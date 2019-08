¿Vida de perros? Ha llegado la revolución canina

Está cada vez más claro que las mascotas, especialmente los perros, pasaron de ser el mejor amigo del hombre a ser un miembro más de la familia y, para disgusto o admiración de muchos, tal vez es el individuo más consentido y engreído. Además, se han convertido en un segmento estratégico para emprender.

En el mundo, los ejemplos son innumerables y las ideas parecen ser inagotables, por ejemplo, Fuzzy Pet Health permite realizar consultas sobre la salud de las mascotas en tiempo real y disponer de un servicio de visitas a domicilio. Un Petbnb, una especie de Airbnb para perros, permite a los propietarios encontrar cuidadores y alojamiento para sus mascotas en casas de amantes de los animales. Dog Parker, una firma de Nueva York, ha diseñado una especie de casita de muñecas urbana y adaptada para los canes, que lleva incorporado un sistema de bloqueo para que nadie pueda llevarse a la mascota mientras uno hace compras. Podríamos seguir citando ejemplos.

Cochabamba no se queda atrás y se suma a este movimiento. Cada 16 de agosto se conmemora a San Roque, el santo protector de los canes. Esta festividad es una ocasión especial y esperada para que las personas agasajen y mimen aún más a sus mascotas. Oh! conversó con los propietarios de Dog Memory, servicio de cremación para mascotas; Happy Puppies, peluquería canina a domicilio; Élite, adiestramiento canino, y Zarabi Pet Design, quienes hablan de sus inicios e innovadores servicios. Sin duda, responden no sólo a necesidades, sino también a un estilo de vida cada vez más común en la ciudad.

dsc_0862.jpg Originalidad Las urnas de Dog Memory son personalizadas y el cliente puede elegir distintos diseños. PABLO RIVERA

DOG MEMORY, PARA DECIR ADIÓS

Una de las preocupaciones más frecuentes llega cuando culmina la vida de mascota. Desde hace más de un año, Cochabamba cuenta con un servicio de cremación completo, que contempla desde el recojo de la mascota hasta la entrega de las cenizas en urnas personalizadas y atractivas.

Yoel Balderrama, propietario de Dog Memory, abrió un crematorio sin tener parámetros ni referencias previas en la ciudad sobre cómo hacerlo. Cuenta que la inversión principal ha sido un horno digital que funciona a electricidad que le costó 18 mil dólares. Uno de los primeros pasos para que marche el negocio fue hacer contacto con las veterinarias, para que avisen a los clientes que existe este servicio y los dueños eviten recurrir a los basureros o ríos por no saber dónde enterrarlos.

Dog Memory realiza cremaciones personalizadas y comunitarias (pensadas para albergues). Para el primer caso, Balderrama explica que entregan las cenizas de las mascotas en el lapso de dos a tres días luego de que las recogen. El costo de cremación depende del peso de la mascota y va desde Bs 380 hasta Bs 650 e incluye el servicio de recojo y entrega. Además, entregar las cenizas de las mascotas en urnas personalizadas. Uno puede elegir el material, color y forma. Las urnas cuestan Bs 150 y llevan una foto de la mascota y una placa metalizada.

Éste no fue el primer emprendimiento de Balderrama. Pelu Dog nació hace cuatro años, para después dar lugar a un hotel de perros, ambos aún están vigentes y continúan creciendo. Para todos los servicios cuentan con nueve personas, incluido el de Dog Memory. Pensando en la comodidad y tiempo de los clientes, el valor diferenciador de todos los servicios es que cuentan con un minibús para recoger y entregar a las mascotas. El aspecto más importante que rescata el propietario de sus negocios es la responsabilidad.

Balderrama detalla que atienden de 10 a 15 mascotas por día en la peluquería. Los costos dependen del tamaño de la mascota, van desde Bs 100 hasta 180. Cuenta que los cortes que están de moda son los asiáticos y orientales (caras redondas y detalles de botas en las patas, con la finalidad de que parezcan muñecos). Adelnata que pronto ofrecerán servicio de colorimetría especializada para mascotas.

El hotel tiene capacidad para 12 perros y en noviembre realizarán ampliaciones y mejoras, ello incluirá una piscina. Las mascotas tienen horas para salir a los jardines y jugar. Por día, el alojamiento cuesta Bs 90 (perros pequeños) y Bs 120 (perros grandes).

