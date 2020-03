El singani y la apuesta para que conquiste el mundo

¿Se imaginan que un robot sea quien toma las decisiones sobre los guiones o actores de una película? Un acuerdo de Warner con Cinelytic abre el debate sobre el peso de la IA en el Hollywood del... Ver más ¿El cine y televisión en manos de la Inteligencia Artificial?

Hace 50 años el anuncio de Paul McCartney cerraba la trayectoria de The Beatles. Una banda que, desde Liverpool, revolucionó la música y al mundo entero. El álbum “Let It Be” fue su despedida, pero... Ver más The Beatles, el grupo de música más influyente de la historia

Visitar las, por ahora, tres cafeterías de la cadena Hierro Brothers resulta una experiencia multisensorial con especial impacto en el gusto. Se habilitó puntillosamente una sorprendente variedad de... Ver más Hierro Brothers, la cadena “retro” que proyecta a La Paz