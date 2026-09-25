Parque de las Memorias obtiene triple certificación ISO y marca un hito en Bolivia

Parque de las Memorias alcanza la triple certificación ISO en calidad, ambiental y seguridad y salud, refuerza su compromiso con las familias, trabajadores y comunidad.

Parque de las Memorias S.A. obtuvo la triple certificación ISO en Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, otorgada por IBNORCA, convirtiéndose, según la empresa, en la primera organización del sector funerario y de cementerios jardín en Bolivia en alcanzar de manera integrada las normas NB/ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, formando parte del 1% de organizaciones Latinoamericanas a nivel general que han logrado las 3 certificaciones ISO.

La certificación tiene alcance a la prestación de servicios exequiales, inhumación, cremación, celebraciones conmemorativas (misas) y operaciones de cementerio jardín, además de la atención comercial y atención al cliente.

“Este logro de la triple certificación ISO - en Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo - representa mucho más que un reconocimiento técnico. Es la forma concreta de demostrar que a nosotros de verdad nos importa. Que cada familia que confía en Parque de las Memorias merece procesos impecables, que cada colaborador merece trabajar en un entorno seguro y valorado, y que este espacio de naturaleza que custodiamos debe ser protegido como parte de nuestro legado. Esta certificación nos permite asegurar que cada detalle esté orientado a brindar una experiencia profundamente humana”, afirma Teresa Saavedra, Directora Fundadora.

Procesos que ponen a las familias en el centro

Cada día, los colaboradores de las áreas de Servicios, Comercial y Atención al Cliente acompañan a familias que atraviesan uno de los momentos más sensibles de sus vidas. Esa responsabilidad, señala la empresa, exige excelencia, empatía y compromiso de todos los integrantes de la organización, independientemente de que sus funciones sean consideradas medulares, estratégicas o de soporte.

“Cuando una familia llega a las instalaciones, busca mucho más que un servicio. Necesita acompañamiento, respeto, contención y la tranquilidad de saber que su ser querido será recordado en un espacio digno y armonioso. En este contexto, la implementación y certificación de un Sistema de Gestión Integrado (SGI) permite establecer procesos, controles y un enfoque preventivo orientados a reducir errores y promover la mejora continua, con las personas como eje de la gestión”, señala Nicolás Andrade, Gerente General de Parque de las Memorias, y explica que la certificación responde a una decisión vinculada directamente con la experiencia de las familias.

“Esta industria ha sido una gran maestra para mí: me ha enseñado a valorar la vida y a entender la responsabilidad de acompañar a quienes pierden a un ser querido. Impulsamos esta certificación porque nos importa cómo viven las familias ese momento. Ese compromiso exige revisar cómo trabajamos, medir nuestros resultados y reconocer lo que debemos mejorar. Es una forma concreta de hacernos responsables de la confianza que depositan en nosotros”.

Calidad y bienestar para un mejor acompañamiento

El Sistema de Gestión de la Calidad incorpora procesos sujetos a la mejora continua, controles operacionales, personal competente y capacitado, espacios de participación y consulta y mecanismos de evaluación permanente. Estos elementos permiten ofrecer un servicio consistente y confiable, pero también responder con sensibilidad a las necesidades de quienes atraviesan un proceso de duelo.

La certificación también contempla la Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la identificación de riesgos, la implementación de controles y el fortalecimiento de una cultura preventiva. El objetivo es que los colaboradores desarrollen sus funciones en un ambiente seguro, saludable y respetuoso.

De esta manera, el bienestar de los trabajadores deja de ser un objetivo aislado y se convierte en un elemento esencial de la calidad del servicio, porque un equipo que se siente protegido y valorado está mejor preparado para brindar el acompañamiento humano que necesitan las familias.

Andrade destaca que el orden de los procesos tiene una finalidad que trasciende la eficiencia operativa “queremos que cada proceso tenga responsables claros, que podamos verificar lo que hacemos y corregir a tiempo. Ese orden tiene un propósito profundamente humano: que nuestro equipo pueda concentrarse en escuchar y acompañar, y que las familias tengan la tranquilidad de estar presentes en su despedida, sin cargar además con las preocupaciones que nos corresponde resolver”.

Un compromiso con el entorno natural

La certificación ISO 14001 adquiere especial relevancia en un cementerio jardín por su relación directa con la naturaleza. El sistema contempla prácticas responsables para el uso eficiente de recursos, la gestión adecuada de residuos, el control de impactos ambientales y la conservación de la biodiversidad.

Las áreas verdes de Parque de las Memorias no solo representan un valor paisajístico, sino que constituyen un pulmón ecológico que debe ser protegido para las futuras generaciones. En el caso del horno crematorio, la operación implica el uso de tecnología, control de emisiones y buenas prácticas destinadas a reducir al mínimo el impacto ambiental.

Una certificación que se convierte en responsabilidad

Teresa Saavedra señala que contar con las tres normas integradas constituye, según el conocimiento de la organización, un hecho excepcional dentro del sector funerario y de cementerios jardín de Latinoamérica y afirma que Parque de las Memorias sería la primera empresa del rubro en Bolivia en alcanzar esta certificación integral.

“En el sector funerario y de cementerios jardín de Latinoamérica, contar con las tres normas de forma integrada es un hito excepcional. Hasta donde conocemos, somos una de las muy pocas empresas del rubro en toda la región —y la primera en Bolivia— en alcanzar esta trifecta. Eso nos

llena de responsabilidad y de orgullo. Porque cuando una familia llega a nosotros atraviesa uno de los momentos más sensibles de su vida, y esa confianza exige excelencia, empatía y coherencia en cada gesto. Un equipo que se siente protegido y escuchado está mejor preparado para acompañar. Un espacio que cuida su entorno natural se convierte en un verdadero lugar de paz y reflexión. Y procesos bien gestionados nos permiten celebrar la vida incluso en la despedida”.

Para Carolina Nassaf, Directora de Procesos SGI, la implementación del sistema representó un reto que pudo concretarse gracias al trabajo conjunto de la alta dirección y los colaboradores.

“Como trabajadora, pero también como cliente de Parque de las Memorias, asumí el rol de implementar el SGI como un reto significativo y emocional, partiendo de mi propia experiencia de transitar por el proceso de duelo, logrando concretar la triple certificación gracias al compromiso de la alta dirección y al aporte de cada uno de los colaboradores, sin todos ellos nada de esto hubiera sido posible, puesto que los mejores resultados se alcanzan cuando la gestión y la humanidad avanzan de la mano”, concluye Nassaf.

La empresa sostiene que la triple certificación no representa un punto de llegada, sino la continuidad de un camino iniciado hace más de tres décadas, orientado a transformar el dolor en memoria digna, el duelo en acompañamiento verdadero y cada servicio en un homenaje a la vida.

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Parque de las Memorias es el primer cementerio jardín de Bolivia y cuenta con más de tres décadas de trayectoria. Ubicado en Cochabamba, se presenta como un espacio dedicado a honrar la vida y preservar la memoria de quienes ya no están, en un entorno natural donde confluyen dignidad, respeto y armonía. La institución ofrece servicios de inhumación, cremación, homenajes de vida, ceremonias póstumas, repatriación y apoyo psicológico, entre otros. Su historia se remonta a 1987, cuando fue fundado el primer cementerio jardín del país, e inició operaciones en 1988.

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