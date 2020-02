Tecnología de punta para combatir el cáncer

De acuerdo a un estudio que se presentó en el VI Congreso Alatro, en Puerto Rico, en Bolivia hay cada año 19 mil nuevos pacientes con cáncer, de los cuales el 65 por ciento son mujeres. Alrededor de 12 mil necesitan radioterapia y la tasa de mortalidad anual es de 27 por ciento; es decir, tres de cada diez muere.

A ello se suma que Bolivia tiene un retraso de 50 años en tecnología para diagnosticar y combatir esa enfermedad, de acuerdo explica Gonzalo Solis, gerente general de Oncoservice.

Ante esta crítica situación es que nació Oncoservice para ofrecer el servicio de medicina nuclear para el diagnóstico de células cancerosas que posibilita localizar tumores. El centro, ubicado en La Paz, tiene tecnología y especialistas para tratar el cáncer en el país sin necesidad de que los pacientes viajen al exterior.

Asimismo, Solis adelanta que en abril se podrán realizar braquiterapias, un tipo de tratamiento de radiación que actúa en el interior del cuerpo para matar células cancerosas y achicar los tumores. Esta terapia permite que el oncólogo utilice dosis de radiación más alta en áreas más pequeñas en menos tiempo.

En julio de 2018, Oncoservice instaló un acelerador lineal que está entre los más modernos de Sudamérica.

El experto asegura que, hasta la fecha, el centro atendió a más de mil pacientes, entre niños, jóvenes y adultos mayores, 550 en radioterapia y similar número en medicina nuclear.

BRAQUITERAPIA PARA COMBATIR LAS CÉLULAS CANCEROSAS

“El equipo de braquiterapia consolida a Oncoservice como el centro más moderno y el único que cuenta con medicina nuclear en Bolivia, para luchar contra los más de 100 tipos de cáncer que están presentes en el país y el mundo”, resalta Solis.

Esta nueva herramienta servirá para combatir células cancerosas en pacientes con varios tipos de cáncer, como los de mayor incidencia en Bolivia que son de cuello uterino y mama (en las mujeres) y próstata (en los varones).

¿Cómo funciona? La directora de Radioterapia de la clínica Oncoservice, Ligia Avilés, explica que es un tipo de radiación de uso específico (radioterapia interna). La palabra braqui viene de corto, lo que significa que es una radiación dirigida a corta distancia. “Es una de las formas más antiguas de hacer radiación, pero que se ha modernizado”, comenta.

“Es un procedimiento casi quirúrgico. Se hace en una especie de quirófano donde localizamos el tumor del paciente”, señala. Por ejemplo, para los tumores ginecológicos, realizan un examen ginecológico y ponen un aplicador que remeda la forma por dónde va a pasar la fuente radioactiva, tomando la forma del tumor. Una vez que se inserta el aplicador, realizan una tomografía computada de alta resolución y hacen una planificación para ver por dónde debe y no debe pasar la radiación.

En el caso de las mujeres, especifica que tienen la vejiga y el recto muy cerca del útero. “Esta tecnología nos permite colocar radiación sobre el tumor, sin que ésta llegue a los órganos vecinos”, afirma y acota que ésto se hacía a ciegas o con rayos X por lo que era muy difícil de medir. “Muchas veces el tumor tiene formas tan caprichosas que no se podía llegar a zonas tumorales con precisión”, dice la experta a tiempo de destacar el avance de la tecnología.

Una vez que está hecha la planificación con la tomografía, explica que se conecta la fuente al aplicador y ésta viaja comandada a depositarse a las zonas tumorales. Vuelve a su lugar, se retira el aplicador y la paciente ya puede irse.

Expone que cuando se realizaba esta técnica (que antes se hacía con baja tasa) podía durar entre uno a tres días, dependiendo la cantidad de radiación que se tenía que dar. “Esto es muy incómodo para la paciente y se ha descrito como uno de los procedimientos más traumáticos en cáncer”, destaca. En cambio, una braquiterapia hecha con sedación, en corto tiempo y mínimo dolor, cambia la calidad de tratamiento y de vida del paciente.

Además de tratar tumores ginecológicos y cáncer de uretra, también trata tumores de piel (algunos melanomas y tumores epiteliales que pueden estar localizados cerca al ojo, al párpado o a la nariz).

La especialista explica que la braquiterapia es como un procedimiento quirúrgico menor. A los pacientes se les informa el riesgo de perforación de una víscera, a veces el tumor está muy blando y la aguja vence; sin embargo, recalca que la probabilidad es muy baja y siempre se le da al paciente recomendaciones de cuidado posterior. Por ejemplo, el dar dosis altas a nivel vaginal, puede provocar un estrechamiento de ésta y siempre indican a las pacientes ejercicios de rehabilitación.

MEDICINA NUCLEAR PARA UN DIAGNÓSTICO CERTERO

Avilés afirma que la medicina nuclear es un estudio híbrido que combina la información que da una tomografía computada con información metabólica que solamente se la obtiene con el radiofármaco que cuentan en Oncoservice, el cual es hecho con un ciclotrón y toda la microquímica necesaria para que pueda ser inyectado al paciente.

Recalca que, para poder sacar la sustancia, necesitan tener su propio ciclotrón. Esto no se realizaba antes en Bolivia porque no existía la posibilidad de instalar uno. Se refiere a la medicina nuclear como el Petct (tomografía por emisión de positrones). Expone que la sustancia se inyecta en el cuerpo y se pega a las células malas.

“Muchos pacientes sufren porque no les pueden dar un diagnóstico preciso y exacto para saber hasta dónde se ha extendido el tumor. El tiempo es oro en cáncer. El paciente pierde tiempo y dinero haciendo estudios inefectivos, cuando podría hacerse un Petct de entrada”, manifiesta.

