El “sexi sensual” entorno de la Casa Grande del Pueblo

Es algo inusual para las sedes del poder. Al menos no ocurre en gran parte de Latinoamérica. No ocurre en la Casa Rosada de Buenos Aires, ni en el Palacio Pizarro de Lima, ni en el Palacio de La Moneda de Santiago de Chile, ni en la Casa de Nariño de Bogotá, ni en el Palacio Nacional de México… Muy cerca de la construcción, y a la vez símbolo, más ostentosa del proceso de cambio pasa algo singular para este tipo de edificaciones. Ya a menos de 50 metros de la nueva Casa Grande del Pueblo funciona una serie de prostíbulos y negocios destinados a la vida alegre.

En efecto, no sólo los movimientos sociales se dejan sentir en este lugar. “Un movimiento sensual un movimiento sexi sexi sensuaaal, sexi sexi sensuaal”, suena pegajosa la canción de Jadiel. Es una más de las melodías que animan la noche del entorno del centro del poder boliviano. Quiérase o no, se suman a la polémica estética que la zona ha adquirido y que fue vivamente defendida por el vicepresidente Álvaro García Linera.

“Toda ciudad siempre ha ido construyendo, en sus espacios públicos y en sus estéticas, superando y remplazando antiguas estéticas —señaló la autoridad cuando se iniciaron la obras—. (…) Hoy hay un Estado Plurinacional en el que se construye un nuevo espacio público y una estética que desplaza y supera a la estética, espacios públicos y simbolismos de la era republicana”.

LAS “OFICINAS” DEL SISTEMA

Sin duda, el Vicepresidente y varias otras autoridades, pese a sus buenas intenciones, no han reparado el otro “atractivo”, no necesariamente turístico, de la zona. Pubs, discotecas, karaokes, “oficinas” funcionan a menos de 200 metros al este del edificio construido por la oligarquía liberal que hoy alberga a la Vicepresidencia. Están varios también muy cerca del Banco Central de Bolivia. Hay tres de los más afamados (Van Gogh, Naranjas y Café Piernas) a menos de 30 metros de, nada menos, que el Ministerio de Culturas. Quién sabe si brinden a esas autoridades cierta inspiración.

No sobra recordar que a 200 metros al oeste de esa esquina “caliente” se halla el Congreso Nacional. Allí, en estos días, se construye otro nuevo símbolo del proceso de cambio con sus particulares aspiraciones estéticas de los nuevos tiempos. Ah, para variar, en la acera oeste del Congreso funcionan las oficinas de la Gobernación paceña.

En general, los bares y prostíbulos clandestinos ubicados frente al principal edificio gubernamental gozan de buena salud desde hace una década. En marzo de 2009, una investigación de Los Tiempos reveló que, precisamente, el Café Piernas ofrecía servicios sexuales a escasos metros de las sedes de los principales poderes del Estado. Es más, esa vez se develó que aquel negocio, además del Vang Gogh, pertenecían al entonces superintendente de Empresas, Marco Méndez. En horas posteriores a la noticia, aquel funcionario renunció.

Pero los boliches siguen en plena vigencia, pese a diversas denuncias que transeúntes y vecinos han realizado a las autoridades. Tal cual reconocen autoridades ediles, el funcionamiento de bares clandestinos y prostíbulos al frente y en las calles adyacentes a las oficinas del propio presidente Evo Morales no disminuyó, sino todo lo contrario. El negocio asumió astutas y casi indisimuladas variantes, pues la mayoría ya no se toman el trabajo de legalizar su funcionamiento, al son del “sexi sexi sensuaaal”.

Decenas de locales “exhiben” el rotulo de oficina de tramitación, “bufete”, “centro profesional”, etc. Son meros y pasajeros camuflajes. Se convirtieron en negocio de dueños de diversas casas antiguas que funcionan bajo la modalidad de alquileres a corto plazo. Un plazo lo suficientemente corto como para evitar incómodas inspecciones y un plazo que también permite la rotación de los servicios dentro de la misma zona.

VOX POPULI Y CASA DEL PUEBLO

Y no guardan precisamente discreción. El sistema de publicidad de esta virtual zona rosa del poder boliviano se anuncia en base a jóvenes “tarjeteros”. Ellos, a veces “ellas” mismas, entregan las tarjetas de presentación de estos locales, entre la calle Potosí y la pasarela de la plaza Pérez Velazco.

“La Alcaldía y la Policía mucho los jode y por eso abren un mes, dos meses, en una casa y cuando ya saben que pueden venir a molestar lo cierran una, dos semanas a un mes —explica uno de los ‘tarjeteros’—. Después vuelven a abrir en otra casa cercana o en la misma, pero en diferente oficina. Las ‘chicas’ también avisan a sus clientes dónde irán o se trasladarán, pero es por ahí cerca”. El jovenzuelo explica que recibe entre 10 a 20 bolivianos por repartir estas “invitaciones”.

Pero el sistema de publicidad no sólo apela a las tarjetas. También es posible identificar las coordenadas de los servicios sexuales de la zona de las principales entidades públicas en los diarios paceños. Un aviso modelo reza: “Discreta compañía cerca a la Casa del Pueblo” junto al dato del correspondiente número de teléfono celular.

