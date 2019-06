Donar sangre, donar vida

Existen héroes que no visten capa ni máscara, son aquellas personas que al donar sangre comparten vida otras con las que no tienen nexo alguno y quizás nunca conocerán.

En alusión al Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra cada 14 de junio, OH! conversó con tres donantes que destacan por su solidaridad y compromiso con la causa.

Laura Espinoza (31) es médico de profesión y ha donado 28 veces. Thairon Costa (33) es abogado y ha donado más de 20 ocasiones. Nilser Llallagua (30) es técnico enfermero y ha realizado 20 donaciones.

Cada uno de ellos cuenta su historia sobre cómo siguieron este camino y lo que implica seguir transitando por él.

EL INICIO DE UN COMPROMISO

Laura empezó a donar el año 2005 gracias a un grupo de voluntarios que formaron en la universidad para colaborar con las campañas y donaciones del Banco de Sangre. Cuenta que fueron reconocidos, ya que gracias a su participación y gestiones se incluyó a Bolivia como parte de la Federación Internacional de Donantes de Sangre.

“Aporto con mi sangre para que otras personas puedan vivir. Aunque la persona no te conozca y tú no sepas quién es, puedes ayudar a vivir a alguien”, manifiesta. Destaca además que es común pensar que uno no puede ser solidario porque no tiene dinero o las posibilidades. “La oportunidad de salvar vidas está en nuestras venas, sólo tienes que tomar la decisión”, resalta.

Thairon ha donado sangre por más de 10 años. Comenta que donó por primera vez por curiosidad cuando estudiaba en la universidad. Años más adelante, por interés personal, ingresó como voluntario de la Cruz Roja Boliviana, ahí conoció el Club Promesa 25, un grupo de donantes voluntarios de sangre que se ha fundado en Sudáfrica e incentiva a los jóvenes de 18 a 25 años a donar en ese lapso de edades 25 veces. “Me sentí satisfecho porque por fin entendí qué era, para qué servía y en qué se utilizaba. Empecé a realizar una donación voluntaria y más constante”, dice.

Como experiencia personal, comenta que sus tíos abuelos tuvieron accidentes y necesitaron entre cinco y ocho unidades de sangre. Y ahí surgió la interrogante ¿de dónde saca uno sangre? Y si bien el Banco de Sangre es la respuesta, las unidades no aparecen por sí solas, y si las hay, no implica necesariamente que sea el tipo que necesita la persona.

Thairon señala lo importante que es dar un ejemplo como persona para que lo repliquen. “Para mí, donar sangre es un buen ejemplo, porque estoy demostrando con mis acciones que si todos lo hacemos por igual, mejoramos la sociedad y el sistema de salud”, agrega y enfatiza que trabajan el principio de amar al prójimo y hacer el bien sin mirar a quién.

Thairon especifica y resalta que a la sangre no se la puede suplir de forma artificial y son los voluntarios donantes los que van supliendo la necesidad. También coincide con ello Nilser, la segunda persona de la Cruz Roja que tiene más donaciones en el Banco de Sangre. Ingresó a esta entidad en 2006 y también forma parte del Club Promesa 25. Llallagua siguió este camino por su vocación de servicio a la salud y por principio humanitario, para ayudar a las personas.

Destaca que es importante que el sentido humanitario de colaborar parta de uno mismo. Aconseja que las personas sean más curiosas e investiguen qué es la donación de sangre, ya que existe mucha desinformación al respecto.

TESTIMONIOS QUE NACEN DE LA EXPERIENCIA

Las unidades de sangre pueden servir para infinidad de casos, desde accidentes, embarazos, lesiones en deportes de contacto hasta para quimioterapias.

“La gente de afuera no sabe las necesidades que pasamos los que sufrimos con niños con cáncer. Hay niños que utilizan hasta 30 unidades de sangre. Nos ha llegado esto sin poder el saber por qué a esta edad, cómo tratarlo y por dónde empezar”, cuenta una madre de una niña de 12 años con cáncer. Relata que son aproximadamente 70 niños que son tratados en Oncología del Hospital Manuel Ascencio Villarroel. Explica que uno lidia con muchos obstáculos, entre ellos el obtener unidades de sangre, por eso subraya la importancia de que la gente se sensibilice para donar sangre.

“Los voluntarios somos héroes anónimos y silenciosos. Al donar sangre, estás cambiando el mundo y estás devolviendo vida a una o varias personas”, asegura Laura.

Cuenta que cuando están en promocionando alguna campaña, mucha gente los rechaza “como si estuvieran vendiéndoles algo”, cuando en realidad les piden colaboración para ayudar a otras personas. Explica que es difícil hacer entender a una persona lo importante que puede ser su aporte para salvar vidas. Sin embargo, cuando necesitan ayuda, los buscan. “Lo cuento porque es importante no esperar a tener que chocarte con la pared sabiendo que está ahí”, añade.

Por su parte, Nilser, al ser enfermero, ve de cerca, día a día, lo importante que es donar sangre. Por ejemplo, indica que, en los accidentes de tránsito, el familiar del paciente no está presente en ese momento y muchas veces el personal de salud tiene que donar sangre por la emergencia y necesidad inmediata.

Nilser asegura que varias personas se aproximan cuando los voluntarios y el Banco de Sangre tienen actividades, porque esperan tener algún tipo de retribución. Por ende, resalta la importancia de educar a las personas desde que son niños. “Que se difunda en los colegios el ayudar al prójimo”, añade.

