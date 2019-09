JULIÁN TRUJILLO: “Bolivia está haciendo una gestión increíble desde lo audiovisual”

“Cuando leí el guion la primera vez terminé llorando. Generó un efecto en mí y si lo hizo puede tener un efecto muy interesante en el público”, afirma el actor colombiano Julián Trujillo, quien interpreta a Alessandro de joven en “Anomalía”. El intérprete, que también da vida a Antonio José de Sucre en la serie de Netflix “Bolívar”, explica que la temporalidad siempre ha sido un miedo de la sociedad porque envejecemos y nos dan miedo las decisiones que tomamos y que hoy en día nos hacen lo que somos.

“Creo que la experiencia de poder viajar en el tiempo es maravillosa”, dice y afirma que sí le gustaría volver al pasado y revivir conscientemente muchos recuerdos.

Para la película, el joven actor llegó por mi primera vez a Bolivia, un país del que destaca una cultura muy hermosa y gente muy cálida. ¿Y qué lo cautivó? Responde que la comida. “Siento que es una generosidad hacia el turista y hacia ustedes mismos….Quiero volver otra vez a Bolivia y comer pique macho”, comenta y también adelantó que tiene un proyecto de ciencia ficción que pronto llegará Netflix.

Sobre el equipo de trabajo de “Anomalía” resalta la puntualidad, exactitud y precisión. “Fueron muy profesionales. Creo que Bolivia está haciendo una gestión increíble desde lo audiovisual, está creciendo”, asegura y añade que en un mes de grabación pusieron todos los esfuerzos y recursos.

Sobre la trama, explica que le parece muy interesante que sea una película futurista y que se desarrolle en el año 2050, porque son temas que en Latinoamérica tienden a no tocarlos, ya que “suena muy a Hollywood”. Acerca de su personaje, dice que es muy humano, emotivo y también racional. Aspectos que hicieron que se identifique con él.

“Con Alessandro, el tema de tener la oportunidad de resarcir mis errores es algo que hago constantemente todos los días. Tener una conversación interna y decir: me perdono a mí mismo por las cosas que no he hecho tan bien. Soy un ser humano y eso es parte del crecimiento para ser mejor persona. Trabajo todos los días para ser mejor persona”, manifiesta.

Continúa: “Tiendo a interpretar y a vivir muchísimo todos mis personajes y de una manera particular y muy sencilla”. Confiesa que al estudiar un papel se aferra y parte por los aspectos que no son él. Julián acaba de interpretar a Antonio José de Sucre en “Bolívar”, otro personaje con el que se identificó, ya que es el mejor amigo fiel. “En cuanto a la amistad y a la fidelidad, sí soy así. Me gusta mantener y respetar mucho esas relaciones porque creo que son la base de las relaciones del amor”, enfatiza.

Julián también da clases de actuación y subraya que es importante que los estudiantes se concentren en ser humanos. “La actuación tiene la maravillosa expresión de poder quitarte la máscara y poderte ver cómo estás”, agrega.

Subraya también que los artistas tienen una labor social porque mucha gente los sigue. “Lo que estamos contando debe tener una responsabilidad, una necesidad de mostrar algo. Generar conciencia en la sociedad desde la ficción”, argumenta.

Para Julián la fama es efímera. Sin embargo, sí agradece el tiempo que se toman sus seguidores y espectadores. “Agradezco mucho que nos vean y nos sigan. Respondo siempre todos los mensajes”, agrega.

El intérprete colombiano define que el 2019 ha sido un año de muchas bendiciones. “Soy muy creyente. Creo profundamente que los sueños sí se cumplen”, indica y comenta que se dice esta frase todas las mañanas: “Yo soy fuerte y exitoso”.

Sus tres personas importantes son sus papás, a quienes agradece que le apoyaron e impulsaron su carrera y siempre lo acompañan a los estrenos. La tercera es la pareja que esté con él en el momento.

Julián adelanta también que están grabando un nuevo proyecto en Colombia, en un hospital. Si bien no pudo dar más detalles, al momento de entrevistarlos mostró en la videollamada parte de su atuendo y locación. Añade también que está escribiendo una serie.

Julián ha participado en grandes producciones televisivas como “Sin senos no hay paraíso”, “Francisco el matemático” y en “La ley del corazón”, entre otras.