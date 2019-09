Paolo Agazzi y el país en el que filmó sus sueños

Paolo Agazzi Sacchini es probablemente uno de los tres cineastas bolivianos más prolíficos. Ha participado en la mayoría de las más destacadas producciones del cine nacional. En un principio, lo hizo apoyando a los grandes maestros; luego dirigiendo, escribiendo guiones y produciendo solo o junto a los nuevos talentos. Ha hecho también una destacada carrera de casi dos décadas en la televisión.

Boliviano nacido en Italia o, quizás, italiano renacido en Bolivia, técnicamente ítalo-boliviano. Nació Motta Baluffi, un pueblo de 2 mil habitantes en la provincia de Cremona. Y a sus 25 años decidió tomarse un año sabático para resolver una duda existencial mientras se daba una vueltita por Latinoamérica.

“Estaba en la universidad estudiando Ciencias Políticas y Económicas y me había enterado de que en Milán había una escuela de cine —recuerda—. Entonces me inscribí. Mi vida se volvió medio complicada, tensa, pero a la vez muy formativa, porque además ya estaba trabajando en una empresa estadounidense. Cuando acabé la escuela de cine, surgió la disyuntiva”.

¿Cineasta o ejecutivo empresarial? El primero bullía desde niño con aquellas proyecciones dominicales del cine parroquial de Motta Baluffi. El segundo se consolidaba a partir de las cátedras en la universidad y ya una experiencia acumulada en cuatro años de trabajo. Entre ellos, un jovenzuelo que, mochila al hombro, empezó a interesarse en las culturas precolombinas y, como tantos de sus pares en ese tiempo, en el mito del Che Guevara. Pensaba volver con el norte bien definido y partió hacia el sur.

“Decidí con mis ahorritos tomarme el año sabático. Empecé por el Perú, quería llegar hasta México, donde había estado antes y me gustaba mucho. Pero en Milán había un pintor boliviano, Pedro Portugal, quien me sugirió que aproveche para visitar su país. Me habló de que Antonio Eguino y Oscar Soria habían concluido una película (Pueblo Chico)”.

ATRAPADO EN LOS ANDES

Pero Agazzi no sabía que antes de continuar hacia México quedaría atrapado entre los Andes y la Amazonía por contados 43 años. Conoció a los cineastas y luego hizo su planificado recorrido por Bolivia. Fue impactado especialmente por Andes asociados a valles y selvas amazónicas, por las culturas y sus interrelaciones singulares y complejas, donde cada dura travesía se veía matizada por la solidaridad y la amistad, de viajeros y lugareños. De hecho, aquella visita inicial sumaba la invitación de un cruceño a conocer su casa en la Chiquitanía.

“En la universidad había conocido a un amigo boliviano que era de San Javier y estudiaba Agronomía. Me dijo que si iba a Bolivia, quería que conozca a sus papás. Así que también recorrí varios lugares del oriente. Pero cuando volví a La Paz, con la idea de seguir mi ruta hacia México, me entero de que Antonio Eguino, Oscar Soria y Luis Espinal estaban preparando la película ‘Chuquiago’”.

La vida de Agazzi bien podría ser organizada por los títulos de grandes producciones. Empezaría con los westerns que deslumbraron al niño de Motta Baluffi, y continuaría con el “Ocho y medio” de Fellini (su película favorita, o, al menos, la que destaca apenas se le consulta al respecto) que contempló ya de estudiante aplicado a la cinematografía. Y, sin saberlo, el llamado boliviano se llamaron “Yawar Mallku” y “El coraje del pueblo” en los cineclub italianos. Eran aquellas obras cumbre de Jorge Sanjinés y el grupo Ukamau (donde sumaban Soria y Eguino), a quienes se propuso conocer mientras alistaba maletas para su viaje sabático.

En 1976, cuando Paolo llegó al país, tiempos de la dictadura de Hugo Banzer, ingresaba en punto de ebullición el trabajo de los íconos del cine boliviano. Entre la represión y el amor al arte habían ya surgido obras históricas. Primero juntos y luego, Sanjinés, en el exilio, Soria y Eguino, en Bolivia, habían ya dirigido y producido.

CON LOS MAESTROS

El cine como escuela, como pasión, como academia se plasmaba en estas tierras. Emergía fundamentalmente de la mano de Ukamau y de mecenas y activistas conmovidos por una realidad que reclamaba a gritos trasuntarse en el séptimo arte. En ese momento, Agazzi conoció Bolivia. Fue precisamente “Chuquiago” (producción que durante tres décadas ostentó el récord de taquilla) el filme que cinematográficamente lo nacionalizó. Él resume aquel debut en Bolivia como el momento del cambio: “Me quedé como asistente de producción y decidí postergar mi partida por un tiempo, pero nunca más me fui”.

De pronto, hacer cine en los Andes se convirtió en su vida. Incluso durante unas semanas participó como asistente de producción en “Yawar Fiesta”, en Perú. Un por entonces destacado líder de la izquierda le invitó a integrarse al Taller de Cine de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Allí confluyeron la crema y la nata de aquella revolución del celuloide.

