdalena, quien...
|
El Concejo Municipal de Cochabamba declaró como Hijo Predilecto a Constantino Klaric, un distinguido ciudadano cuya...
|
El sábado 19 de septiembre (19:00) el Auditorio del Piso 15 del Edificio Municipal de Cochabamba albergará el estreno...
13/09/2026 Cultura