“El local está en la calle Potosí, cruzando la Ayacucho —responde la voz ante la consulta—. Ahí llegas hasta una puerta café y subes hasta la oficina número… Trabajamos de nueve de la mañana hasta las ocho de la noche. Al llegar a la oficina, tocas el timbre dos veces. ¿Cuál es tu nombre, amiguito?”. Algo similar ocurre en las redes sociales, que también promocionan estos lugares de manera permanente y anuncian sus dinámicos cambios de dirección.

El circuito comercial se completa con el sector de quienes rentan los espacios. En los avisos clasificados de los periódicos, diversos anuncios dicen frases como: “Se alquila habitación con baño privado, cerca a la Casa del Pueblo”. Una de las primeras preguntas que surge del otro lado de la línea ante la consulta dice: “¿Para qué quiere la habitación?”. Y, dependiendo de la respuesta la conversación, continúa.

La charla parece un juego de claves. Si se señala que se precisa el lugar para “vivienda”, no prospera. La palabra “oficina” llama a una segunda pregunta: “¿Qué tipo de oficina? Si es para abogados, no alquilamos, pero para otras actividades podemos conversar…”. El alquiler varía desde los 200 a los 500 dólares para habitaciones no mayores a los 30 metros cuadrados que suman un baño. Queda claro que ya luego los “inquilinos” adecuan el lugar con muebles y dividen el ambiente con paredes de “aglomerado”, para el trabajo de las sexo servidoras.

LAS AUTORIDADES NO PUEDEN

Las autoridades ediles se muestran impotentes ante el sistema. Un sistema que, de cuando en cuando, deja vidrios rotos, heridos, sangre y demás, no precisamente por una represión a una protesta social.

“Los dueños de casa, cuando intervienen estos locales la Policía o la Alcaldía, siempre explican que fueron alquilados para oficina y ellos ignoraban estas actividades desarrolladas por sus inquilinos”, indica Sandro Fernández de la Subalcaldía Centro de La Paz. “En la calle Potosí, frente la Casa del Pueblo, tenemos un problema desde hace muchos años y son los locales Van Gogh y Naranjas. Han sido clausurados una infinidad de veces por la Alcaldía y por la Policía. Pero esperan unos días y los vuelven a reabrir sin importar que tienen clausura definitiva”.

Según registros ediles, sólo siete actividades económicas cuentan con autorización para vender alcohol, incluido un “café con piernas”, en la cuadra ubicada frente al edificio presidencial. El asesor jurídico de la Unidad de Actividades Económicas de la Subalcaldía Centro, Juan José Torres, explica resignado: “Los vecinos nos denuncian sobre el funcionamiento de lenocinios y prostíbulos en frente de la Casa del Pueblo, pero, por las leyes vigentes, los Gobiernos municipales no tienen tuición para intervenir en esos locales. Sólo se actúa cuando hay una denuncia de venta de bebida adulterada o la presencia de menores. Los encargados de intervenir estas actividades son la Gobernación y la Policía”.

Hasta el presente, ninguna de esas autoridades, pese a su cercanía con los y las protagonistas de estas manifestaciones artístico laborales, han asumido medidas de control. Sin embargo, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, señala que ya se trata de un caso en estudio. “Para nosotros (el Gobierno) es una preocupación constante el funcionamiento de estos locales, no sólo por la inseguridad para los ciudadanos —dice Chávez—. Es también una falta de respeto para los bolivianos, pues la Casa Grande del Pueblo es una representación del pueblo boliviano, al igual que lo es el Palacio Consistorial, ubicado una cuadra más abajo”.

La autoridad aseguró además: “Tenemos planificado con la Gobernación de La Paz y la Policía operativos permanentes contra estos locales en las cuadras que circundan a estos edificios gubernamentales. El último lo realizamos las tres instituciones (Alcaldía, Gobernación y Policía) a finales de mayo, pero ya tengo información que se reabrieron casi de manera inmediata”.

dscf8943.jpg Centro de La Paz Parte de las fachadas que aún existen en inmediaciones de la Casa del Pueblo. MARCA REGISTRADA

UNA PROPUESTA

Chávez informó que el Gobierno propondrá una norma municipal a los concejales paceños para prohibir cualquier actividad económica de discotecas, karaokes, prostíbulos en las cercanías de los principales edificios gubernamentales. Por su parte, Fernández, desde la Alcaldía, demandó un cambio de normativas. “Creemos, como Gobierno municipal, que se debería cambiar la ley. Se debería permitir que los municipios normen también los prostíbulos y evitar ese vacío que nos impide actuar cuando denuncian este tipo de locales”.

Mientras tanto, a tono con un cambio acelerado de características en la configuración de los barrios paceños, la construcción de los nuevos símbolos del poder confluye con un fenómeno extraño. Así, la estética de la Casa Grande del Pueblo, la nueva Asamblea Plurinacional y otras obras coincide, por lo menos durante las noches, con una ética no muy decorosa en sus alrededores inmediatos. Y eso no suele ocurrir en las sedes de poder del planeta, ¿o sí?