Comunicado Grupo Nacional Vida

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Con susto. Así ganó Bolívar a Real Tomayapo por 1-2 anoche en Tarija, con lo que se mantiene como líder del campeonato... Ver más Bolívar vence con susto a Real Tomayapo y se mantiene en la punta

Marcelo Gallardo fue confirmado como el nuevo entrenador de la selección de Ecuador, en reemplazo de Sebastián... Ver más Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de la selección de Ecuador