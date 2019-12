Novela Presentan nueva obra de Hasbún

“Los años invisibles” es la última novela del cochabambino Rodrigo Hasbún, que acaba de lanzar con la editorial El Cuervo.

“Quizá no es tan grave que las cosas no duren ni que la belleza sea fácil de ensuciar. Quizá no es tan grave que a menudo terminemos dándole la espalda a quienes más amamos.”

Andrea, el personaje de esta novela, viaja a Houston para confrontar al autor por lo que ha escrito sobre la adolescencia turbulenta que compartieron ambos en Cochabamba, 21 años atrás. ¿Cómo es posible que conserven de formas tan distintas un pasado común? y ¿cuánto sigue pesando en ellos eso que intentan dejar atrás? En “Los años invisibles” se cruzan las ciudades, los recuerdos y el perdón, la nostalgia y el desarraigo, las preguntas que no tienen respuesta y las que sí la tienen. De manera incisiva y conmovedora, confluyen también la verdad de la ficción y la irrealidad de la vida.

Hasbún nació en Cochabambaen 1981. En 2002 obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Santa Cruz de la Sierra. Es autor de “El lugar del cuerpo” publicado en 2007. Ha publicado el libro de cuentos “Cinco”. Le concedieron el Premio Unión Latina a la Novísima Narrativa Breve Hispanoamericana y fue parte de Bogota39. En 2011 publicó “Los días más felices”, su segundo libro de cuentos.