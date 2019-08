9 claves para entender el mindfulness

Hacer una cosa y pensar en otra es fuente de infelicidad. Vivir y disfrutar el presente puede parecer fácil o simplemente una tontería, pero no lo es. Publicaciones de universidades como Harvard, Oxford y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) han estudiado los efectos del mindfulness o atención plena en el bienestar general, en la salud y en el rendimiento mental. Personalidades como se refieren a esta actividad como indispensable en su día a día. Se la aplica en las más importantes escuelas de negocios del mundo, en la NBA, en el ejército estadounidense y en Silicon Valley, por nombrar algunos ejemplos.

“El minfulness te abre las puertas a una filosofía de vida que te permite ser, estar y vivir en plenitud”, explica a la revista Oh!, Shane Medina, terapeuta venezolana que tiene un posgrado en Bioneuroemoción en el Enric Corbera Institute (Barcelona, España) y un máster en Programación Neurolingüistica. En Cochabamba, da charlas gratuitas sobre mindfulness una vez a la semana en Integrando Homeopatía. La especialista resume que los beneficios se manifiestan a nivel físico, mental y espiritual. A continuación, comparte con los lectores las principales claves para entender y practicar la atención plena.

1 UNA TÉCNICA DE RELAJACIÓN CON MÚLTIPLES BENEFICIOS

Medina explica que el mindfulness es una técnica de relajación que permite estar conectado con el momento presente. Uno se desconecta de su día a día, combate el estrés e incluso el envejecimiento.

“Actuamos y vivimos en función al presente, lo que da tranquilidad. Entrar en conciencia de ello permite liberarte de preocupaciones, del estrés, ansiedad e inclusive de la depresión”, añade la terapeuta. Agrega que la atención plena permite abrirte a las experiencias y vivir los cambios de forma positiva.

2 ¿CÓMO COMENZAR?

Medina recomienda dedicar 10 minutos todos los días a prácticas de respiración. Para ello, es necesario buscar un sitio tranquilo y agradable, sentado o acostado inhalar profundamente llenando el abdomen de aire, sostener por un instante la respiración y exhalar (respirar siempre por la nariz).

Al momento de culminar con las respiraciones, aconseja tomar tres respiraciones profundas y en vez de exhalar por la nariz, hacerlo por la boca y de forma profunda.

Subraya que lo importante es “vaciar” la mente de pensamientos. “Entrenar la mente para que ese pensamiento, así como llegó, se vaya. La práctica lo hace sencillo”, dice.

Si cuesta hacerlo con los ojos cerrados, sugiere que uno puede descargar una aplicación llamada Asistente de respiración (una pelota que se contrae y se expande) u observar la llama de una vela o el humo de un incienso, con la finalidad de mantener la atención en aquello que genera un movimiento para evitar distraerse con pensamientos. Esta es una forma de ocupar al hemisferio izquierdo del cerebro, que es el lógico.

3 IDENTIFICAR QUÉ OCASIONAN LAS TENSIONES

La especialista recalca que en el momento de la atención plena, el inconsciente se puede expresar. Al estar en un estado de relajación, puede suceder que se manifiesten tensiones. Medina señala que esto sucede porque hay un bloqueo mental. “La pregunta que debes hacerte es ¿qué no me permito en mi vida?, indica y agrega que es importante aprender a escuchar nuestro cuerpo, porque él siempre tiene algo que decirnos.

Luego de los ejercicios de respiración, aconseja que se pregunten dónde hay tensión en sus vidas y qué la genera, sin necesidad de darse una respuesta inmediata.

4 LA IMPORTANCIA DE NO JUZGAR

“Si mientras hacemos las respiraciones surge algún pensamiento, simplemente lo observamos, no emitimos ningún juicio, no lo seguimos alimentando con palabras y al ver que no hay resistencias pasará de largo y se irá”, acota la especialista.

Añade que cuando uno deja de juzgar situaciones y personas, todo comienza a estar en armonía y a fluir. Resalta también que es importante no caer en el victimismo y echarle la culpa al otro. “Tomar las cosas tal cual son. No añadir creencias, pues vuelves el asunto más grande y se crea un problema”, dice. La experta agrega que es así que uno empieza a desarrollar inteligencia emocional y tiende a ser asertivo en el momento de tomar decisiones.

5 SER AMABLE CON UNO MISMO

“Una enseñanza del mindfulness es la compasión hacia ti mismo. Cada persona tiene un ritmo diferente. Date tu tiempo”, destaca Medina y recomienda evitar cuestionarse si uno lo hace bien o mal. “No necesariamente necesitas un guía. Cada quien decide cómo realizar su práctica y qué se ajusta a sus necesidades”, adiciona.