Una de las anécdotas curiosas que relata Yoel es que cuando sus perros están en el hotel, los clientes dejan alimentos que van desde leche deslactosada hasta pollos a la brasa, e incluso sushi.

Son varios servicios que emprendió Balderrama pensados para mascotas, argumenta que su principal motor fue demostrar que sí es posible abrir un negocio pensado para ellos. “Innovar te mantiene vivo a ti y a la empresa”, enfatiza y cuenta que vivir en Brasil y Argentina le ayudó a ampliar su visión empresarial.

“Le debo todo a las mascotas. Mi vida es esto. Trabajar con animales me cambió la vida”, asegura satisfecho. Balderrama recalca que también hacen trabajo solidario, pues recogen perros muertos de la calle para cremarlos y realizan peluquerías gratuitas para perros callejeros, ideal para los perros de barrio que reciben el cuidado de varias personas.

clg_9109.jpg Innovador Un camioncito que tiene todo lo necesario para baño y peluquería llega hasta los domicilios para acicalar a los canes sin que sufran estrés. DANIEL JAMES

HAPPY PUPPIES, PELUQUERÍA CANINA A DOMICILIO

Happy Pupies ofrece varios servicios. El más innovador es la peluquería canina a domicilio. “Nuestros camioncitos están equipados con todo lo necesario para realizar un servicio completo de peluquería en la puerta de las casas”, explica la propietaria Valeria Villarroel y destaca que brindan un servicio personalizado. “Nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo el bienestar de los perros. Como por ejemplo, realizar una peluquería con el menor estrés posible, ayudándolos a habituarse a los diferentes estímulos”, resalta Villarroel, quien ha estudiado Adiestramiento en la Unidad Canina Vuelta de Rocha (Buenos Aires, Argentina), además de diferentes cursos de peluquería.

Villarroel explica que cada peluquero atiende entre cuatro y siete perritos al día, dependiendo del estado del pelaje, carácter del perrito y el servicio que necesite.

Los precios para baños van desde Bs 50 y para servicio completo, desde Bs 90, dependiendo los requerimientos y tamaño de la mascota.

Happy Puppies, que ahora está compuesto por un staff de cinco personas, nació hace tres años gracias a Valentín, el primer perrito rescatado de la propietaria. “Él me motivó a estudiar adiestramiento. Me dediqué a eso y a pasear perros un tiempo en Argentina. Cuando volvimos a Bolivia, vi la necesidad de ofrecer también un servicio de peluquería con el menor estrés posible para ellos y que también sea práctico para sus familias”, comenta Valeria.

Happy Puppies ofrece también servicio de adiestramiento, con profesionales capacitados en el método cognitivo emocional. “La premisa es facilitar a nuestros perros el acceso a la felicidad y a partir de un perro estable, lograr una convivencia en armonía con su familia”, detalla Villarroel y explica que lo primero que enseña a las personas es a entender que cada perro es un individuo con emociones y necesidades propias de su especie, las cuales deben satisfacerse para que esté más predispuesto a aprender.

También les enseñan conductas higiénicas, juegos adecuados, paseos tranquilos y obediencia básica.

El tercer servicio es el hotel canino y enfatiza que éste no cuenta con jaulas ni caniles. “Tratamos de darles el mismo trato que reciben en sus casas”, añade la propietaria y adelanta que muy pronto tendrán novedades en sus servicios.

Valeria cuenta que sus clientes realizan pedidos curiosos. Una vez le pidieron enseñarle a un perrito a comer arvejas. A una de sus huéspedes habitual de cuatro patas la cepillan todas las noches y le ponen pijama para dormir. Además, tienen un par de perritos en la peluquería a quienes les hacen trencitas o peinados “un poco más peculiares”.

“Lo más lindo de trabajar con animales es el vínculo que tienes con cada uno de ellos. También el cariño y confianza que sus familias demuestran”, resalta la joven emprendedora. Sobre incursionar en el negocio de mascotas, comparte como claves de éxito tener mucho amor por los animales, vocación, paciencia y capacitarse constantemente.

elite1.jpg Necesario Élite, adiestramiento canino, ofrece varios paquetes acordes a las necesidades del cliente. CORTESÍA

ÉLITE, EL CAMINO AL ADIESTRAMIENTO

Si bien adoptar o criar a un can trae muchas alegrías, también implica mucha responsabilidad y lidiar con acciones típicas de ellos, como por ejemplo, que destruyan objetos, que intenten escapar de casa, que acepten a otros animales y que hagan sus necesidades en un lugar específico.

