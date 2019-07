El invierno es una estación temida no sólo por los resfríos, sino también por el incremento de peso. Además, con el descenso de las temperaturas es más difícil ejercitarse. Oh! conversó con la médico-nutrióloga de la Clínica Los Ángeles, Verónica Ayala y Stephanie Issa, entrenadora personal certificada y creadora de la plataforma digital MUB (Mueve tu cuerpo, por sus siglas en inglés) sobre qué pide el cuerpo en invierno para mantenerse sano y no subir de peso.

Antes de dar inicio a consejos sobre nutrición y ejercicios es importante entender por qué el cuerpo pide más calorías en invierno. Ayala señala que son varias las respuestas a esta pregunta:

• Existe la teoría de que hay una memoria genética que lleva a incrementar las reservas de energía en la temporada de bajas temperaturas. Para mantener el calor corporal y por la demanda extra de energía, aumenta el apetito.

• El frío hace que nuestro organismo requiera mayor cantidad de calorías para mantener la temperatura corporal dentro los parámetros normales. Existen varios estudios que han demostrado que consumimos más calorías mientras más expuestos al frío, pero esto no implica un incremento significativo en el gasto calórico (porque estamos abrigados y hacemos uso de la calefacción, etc.). Se calcula que, en promedio, el incremento calórico en invierno no sobrepasa las 150 kilocalorías al día.

• Se ha demostrado que la Serotonina, una de las hormonas de la felicidad, se eleva en dietas altas en carbohidratos, lo cual explicaría por qué nos sentimos tan bien al comer para aliviar la ansiedad y depresión, propias de esta época del año por la menor exposición solar y días más cortos, por citar algunos factores.

ALIMENTARSE BIEN SIN NECESIDAD DE SUBIR DE PESO

La médico nutrióloga recomienda los siguientes alimentos para suplir la necesidad calórica sin necesidad de subir peso:

• Frutas frescas de temporada: Alimentos altos en vitamina C y antioxidantes que mejoran nuestras defensas.

Incluir naranja, mandarina, pomelo, kiwi y arándanos frescos con moderación.

• Verduras: Si bien es cierto que todos los vegetales nos proveen de vitaminas y minerales, en esta época del año se aconseja siempre incluir tomate, pimentones y berenjena, ya que son ricos en antioxidantes y protegen al organismo reforzando su sistema inmune

• Frutos secos: Almendras, nueces, pistachos y avellanas, ya que por su cantidad de fibra y grasa saludable nos ayudarán a disminuir los antojos. Consumirlos con moderación.

• Legumbres: Alimentos como las lentejas, porotos, garbanzos, tarhui, habas y arvejas son ricas en zinc, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Además, tienen un alto valor nutricional, aporte de fibra y bajo contenido en grasas.

• Pescado fresco: Es una magnífica fuente de selenio, que ayuda a proteger las células de los radicales libres. Cuidar su preparación y evitar fritarlo.

• Cereales integrales: Consumir el pan o los cereales siempre en su variante integral; tiene mayor cantidad de fibra y por lo tanto, mayor saciedad.

• Chocolate amargo: Elegir los más puros, recomendable a partir del 70 por ciento.

• Sopas ligeras: La sopa es la mejor opción si desea pasar el frío y entrar en calor. Un caldo de pollo o sopa de verduras pueden ser buenos aliados para evitar los kilos extras.

• Infusiones naturales tibias después de las comidas. Ayudan a mitigar la sensación de apetito. De preferencia consúmalas sin la inclusión de azúcar, miel o cualquier tipo de edulcorantes.

Ayala expone que es importante planificar las comidas y las compras y variar en las preparaciones, para no caer en lo repetitivo.

Issa manifiesta que en invierno el cuerpo pide más carbohidratos, a diferencia del verano, estación en la que es más fácil consumir alimentos frescos. Como snacks sugiere palomitas de maíz, explica que contrario a lo que se cree, puede ser un snack saludable de acuerdo a cómo se lo prepare, como por ejemplo al vapor (sugiere ver tutoriales en YouTube). Otro aperitivo sencillo y delicioso que aconseja son las galletas de avena y plátano al horno con un toque de canela.

Recomienda que uno no sabe controlar muy bien sus macronutrientes, puede guiarse con aplicaciones como MyFitnessPal, una guía y un registro de lo que vas comiendo durante el día.

HIDRATARSE, UNA NECESIDAD ANTES QUE UNA OPCIÓN

“La hidratación es uno de los pilares fundamentales de la salud. Alrededor del 70 por ciento de nuestro organismo es agua y la mayor parte de las funciones que se llevan a cabo en él, dependen de ella”, recalca Ayala y añade que si bien es cierto que la sed disminuye, uno puede:

• Preferir líquidos tibios. Ideal sin la inclusión de azúcar ni miel.

• Consumir caldos vegetales que son una buena fuente de líquido.

• Tener agua a mano. Es común que no tomar agua porque no tenerla cerca. Para evitar esto, llevarla cerca en termos, botellones en la fuente de trabajo, etc.

• Una vez al día, consumir un licuado de fruta fresco (de preferencia con agua y sin la inclusión de azúcar ni miel)

• Tomar un vaso de agua, media hora antes de las comidas, aunque no tenga sed.

Además de no hidratarse adecuadamente, existen otros errores comunes que jóvenes y adultos cometen en las estaciones más frías del año.

ERRORES NUTRICIONALES

Ayala apunta que los principales errores que solemos cometer en esta época del año son:

• Consumir las frutas de temporada (cítricos principalmente) en forma de zumos: Estos productos son altos en azúcares simples y bajos en fibra, lo que podría generar un desbalance en los niveles de azúcar en sangre, insulina y triglicéridos.

• Incremento en el consumo de miel: Si bien es cierto que la miel es más natural que el azúcar refinado, al ingresar en nuestro organismo se comporta exactamente igual que él. Consumirlos con moderación u optar por Stevia (de preferencia natural)

• Disminuir el consumo de agua: es cierto que en esta época del año disminuye la sed, pero deberíamos hacer consciente nuestra necesidad de su consumo.

• Minimizar la cantidad de fruta y verdura, alegando que en esta época del año no se nos antoja un plato de ensalada o fruta fresca.

• Creer que porque es invierno, el cuerpo utilizará de una mejor manera el exceso de calorías: La excesiva ingesta de alimentos se traducirá en el incremento de peso, sin lugar a dudas.

Por su parte, Issa señala que un error común es el consumo excesivo de carbohidratos y grasas saturadas. “Es importante buscar un equilibrio y hacer cambios inteligentes de alimentos. Buscar el mejor método de preparación: no es lo mismo comer papas fritas que papas al horno”, agrega.

Frutas Los especialistas recomiendan no minimizar la cantidad de frutas que se debe consumir.

CONSEJOS

Para entrenar en invierno, Issa recomienda trabajar los siguientes hábitos:

• Marcar un horario de entrenamiento y evitar cambiarlo. Mejor si se ejercita en una hora en la que el frío es menor, así las posibilidades de entrenar son mayores (especialmente si uno suele trotar en exteriores).

• Realizar un calentamiento antes de salir a realizar deporte, así la sensación térmica de frío es menor.

• Quitarse la ropa sudada una vez que finalizada la rutina de ejercicio.

• Fortalecer la disciplina con metas y planes estructurados. Es importante que la mente no nos gane y seamos personas constantes para no perder todo el progreso que ya hemos logrado.