“En 1978 (final de la tiranía banzerista), se abrió la UMSA, que la dictadura había mantenido cerrada. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) había ganado las elecciones estudiantiles. Yo era amigo de Jaime Paz Zamora (líder del MIR), él me contó que se iba a abrir el taller de cine y me sugirió que me postule. Lo hice y, junto a Raquel Romero, lo creamos. Y fue la base de un sinfín de exitosas actividades. Se hicieron videos, filmes, ahí dieron clases Sanjinés, Eguino, Soria, Espinal, Pedro Susz, Carlos Mesa, Jorge Ruiz… prácticamente todos los notables”.

Filmó su primer corto documental, “Hilario Condori”. Pero al ya entonces definido cineasta no sólo le interesaba hacer cine en los Andes, sino entre los Andes y la Amazonía. Además quería debutar en serio y lo hizo en 1982 con el largometraje “Mi Socio”. No le fue nada mal. “Mi Socio”, después de “Chuquiago”, resultó una de las más taquilleras del cine nacional. No sólo fue la primera película del director ítalo-boliviano, sino además la primera de ficción que abarcaba al oriente del país.

PIONERO

Tiene pasta de pionero. Agazzi ha sumado también varias obras primerizas en este campo. Ya con Eguino, en 1984, participó del primer filme histórico, “Amargo mar”, en calidad de director de producción. Ese año también filmó la primera adaptación de una obra literaria: “Los hermanos Cartagena”, basada en la novela “Hijo de opa”, de Gaby Vallejo Canedo. En 1997, con “El Día que murió el silencio”, filmó la primera producción boliviana en la que participaban artistas de talla internacional como el argentino Darío Grandinetti y el colombiano Gustavo Angarita. En otras de sus películas trabajaron actores de la talla de Demian Bichir, Kate del Castillo, Eduardo Noriega o Sam Shepard.

En 2005, realizó el primer filme en formato digital: “Sena Quina”. En 2011, fue el coproductor de la primera megaproducción internacional filmada en Bolivia, “Black Thorn” (ganadora de cuatro premios Goya). Y en este 2019 se apresta, una vez más, a marcar otra apuesta inaugural. Pero, antes, valga puntualizar que “Black Thorn” tuvo un valor particular en el fuero íntimo de Agazzi.

“Fue un sueño realizado porque un género que me marcó desde niño resultaron las películas de vaqueros. Filmar algo así acá en Bolivia fue maravilloso. Además considero que ha sido la película más linda en que yo he participado”.

Tras su consagrada carrera siente que con los nuevos tiempos cambiaron también la forma de hacer y ver el cine en Bolivia. “El cine ha tenido un antes y un después. El formato digital, si bien ha democratizado la realización del cine, también ha derivado en que los cineastas se acerquen a él menos preparados. (…) Las salas cinematográficas igual, son multisalas con demasiada oferta. Antes el público boliviano se acercaba más directamente a su cine y había asistencias mínimas de 100 mil personas; hoy con 40 mil ya suele ser mucho. Se ha creado un desequilibrio muy grande entre costos y su recuperación y una distancia entre el cine boliviano y el público de las nuevas generaciones”.

OTRA DUDA EXISTENCIAL

El país ha cambiado tanto que a Agazzi le surgen hasta dudas existenciales. “Bolivia, en la época en que llegué, era muy muy diferente. Tenía el rasgo de un país que luchaba para salir a flote, con limitaciones de todo tipo. Y eso me interesó por el contraste con la realidad de la que yo venía. A veces me digo, si llegara hoy a la edad en que llegué, no sé si me interesaría tanto como esa vez. Hoy hay una internacionalización que no hace mucha diferencia con el exterior”.

Y es en medio de esas reflexiones y cambios donde el italiano renacido en Bolivia se halla presto a lanzar otra obra de corte primicial: “Mi Socio 2.0”. Constituye el primera historia de continuación en la filmografía nacional. “Obviamente muchas cosas han cambiado, pero una de las experiencias más lindas es viajar por las rutas de Bolivia y sus paisajes. También la solidaridad y la amistad son los temas de fondo que unen a ambas películas”.

Y, una vez más, la escuela de Eguino y Soria vuelve a la vena de Agazzi. “Antonio Eguino ha sido mi maestro porque lo que aprendí en la Escuela de Cine de Milán fue pura teoría. Él y Oscar Soria fueron grandes amigos, pero sobre todo mis mentores. Antonio me enseñó el oficio de hacer cine. Y Oscar me enseñó cómo mirar la realidad del país desde una óptica de las cosas sencillas, de la sensibilidad. Soria era extraordinario para encontrar temas para películas, simplemente saliendo a la calle y observando la realidad”.

Un ciclo que marca a, probablemente, uno de los más importantes testigos y protagonistas del cine boliviano. La historia boliviana grabada en el corazón del italiano que llegó con una mochila hace 43 años. Esa mochila en la que todavía, asegura, quedan como 10 guiones a la espera de las condiciones de su realización. Para empezar un filme sobre las minas, el tema que en los 70 remeció el corazón de los bolivianos y del mundo, con obras como El Coraje del Pueblo.