Adiestradores caninos Élite nació hace tres años en Bolivia y hace dos que están presentes en Cochabamba. Ofrecen los servicios de visitas correctivas, paseos antiestrés, corrección de conducta y adiestramiento básico. De acuerdo al gerente general, Antonio Cabrera, este último es el más solicitado en Cochabamba. El servicio es a domicilio y consiste en 10 visitas. Por Bs 900 aseguran que el perro, además de mejorar su conducta, aprenderá a caminar con correa, acudirá al llamado, se mantendrá en su lugar y aprenderá a dar la patita, entre otras acciones.

“La mascota necesita liberar la energía retenida mediante paseos diarios y tener límites dentro del domicilio”, explica Cabrera y agrega que cada vez que los contactan perciben de las personas una gran necesidad de solucionar los problemas con sus mascotas.

“En todos los servicios se necesita un compromiso del cliente. Nuestro adiestramiento está enfocado a enseñarle al dueño cómo controlar a su mascota”, destaca.

Élite tiene presencia en el eje troncal del país. A la pregunta sobre cuáles han sido las claves de éxito para que se consoliden, el emprendedor responde con seguridad: “los excelentes resultados y el buen trato al cliente”.

“Lo más satisfactorio de este trabajo es poder ayudar a las mascotas a rehabilitarlas y crear una correcta comunicación con sus dueños”, agrega.

whatsapp_image_2019-07-23_at_21.18.23.jpg MODA Zarabi Pet Design diseña collares tejidos a mano y con características andinas. Pueden ir a juego con manillas para los dueños. CORTESÍA

ZARABI PET DESIGN, MODA ÉTNICA PARA ELLOS

La moda étnica y andina ha cautivado a diseñadores nacionales e internacionales. Ahora, un nuevo miembro de las familias bolivianas podrá lucir estos tejidos. Zarabi Pet Design es un emprendimiento joven que apuesta a la producción nacional. Los artífices detrás de la marca son Mariana Flores y Juan Rocabado, a quienes los impulsó el amor hacia las mascotas y la dificultad de encontrar accesorios de calidad que resalten en su diseño.

Flores explica que la idea es que las mascotas puedan lucir los accesorios y collares como una joya, los cuales pueden ir a juego con manillas diseñadas también para las personas. Un reflejo del vínculo entre los amos y sus “peluditos”.

Rocabado destaca que trabajan con manufactura 100 por ciento nacional y con artesanos. La primera colección es de collares y la han denominado “Andina”. La caracteriza una confección y proceso de ensamblado realizado a mano y tejidos con diseños autóctonos. Además, cuentan con un broche elegante y resistente.

Rocabado subraya que buscan luchar contra la preferencia actual de artículos importados, principalmente del Asia, que inundan el mercado. “Lamentablemente, poco o nada dejan a nuestro país. Esta apuesta por lo nacional, junto con el proceso de manufactura y diseño, es lo que resalta de nuestros accesorios”, añade.

Zarabi nació en Cochabamba e inició ventas hace aproximadamente un mes. Si bien están en una etapa de posicionamiento, Rocabado destaca que en poco más de un mes han llegado a más de 100 familias bolivianas y sus mascotas. Sus accesorios tienen un costo que va desde los Bs 80 a Bs 140, dependiendo del tamaño y diseño.

Flores comenta que, cuando los contactan, perciben un amor inmenso de las personas hacia sus mascotas. “Lo más gratificante es recibir las fotos de las mascotas de nuestros clientes utilizando sus collares. Es muy lindo ir a sus casas y conocer a cada uno de los peluditos y que nos cuenten sobre ellos”, adiciona.

Zarabi Pet Design realiza pedidos a nivel nacional.

whatsapp_image_2019-07-23_at_21.18.20.jpg Moda Zarabi Pet Design diseña collares tejidos a mano y con características andinas. Pueden ir a juego con manillas para los dueños. CORTESÍA

whatsapp_image_2019-07-23_at_21.18.26.jpg Moda Zarabi Pet Design diseña collares tejidos a mano y con características andinas. Pueden ir a juego con manillas para los dueños. CORTESÍA