6 CREAR EL HÁBITO

La especialista explica que, de acuerdo a su experiencia, lo que más cuesta a las personas es crear el hábito de tomarse todos los días 10 minutos para hacer sus respiraciones. En un nivel más avanzado, uno puede aumentar el tiempo. “Es una práctica diaria. Los cambios relevantes se ven con el tiempo”, añade.

7 NO ES LO MISMO QUE MEDITAR

Medina expone que el mindfulness o atención plena es más práctico a diferencia de la meditación, la cual está relacionada con el budismo. Asevera que la atención plena fue adaptado al occidente para que la gente lo vea más cercano y se anime a hacerlo. Detalla que mindfulness no es canto de mantras, lecturas de textos religiosos o sagrados. “El mindfulness te permite adaptar tu entorno y sumarlo a la atención plena, que forme parte de ello”, agrega y añade que uno puede practicarlo en cualquier momento. “Es una técnica de relajación más urbana, utilizas los cinco sentidos siempre. La idea es hacerlo un modo de vida, que se proyecte en todo el día”, especifica la especialista. En cambio, la meditación se da en sitios tranquilos y completamente en silencio.

8 MÚLTIPLES APLICACIONES

Medina comenta que el mindfulness puede ser aplicado en varios sectores y rubros, ella trabaja a nivel empresarial y deportivo.

En lo empresarial, asevera que hay programas particulares, uno de ellos es de seguimiento, son seis semanas con grupos 12 personas máximo y es ideal cuando hay que entregar un proyecto. Uno de los problemas más comunes que identifica es que el trabajador se distrae bastante y no realiza actividades propias del trabajo. Para ello, recomienda identificar cuáles son los desvíos dentro de sus planes de trabajo, analizar el día a día, cuáles son las actividades y si es necesario cambiarlas en función del ritmo de trabajo.

En los deportes de conjunto, indica que cada integrante cumple una función específica para lograr la excelencia. En un campamento de armadores de voleibol, trabajó bastante con los sentidos, ver el balón y sentir los dedos, por ejemplo. Además de programar la mente para que en el momento de mayor estrés (en el punto a punto), los jugadores estén concentrados en esos detalles y hagan exactamente lo que hacen en su práctica.

9 TAMBIÉN PARA POLÍTICOS

La práctica del mindfulness o atención plena ayuda a los políticos a estar más alejados de las visiones extremistas, a ser más abiertos, conscientes y curiosos y a comunicarse mejor con diputados de otros grupos políticos.

Así lo ha afirmado en entrevista al portal español EFEsalud, Jamie Bristow, director de un organismo que ha proporcionado apoyo en atención plena a más de 140 parlamentarios británicos.

Esta práctica favorece no ir desbordado por la vida, aprender a parar, a entrenar la atención y la actitud, aprender a regularla con curiosidad y amabilidad, mediante diferentes técnicas, centradas muchas de ellas en la respiración.

calada.jpg BIENESTAR Mindfulness o atención plena es la dicha de poder hacer y pensar en una sola cosa. Es el aquí y ahora. Es el aceptar lo que sucede sin juzgar y con amabilidad para mejorar todo tipo de rendimiento ARCHIVO

EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

“Todo padre desea que su hijo sea feliz y que logre desarrollar todo su potencial. Para lograrlo es necesario partir de dos conceptos clave: la atención es la base del aprendizaje y la relajación o serenidad son fundamentales para la felicidad”, afirma la psicólogalicenciada por la Universidad Autónoma de Madrid (España), Verónica Trigo Padilla y explica que la práctica del mindfulness permite ello al niño.

La experta comenta que varios estudios revelan que la capacidad de concentración es mucho más importante que el propio coeficiente intelectual para lograr un buen rendimiento académico y luego laboral. “El niño o adolescente que pueda concentrarse, captará, procesará, registrará y recuperará la información de su memoria con mayor facilidad. Para retener es necesario atender”, añade.

Comparte un ejemplo de lo que hacen en Spanish Harlem, una escuela de una zona muy pobre de Nueva York. “Los niños, a pesar de vivir en un entorno con alto grado de violencia y disfunción familiar, están logrando excelentes notas académicas y actitud de superación hacia la vida”, dice.

La especialista en psicoterapia individual, de pareja y familiar señala que cada día practican lo que denominan “amiguitos de peluche”. Cada niño se recuesta y pone su peluche favorito sobre su barriguita y simplemente se dedica a ver cómo el muñequito sube con cada inspiración y baja con cada expiración.

“En este mundo con tanta estimulación, estamos formando a niños que pueden atender a muchas cosas a la vez. El problema es que no llegan a un nivel de concentración alto y gastan energía en cosas que no son importante”, apunta. Aconseja que niños y adultos necesitan aprender a cerrar los temas, las preocupaciones, las distracciones que son innecesarias y así no nos desgastarse tanto. “Estaremos de mejor humor y con la mente lista para tomar buenas decisiones. Esto se logra a través de los ejercicios de mindfulness”, acota.