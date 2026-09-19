Comunicado Viva 1

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Una pilota frente a los controles de una aeronave, una soldadora entre herramientas y chispas, una bombera voluntaria,... Ver más ONU Mujeres lleva a historietas la vida de bolivianas que rompieron estereotipos

Seis elencos internacionales animarán el II Festival Internacional “Teatro Sur” que se desarrollará del 22 al 26 de... Ver más Seis compañías animan la segunda versión de Teatro Sur