Es así que de sus experiencias nacen sugerencias e ideas, como la que propone Thairon, de que el Banco de Sangre, como una política pública, debería coordinar con las instituciones para que se valoren socialmente las donaciones. Que las instituciones públicas (a todos sus servidores) les dejen salir una vez al mes cuando donen, que den libre y no a cuenta de vacación. Subraya que es importante motivar para que exista una mejor captación, ya que mucha gente no dona por falta de tiempo.

“Hacer el mal es gratis, no cuesta nada. Sin embargo, para hacer el bien, tienes que cumplir muchos requisitos que hasta te obstaculizan”, resalta Thairon.

Los tres coinciden en que todas las personas estamos expuestas a las enfermedades y accidentes. Destacan que es importante que uno se cuestione qué haría si necesitara unidades de sangre. “Cuando lo necesites, existirá un donante anónimo que retribuirá lo que hiciste”, asegura Laura.

SOBRE LOS MITOS QUE GENERAN DUDAS

“Para la cantidad de veces que he donado, debería estar gordo o muy flaco. Uno piensa que está perdiendo su sangre. La sangre se repone y se va eliminando. La salud del donante depende de sus hábitos de vida y salud”, enfatiza Nilser al momento de reiterar que mucha gente no dona porque está desinformada y piensa que su salud corre riesgo.

La directora del Banco Sangre, María Luisa Herrera, confirma que la persona no engorda ni adelgaza, y un error común es pensar que comiendo más van a reponer la sangre. Aconseja que lo único que se debe hacer es reponer líquido para evitar la lipotimia o desvanecimiento. El volumen, el varón lo recupera en tres meses y la mujer en cuatro, por ende, los varones pueden donar cuatro veces al año y las mujeres, tres.

Otra creencia común es que al donar uno se puede contaminar. Herrera enfatiza que esto es falso, ya que tienen todos los cuidados necesarios y siguen las normas de salud correspondientes. Comenta que también influyen factores culturales, ya que en el área rural creen que, donando, el alma se va con la sangre.

Laura, Thairon y Nilser concuerdan en que los voluntarios siempre cuidan su salud para poder donar, pues existen requisitos. Además, cuando uno dona, el Banco se Sangre realiza varios análisis y exámenes a los posibles donantes; este aspecto es considerado como un beneficio de prevención. “Los estudios benefician al donante. Nosotros tenemos la obligación de llamarlo para hacerle conocer si tiene hepatitis, VIH, mal de Chagas o alguna enfermedad de transmisión sexual”, asevera Herrera.

QUÉ HACER PARA DONAR

Herrera explica que las personas de 18 a 65 años pueden intentar donar y es imprescindible que, al momento de hacerlo, porten su carnet de identidad. La donación, desde que uno se registra hasta que sale, debería tardar unos 30 a 45 minutos. En parte de ese lapso, se realizan las pruebas serológicas e inmunohematológicas para asegurar que la sangre donada sea segura y de calidad.

Las personas interesadas en donar pueden contactarse con el Banco de Sangre al número 4664238. Herrera adelanta que por el Día Mundial del Donante de Sangre realizarán varias actividades, entre ellas una caravana y una campaña con grupos en vivo el sábado 15 de junio en la Plaza de las Banderas, donde darán mayor información y habrá unidades móviles disponibles para la donación.

Recomienda que, cuando una persona adquiera unidades de sangre, se fije que lleve la etiqueta del Banco de Sangre, ya que proporciona un código de barras y está certificada como sangre segura. Para ello se ha implementado una seroteca que, en caso de que exista una reacción adversa, se pueda demostrar que se hizo todo lo correcto.

img_20190426_123158.jpg Comprometidos con la causa Thairon Costa, Nilser Llallagua y Laura Espinoza en actividades del Banco de Sangre. CORTESÍA DE LOS ENTREVISTADOS

COCHABAMBA EN EL CONTEXTO NACIONAL

La directora del Banco de Sangre, María Luisa Herrera, afirma que de enero a abril en esta gestión, hubo 7.352 donaciones efectivas y 9.000 personas registradas. El 31 por ciento fueron donaciones voluntarias. La especialista aclara que la meta era alcanzar al 40 por ciento de donantes voluntarios. En esta temporada, el año pasado, alcanzaron el 29 por ciento.

“A comparación de otros departamentos, Cochabamba queda bajo. En Santa Cruz tienen un porcentaje de 50 por ciento y en La Paz, 55 por ciento de donantes voluntarios”, agrega y señala que en Cochabamba convergen enfermos por la ubicación geográfica y porque la ciudad es un referente del tratamiento oncológico, por lo cual requiere grandes cantidades de sangre. “Esto incrementa las necesidades”, explica.

Otro aspecto en el que Herrera hace hincapié es que la donación voluntaria es gratuita, pero la obtención de la unidad de sangre tiene costo. Asegura que esto tiene explicación, ya que la sangre que se dona debe ser estudiada y se realizan pruebas serológicas e inmunohematológicas, que son de alto costo.

“El Ministerio ha puesto un costo, problema para que la donación voluntaria no aumente. Esperamos que aumente ahora que el SUS da esa gratuidad”, manifiesta y añade que el Sistema Único de Salud (SUS) otorga la gratuidad siempre y cuando la persona cuente con el seguro. El trámite se realiza para segundos y terceros niveles.

Herrera resalta que actúan en el marco de la Ley 1687 de medicina transfusional y bancos de sangre, que expone que un donante es una persona que, de forma voluntaria, libre y consiente, entrega su sangre sin retribución económica y de manera gratuita para fines preventivos, terapéuticos, de diagnóstico o investigación. La sangre se obtiene por unidades, cada una equivale a 380 mililitros.