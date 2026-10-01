Comunicado Viva 1

Mostrador
Mostrador
Publicado el 01/10/2026 a las 17h30
ESCUCHA LA NOTICIA

Comunicado Viva 1

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Oviedo: "La Asamblea tiene la oportunidad de ser parte del cambio de la justicia en Bolivia"
3
Policías allanan la Fiscalía General del Estado
4
Evo sobre Mariaca: “Se ratifica que aquí en Bolivia gobierna Estados Unidos, buscan salvar a Cerimedo, Paz y familia”
5
Aprehenden al fiscal general Roger Mariaca y al fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Arte: llegan “Expresiones femeninas”
3
Aprehenden al fiscal general Roger Mariaca y al fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos
4
Hay 14 aprehendidos por acusación de EEUU por nexos con el narcoterrorismo
5
Vuelo de flydubai a Israel, desviado por pelea entre pilotos

Más en Mostrador

30/09/2026
UNIVALLE consolida avances en derechos humanos, mediación y bienestar universitario a través del Proyecto BRAVIOO
La participación de UNIVALLE en el proyecto internacional BRAVIOO permitió fortalecer las competencias de Bienestar Universitario, impulsar mejoras normativas...
Ver más
25/09/2026
Parque de las Memorias obtiene triple certificación ISO y marca un hito en Bolivia
Parque de las Memorias alcanza la triple certificación ISO en calidad, ambiental y seguridad y salud, refuerza su compromiso con las familias, trabajadores y...
Ver más
Convocatoria Credifondo Garantiza
Ver más
25/09/2026
Convocatoria Credifondo Garantiza
Convocatoria Credifondo Promotor
Ver más
25/09/2026
Convocatoria Credifondo Promotor
En Portada
01/10/2026 País
Gobierno denuncia usurpación de funciones en Fiscalía General
El Vocero Presidencial afirma que la designación del nuevo titular del Ministerio Público corresponde a la Asamblea Legislativa. Luis Montaño se presentó este...
vista
01/10/2026 País
¿Quién debe asumir ahora como Fiscal General?
Fiscales departamentales y superiores fueron designados “a dedo” por Mariaca, siguiendo la práctica de sus antecesores, observan dos abogados, el ordenamiento...
vista
01/10/2026 País
Gálvez lanza un mensaje a quienes protegen al narco: "Esto recién comienza"
La tarde de este jueves, el vocero presidencial, José Luis Galvez, declaró que hay una organización criminal que se ha incrustado en el Ministerio Público para...
vista
01/10/2026 Seguridad
Ambulancia vinculada a Mariaca trasladaba Bs 3,5 millones y $us 10 mil
El conteo ante notario de los billetes secuestrados en una ambulancia que salió del domicilio del fiscal general Roger Mariaca determinó que el monto asciende...
vista
01/10/2026 Seguridad
Abogado de Mariaca, Zeballos e Irusta denuncia aprehensiones ilegales
El abogado Jerjes Justiniano, representante legal de las familias de Roger Mariaca, Alberto Zeballos y Martín Irusta, informó que espera que la acción de...
vista
01/10/2026 Economía
CAF aprueba crédito de $us 224 millones para carreteras de Bolivia
El financiamiento permitirá concluir y poner en servicio proyectos carreteros en siete departamentos del país, en beneficio de más de 3,8 millones de personas.
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
Ocurrió pasadas las 23 del miércoles. Los funcionarios de la Fiscalía General del Estado denuncian el “secuestro” del...
Ver más
01/10/2026 Seguridad
Policías allanan la Fiscalía General del Estado
Fiscales departamentales y superiores fueron designados “a dedo” por Mariaca, siguiendo la práctica de sus antecesores...
Ver más
01/10/2026 País
¿Quién debe asumir ahora como Fiscal General?
El Vocero Presidencial afirma que la designación del nuevo titular del Ministerio Público corresponde a la Asamblea...
Ver más
01/10/2026 País
Gobierno denuncia usurpación de funciones en Fiscalía General
Deportes
El estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, será escenario del partido amistoso que sostendrán las selecciones de...
Ver más
30/09/2026 Fútbol
Bolivia se enfrenta hoy a Argentina en un partido amistoso en Córdoba
La selección boliviana de fútbol ya se encuentra en territorio argentino para enfrentar este miércoles a la Albiceleste...
Ver más
29/09/2026 Fútbol
La Verde ya está en Argentina para enfrentar a la Albiceleste
El desarrollo de los XIII Juegos Deportivos Suramericanos volvió a desnudar la fragilidad estructural del deporte...
Ver más
29/09/2026 Multideportivo
En Santa Fe se ratifica que Bolivia enfrenta limitaciones deportivas
La Selección Nacional de fútbol cayó ante Paraguay ayer en Washington (EEUU), donde se estrelló contra la dupla...
Ver más
28/09/2026 Fútbol
Bolivia cae frente a Paraguay 2-0 y se alista para Argentina, el miércoles
Tendencias
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
La imagen del Tilcayo, el felino silvestre recientemente reconocido como una especie distinta, ya forma parte de la...
Ver más
29/09/2026 Ciencia
El Tilcayo entra a la Photo Ark de National Geographic y entra al archivo mundial
“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción...
Ver más
28/09/2026 Medio Ambiente
Amazonía sin cauce: minería, ganadería y deforestación dejaron a comunidades sin agua para beber
Una fruta que rara vez aparece en las listas de alimentos recomendados para la salud cognitiva podría proteger el...
Ver más
24/09/2026 Salud
La fruta que neurólogos recomiendan para cuidar el cerebro después de los 50 años
Doble Click
“Número de ópera”, así titula el cuarto concierto del año que pondrá hoy en escenario el Ensamble Khuska en la aula...
Ver más
01/10/2026 Música
Ensamble Khuska pone en escenario su cuarto concierto de la temporada
La cantante y compositora boliviana Luzmila Carpio recibirá el premio a la Excelencia Profesional del WorldWild Music...
Ver más
01/10/2026 Música
La cantante Luzmila Carpio recibirá el premio Womex 26 a la Artista
Desde ayer, el salón “Mario Unzueta” (25 de mayo esq. Av. Heroínas) alberga la exposición “Expresiones femeninas”, cuya...
Ver más
30/09/2026 Cultura
Arte: llegan “Expresiones femeninas”
La cuenta regresiva para la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) 2026 ha comenzado.
Ver más
29/09/2026 Cultura
La Feria Internacional del Libro apuesta por el cuento clásico