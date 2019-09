El Machismo llega a puntos de descontrol en Bolivia

Caso 1: Biblia en mano y desde hace más de 10 años, Ubaldo le exige a Sabina que cumpla con él. Ella debe servirle y obedecerlo en el día y en la noche “tal cual ha señalado el señor Dios”. Sabina ha confesado a sus hermanas que hace mucho perdió todo sentido para ella su vida sexual. Pero, al margen de servir a su esposo desde las 5:00, con todos los quehaceres domésticos, “tiene que agradarle, tal cual manda el señor Dios”. Cuando han intentado persuadirle de un mejor trato a Ubaldo, éste les ha respondido con una andanada de citas bíblicas. Suele empezar recordando que “la mujer es la causante del pecado original”.

Caso 2: Lo que primero la hirió y humilló hoy es prácticamente su apodo. Pamela se casó con Luis, un intelectual que se codeaba con diversos círculos de las élites bolivianas, aunque cada vez tenía menos ingresos económicos. Pero un día, cuando ella trató de debatir con él sobre política, le cortó en seco y la apodó. “Eres hermosa, pero una cojudita. No estás a mi nivel”.

Luego, la “cojudita”, como ella suele repetir con ironía, debía, además, aportar con dinero a la vida del intelectual. Se ríe al recordar que Luis hasta participó en debates donde hablaba sobre género y machismo. Cuando Pamela decidió separarse debido a lo “intelectualmente ilógico de la situación”, las dos familias, incluidos dos de los tres hijos de la pareja, la presionaron para que desista. Ha confesado que en algunas ocasiones le asaltaron las más radicales y autodestructivas ideas para salir de su agobiante situación.

Caso 3: Cuando Bernabé aparece, algo se pierde en la casa de tres ambientes que tienen en alto Chasquipampa. María y sus siete hijos generalmente no lo ven durante varios días. A veces llegó a golpearlos antes de llevarse la garrafa, el quintal de arroz o un teléfono celular. Ocasionalmente aparece arrepentido con algo de dinero y algún aporte para el hogar. Pero el alcohol ya lo ha distanciado demasiado de María, que trabaja en diversas casas de Cota Cota y Los Pinos. “Dos veces ya me han dicho que había muerto, pero volvió a aparecer —relata—. Cuando nos avisaron, ninguno de nosotros ha llorado”.

Son algunas de las historias rutinarias registradas por trabajadoras sociales y psicólogas que muestran apenas la cotidianidad del fenómeno que castiga con dureza a las bolivianas. Tal cual se puede ver en los reportes, el machismo en el país se muestra generalizado. Lo ejercen ricos, pobres, religiosos, ateos, cambas, collas, citadinos, campesinos, comunidades indígenas, juntas vecinales, sindicatos, gremios empresariales, logias, etc.

CADA VEZ MÁS DELITOS

Son algunas de las miles de historias que apenas trascienden los consultorios y los conciliábulos familiares o de amistades. Otras, mucho más graves, se multiplican en los medios de comunicación, en hospitales, gabinetes forenses y en las morgues. El machismo en Bolivia suma este año, por ejemplo, ya seis casos públicos de violaciones en manada. Cuentan además, como otro indicador los 825 casos de estupro y violaciones a niñas, niños y adolescentes, tan sólo en el primer semestre, registrados por la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia Doméstica (Felcv). Mientras tanto, el Ministerio Público ha contabilizado hasta agosto 79 feminicidios. Un detalle adicional: los asesinatos se consuman con cada vez mayor crueldad y saña.

Las manifestaciones más crudas del machismo en Bolivia parecen incrementarse sin tregua. Basta con señalar un reciente reporte comparativo de la Felcv de Santa Cruz. En ese departamento, cada año aumentan 1.000 casos de delitos contra la mujer, que incluyen la violación, el abuso sexual, las agresiones y los feminicidios. Según el coronel Paul Saavedra, responsable de aquella unidad, en la gestión 2016 se atendieron 11.900 casos; en 2017 hubo 13.000 y en 2018, 14.000. En lo que va del año ya sumaron más de 11.000, lo que hace prever que al concluir la gestión se bordeará los 15.000 casos.

Ese sostenido aumento de los indicadores bolivianos ya cobra notoriedad incluso a nivel internacional. La violencia contra las mujeres en Bolivia está por encima del promedio latinoamericano, y el país ocupa el primer lugar en Sudamérica en feminicidios. Según el Latinobarómetro 2018, la violencia de género representa el 34 por ciento de los hechos de criminalidad registrados en el país. Esto implica 10 puntos porcentuales por sobre el promedio de América Latina que llega al 24 por ciento. Es decir, de los 86.679 hechos delictivos procesados el año pasado por la Policía, 28.000 corresponden a violencia contra la mujer (34%).

