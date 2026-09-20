Aviso MNR

Mostrador
Mostrador
Publicado el 20/09/2026 a las 10h49
ESCUCHA LA NOTICIA

Aviso MNR

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Los Tiempos, ocho décadas de tinta, memoria y futuro
3
Villegas convoca a 26 jugadores para los amistosos ante Paraguay y Argentina
4
Filas por diésel se reducen tras la eliminación total de la subvención en Bolivia
5
Aún no se decidió eliminar subsidio de gasolina

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
COB rechaza el “dieselazo” y convoca a ampliado nacional
3
Los Tiempos, ocho décadas de tinta, memoria y futuro
4
El Ministerio Público presente en la Expocruz
5
Villegas convoca a 26 jugadores para los amistosos ante Paraguay y Argentina

Más en Mostrador

18/09/2026
Comunicado Viva 1
Comunicado Viva 1
Ver más
16/09/2026
Alcaldía y Yango implementarán 500 scooters en Cochabamba
El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) y la empresa tecnológica Yango concretaron un convenio estratégico para transformar la movilidad urbana en...
Ver más
Comunicado Grupo Nacional Vida
Ver más
15/09/2026
Comunicado Grupo Nacional Vida
Aviso Bisa Safi
Ver más
15/09/2026
Aviso Bisa Safi
Nacida en Cochabamba, hija de padres cochabambinos y proveniente de una familia de profunda tradición médica, la Dra. Sumaya Saavedra Pozo creció en un hogar donde la medicina, el servicio y el...
Ver más
14/09/2026
Dra. Sumaya Saavedra Pozo, médica dermatóloga en rejuvenecimiento, estética facial y láser
En Portada
20/09/2026 Economía
Filas por diésel se reducen tras la eliminación total de la subvención en Bolivia
Tras la eliminación total de la subvención al diésel en Bolivia y su venta al precio internacional de Bs 17,95 desde el sábado 19 de septiembre, las filas de...
vista
20/09/2026 País
La COB, choferes, cisterneros y otros sectores rechazan el “dieselazo” y se movilizarán
Varios sectores advierten con movilizarse en contra de la eliminación del subsidio al diésel, como la COB y los transportistas.
vista
20/09/2026 Cochabamba
Los Tiempos: fiel testigo de las empresas que hicieron historia
Un público bien informado es la mejor defensa para la moral y el orden político”, pregonaba don Demetrio Canelas.
vista
20/09/2026 Cochabamba
Las empresas que abrieron caminos en Cochabamba
La historia de Cochabamba no solo se escribió con discursos o batallas políticas; se forjó, fundamentalmente, en las naves industriales, los campos de cultivo...
vista
20/09/2026 Cochabamba
Los Tiempos y los emprendedores cochabambinos
La historia empresarial de Cochabamba no se escribió solamente con grandes fábricas o compañías de larga trayectoria. También nació en pequeños talleres,...
vista
20/09/2026 Cochabamba
Los Tiempos, ocho décadas de tinta, memoria y futuro
A veces pienso que las paredes de la calle Santiváñez, donde durante muchos años funcionó Los Tiempos, todavía están hechas de tipografías compactas y que, si...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
A veces pienso que las paredes de la calle Santiváñez, donde durante muchos años funcionó Los Tiempos, todavía están...
Ver más
20/09/2026 Cochabamba
Los Tiempos, ocho décadas de tinta, memoria y futuro
Las portadas de Los Tiempos constituyen el archivo definitivo de las transformaciones sociopolíticas bolivianas, leídas...
Ver más
20/09/2026 Cochabamba
83 años contando la transformación de Cochabamba
La historia empresarial de Cochabamba no se escribió solamente con grandes fábricas o compañías de larga trayectoria....
Ver más
20/09/2026 Cochabamba
Los Tiempos y los emprendedores cochabambinos
Deportes
El experimentado arquero Carlos Lampe, de Bolívar, quedó al margen de la Selección Nacional de fútbol para los partidos...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
Lampe queda fuera de la Selección Nacional para partidos amistosos
Aurora derrotó a FC Universitario por 4-2, con una remontada incluida, ayer en Cochabamba en partido válido para la...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
Aurora logra un triunfo sobre FC Universitario
The Strongest y Bolívar se enfrentarán hoy en el estadio Hernando Siles, de La Paz, desde las 17:15 en partido válido...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
The Strongest y Bolívar rivalizan este domingo en un clásico para la Copa Nacional
La Verde ya tiene a sus 26 nombres para los próximos desafíos. El director técnico Óscar Villegas convocó al plantel...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
Villegas convoca a 26 jugadores para los amistosos ante Paraguay y Argentina
Tendencias
El tilcayo (Leopardus tilcayo) es una nueva especie de felino salvaje descubierta y descrita científicamente en...
Ver más
18/09/2026 Medio Ambiente
El tilcayo: Un nuevo felino para el mundo desde Bolivia
La acumulación de objetos en los espacios de uso diario suele transformar la limpieza del hogar en una tarea extensa....
Ver más
17/09/2026 Interesante
Seis rincones de la casa que se pueden ordenar en menos de diez minutos
Un estudio experimental estima que la temperatura media global podría superar de forma temporal los 2 °C sobre los...
Ver más
16/09/2026 Medio Ambiente
Un estudio estima que la Tierra podría superar los 2 °C sobre la era preindustrial
Doble Click
Durante los últimos tres años, hemos realizado entrevistas nocturnas en las azoteas de Tel Aviv a 24 soldados israelíes...
Ver más
20/09/2026 Cine
NAZA: Desenmascarando la máquina de muerte de Israel en Gaza
Decenas de manifestantes de extrema derecha se han concentrado la noche del miércoles frente a la vivienda de los...
Ver más
18/09/2026 Cine
Manifestantes de extrema derecha acosan la casa de los padres de la directora de Naza
Una pilota frente a los controles de una aeronave, una soldadora entre herramientas y chispas, una bombera voluntaria,...
Ver más
18/09/2026 Cultura
ONU Mujeres lleva a historietas la vida de bolivianas que rompieron estereotipos
Seis elencos internacionales animarán el II Festival Internacional “Teatro Sur” que se desarrollará del 22 al 26 de...
Ver más
17/09/2026 Cultura
Seis compañías animan la segunda versión de Teatro Sur