MÁS ALLÁ DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

Por décadas, el cáncer de próstata se ha enfrentado de forma quirúrgica. Avilés explica que la próstata tiene una localización complicada, es muy difícil de extraer el tumor sin provocar un efecto adverso. Algunos pacientes quedan con incontinencia urinaria, disfunción eréctil, estenosis de uretra y muchas veces se dejan pedazos de tumor para proteger alguna zona; luego, el paciente continua con la enfermedad.

En Oncoservice trabajan el método Radioterapia Guiada por la Imagen (IGRT). “Es un tipo de radiación que nos permite destruir las células tumorales dentro de la próstata, esquivando los órganos sanos y protegiendo a los nervios de la disfunción eréctil”, asevera y añade que el paciente puede tener una tasa de curación exactamente igual a la que tiene con una cirugía, con la diferencia de que no tiene que pasar por un procedimiento invasivo.

Es un tratamiento sin cortes ni sondas. La experta detalla que la radiación se emite como un haz de luz desde afuera en una máquina y el paciente no presenta efectos adversos. Pero sí pueden presentarse efectos adversos agudos por inflamación que luego se van controlando. “A largo plazo, la calidad de vida de un paciente irradiado es muy buena”, resalta.

Otro avance es la radiocirugía, que la emplean para tumores cerebrales que pueden ser malformaciones arteriovenosas, meningiomas, adenomas de hipófisis y tumores malignos como metástasis cerebrales.

“Este tipo de radiación se utiliza porque muchas veces es muy riesgoso que al paciente le realicen una cirugía abierta de cráneo, puede generar secuelas y deterioros muy grandes”, agrega.

Avilés puntualiza que la radiación emite haces de luz concentrados sobre la zona del tumor. Son dosis de radiación tan altas que las células tumorales no pueden sobrevivir, se destruyen por completo, pero el tejido que rodea la lesión se preserva. “Es una de las terapias de mayor elección para tumores cerebrales. Se hace desde los años 60. En la última década, gracias al avance tecnológico se ha perfeccionado al máximo”, acota.

ONCOLOGÍA PERSONALIZADA

Si bien la tecnología de punta y especialización de profesionales es fundamental, también es importante trabajar con una oncología personalizada, ya que toda persona es un individuo singular y los tumores no son iguales en todos.

“La oncología trata el tumor del individuo de acuerdo a las características propias del mismo y del individuo para el tratamiento ideal”, comenta y ejemplifica que se deben respetar incluso las creencias religiosas del paciente para tratarlo.

Enfatiza que el tratamiento integral del cáncer implica que los médicos puedan comunicarse entre ellos, por ejemplo, un diálogo entre oncología clínica y cirujanos oncólogos, entre otros. “Tomar decisiones para cada caso particular, tomando en cuenta preferencias del paciente y características de su enfermedad”, añade.

La experta agrega que es bueno decirles a los pacientes con cáncer que deben dejar de tener miedo. De acuerdo a su experiencia en otros países, el paciente oncológico está muy empoderado porque sabe que hay herramientas para curarlo. “He visto en Bolivia pacientes oncológicos muy deprimidos que venían con una carga muy pesada, porque sienten que es una sentencia de muerte, que no se puede hacer nada o que son culpables de su enfermedad”, relata. Es por ello que hace hincapié en trasmitir un mensaje de esperanza.

“El cáncer se puede vencer siendo detectado a tiempo y utilizando las herramientas apropiadas. Si uno tiene la enfermedad, hay que hacerle frente lo más pronto posible. Postergarlo o negarlo no ayuda en nada, sólo ayuda a que se potencie”, aconseja y añade que el sostén familiar es fundamental.

Cuenta que en la clínica ven historias “muy lindas”, de amor, de acompañamiento, de perdón y de arrepentimiento. Comparte el caso de uno de sus pacientes de cuatro años con linfoma hodgkin, que es el más frecuente en los niños.

Para la radioterapia el paciente debe estar inmovilizado. En niños necesitan el uso de anestesia, pues no deben para que el haz de radiación no caiga en una zona diferente. Luego de explicar a su pequeño paciente el uso de la anestesia, él insistió en que sea sin ella. “Le decía a su mamá que es un niño valiente. Soportó todas las sesiones con un valor increíble. Te enseñan tanto los pacientes… Ver luchar a ese niño por su vida fue muy motivador”, comenta y relata que a veces los papás se desmoralizaban, pero él siempre estaba con una sonrisa y con una energía muy positiva. El niño terminó su tratamiento y ahora está en control y no se fue sin que antes le hagan una divertida fiesta de despedida.

“El cáncer te moviliza a niveles que uno no entiende”, agrega.

perfil_1.jpg Ligia Avilés CORTESÍA

PERFIL

Ligia Avilés

Es radiooncóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Realizó fellowship en el Massachusetts General Hospital y Dana Farber Cancer Center. Realizó un máster en altas tecnologías de la Radioterapia en Madrid con el Grupo Madrileño de Oncología.

Ejerció como médico de staff desde 2007 en el prestigioso instituto de Argentina: Vidt Centro Médico de terapia radiante. También trabajó como staff en el Hospital Alemán de Buenos Aires y organizó el programa de Radioterapia avanzada del Hospital Universitario Austral de Buenos Aires.

Es Miembro de American Society of Radiation Oncology (Astro), American Brachyterapy Society (ABS), Asociación Latinoamericana de Terapia Radiante (Alatro) y Sociedad Argentina de Terapia Radiante (Satro).