Mientras, el informe del Observatorio de la Comisión Económica para América Latina, publicado a fines de 2018, estableció dos casos de feminicidio por cada 100 mil bolivianas. Resulta la tasa más alta de Sudamérica, seguida de Paraguay con 1,6 casos y la sexta de Latinoamérica sobre 20 países. Otro tipo de indicadores ratifican el crítico nivel al que ha llegado el problema en el país.

cec7c2fe3b3edcpinimg.jpg Archivo

904853-944-1098.jpg Archivo

VALORES CONSERVADORES

“Hay una encuesta de valores trabajada por la organización Ciudadanía en Cochabamba (Igualdad, Identidad y Ciudadanía) —dice Mónica Novillo, directora de la Coordinadora de la Mujer—. En ese trabajo se ratifica que los bolivianos, a pesar de que lo nieguen, son altamente machistas en lo laboral, político y relaciones de pareja. En algunos casos la encuesta compara a Bolivia con algunos países musulmanes, en términos de valores. Otra encuesta trabajó con poblaciones jóvenes en relación a temas de violencia: ‘Los valores sociales de la juventud en Bolivia - Informe nacional de la encuesta mundial de valores - Población adolescente’. Ahí se advierte que entre los jóvenes subsisten ideas y valores bastante conservadores en relación a la igualdad de género”.

Mientras tanto, un estudio de la ONG Oxfam, orientado a los países con mayores índices de machismo en el continente, reveló también parte del problema boliviano. Se trata del informe “Rompiendo moldes: transformar imaginarios y normas sociales para eliminar la violencia contra las mujeres”, publicado en octubre de 2018. Allí se asegura que en Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, el 80 por ciento de los jóvenes considera “normal” la violencia machista. Añade que seis de cada 10 encuestados de 15 a 19 años creen que “celar” es una demostración de amor.

El trabajo señala también que un 65 por ciento de los jóvenes piensa que cuando una mujer dice “no” a una relación sexual, en realidad quiere decir “sí”. Igualmente, siete de cada 10 consideran que la responsabilidad de ser manoseadas o acorraladas es de las mujeres “por la ropa que usan”. Un 40 por ciento de ellos piensa que si una mujer ha consumido alcohol, se presta a que un hombre tenga relaciones sexuales con ella, aunque esté inconsciente.

Las acciones institucionales para enfrentar el problema también parecen marcar cifras rojas frente a lo que se ha hecho en otros países. “Se ha avanzado más en otros países y en distintas áreas —explica Mariel Paz, abogada y miembro de la Red de Violencia contra las Mujeres de Tarija—. Por ejemplo, en México, Brasil o Argentina se ha avanzado mucho en investigaciones a fondo orientadas a saber cuál es el contenido del machismo en cada país. En Uruguay se ha hecho mucho por promover los derechos sexuales de las mujeres en determinadas áreas, en otros países la justicia funciona mucho mejor en esta área”.

La analista remarca que en Bolivia se carece de investigaciones académicas que brinden una radiografía del machismo boliviano que es diferente al de otros países. Añade que también anda muy rezagado en la justicia y en la promoción de las políticas educativas. “Nos falta avanzar en muchas áreas y factores —subraya—. Eso impacta en los resultados y cifras de la violencia que en Bolivia son más altas que en el exterior. En general, está en el grupo de países más rezagados del continente en todas las acciones destinadas a combatir el machismo”.

¿QUÉ HACER?

La crisis boliviana se acentúa pese a la organización de cumbres, la creación de instituciones, leyes y el lanzamiento de campañas nacionales contra el machismo. Instancias que han proliferado desde hace ya varios años. A la hora de enfrentar el problema las expertas coinciden en un factor.

“La educación, el sistema educativo no cambia —dice Elizabeth Machicao, directora de la Casa del Adolescente—. No se ha incorporado en la currícula el trabajo de la prevención de la violencia y los temas que hacen al machismo y al sistema patriarcal. Las familias tampoco quieren cambiar, los roles siguen siendo asignados de la misma manera a hombres y mujeres y por eso se sostiene el machismo. Somos una sociedad machista y lo grave es que tanto hombres como mujeres somos machistas. Se traduce en cómo las mujeres crían, cómo permiten ciertas cosas, cómo no ejercen derechos reales, cómo transmiten valores, cómo se quedan con discursos vacíos”.

Coinciden con ella Mónica Novillo y Mariel Paz. Novillo remarca que las diversas normas y leyes que se han establecido en el país son aplicadas para la atención de casos, pero no para la prevención. Ésta, ligada especialmente a la educación y los medios de comunicación, “dónde a la mujer generalmente se la presenta o como cosa o como víctima”.

“No se ha trabajado políticas estatales con mirada de largo plazo para modificar los patrones masculinos de comportamiento —explica, a su vez, Paz—. Tampoco se ha trabajado en acciones de largo plazo para establecer roles de igualdad entre hombres y mujeres. Una campaña puede sembrar mensajes, pero no tiene poder para cambiar las estructuras de pensamiento relacionadas a la cultura de superioridad del varón. Eso sólo se lo puede lograr con acciones sistemáticas ininterrumpidas de largo plazo, incidiendo fuertemente en el ámbito de la educación formal”.

Paradójicamente, al prever nuevas políticas educativas y siembra de valores, el panorama de los futuros responsables no se muestra muy alentador. Cinco de los principales candidatos de los binomios que participarán en las elecciones presidenciales son recordados por expresiones abiertamente misóginas. Tres de ellos militan en organizaciones que pregonan eso de que “la mujer fue la causante del pecado original”.