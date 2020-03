Las “z”, bolivianas con menos cadenas, más ideales y poder

Rosa María Rosales considera que vivirá el tiempo en que los problemas de género habrán pasado a un segundo plano. “Tengo casi 26 años y, como varias de mis amigas, yo he organizado mis prioridades y decidido los aspectos centrales de mi vida –explica esta ‘militante de diversas causas nobles’-. No sin dolor he proyectado mi carrera profesional, mis aspiraciones académicas y también mis convicciones. Ah, también me divorcié a los dos meses de casada, a los primeros malos tratos y redefiní mi visión de la pareja y la maternidad. Sé que a mi mamá llegar a esto le habría costado muchísimo más, y que pocas de su generación lo lograron”.

Rosa María ha participado de diversas movilizaciones por reivindicaciones de género que se han gestado tanto a nivel internacional como nacional. Y si bien, esta ingeniera civil con altas aspiraciones de especialización, participa en diversos grupos de análisis y foros, prefiere marcar diferencias y conceptos: “Los grandes problemas que hoy afectan a las mujeres no se van a superar con luchas feministas, sino con luchas humanistas. Ya se ha fraccionado demasiado a la humanidad como para plantear sus problemas rompiendo el elemento central de su existencia: la complementariedad”.

También tiene una visión optimista la tarijeña Gaby Alfred. Es licenciada en filosofía, tiene 26 años y milita en la organización Pan y Rosas, basada en ideales socialistas y feministas. “Habrá mayor libertad para nosotras en cierta manera –explica-. Ya ha habido luchas históricas de las mujeres por más de 200 años en las que se han logrado grandes cosas. Es decir, no partimos de cero, sino con una base muy sólida que nos han dejado. Sin embargo, seguimos enfrentando nuevos desafíos todo el tiempo, hay amenazas, hay conflictos, incluso con la apropiación de nuestros propios cuerpos. Pero, aunque suene contradictorio, es evidente que estamos más liberadas que en otros tiempos, estamos recorriendo ese camino”.

Alfred, como la mayoría de las entrevistadas, cita entre las adversidades del presente al resurgimiento de las corrientes fundamentalistas de corte religioso. Como es sabido, diversas organizaciones, especialmente neocristianas, cobraron auge en Latinoamérica y Bolivia a partir de los años 80. Según proyecciones del Latinbarómetro, hasta mediados de la década que concluye estas organizaciones constituían ya casi 27 por ciento de la población cristiana no católica en América y 12,9 por ciento en Bolivia. En varios casos, sus credos imponían marcados elementos de sumisión para la mujer.

MÁS LUCHADORAS

Sin embargo, aún desde filas “cristianas” la perspectiva de una generación más liberada y una sociedad con mayor equidad de género parece perfilarse. “Sin duda, como en todo, hay algunos grupos y también casos particulares que usan la Biblia y el mensaje de manera errónea –dice Yesenia Vaca, informática de 25 años y miembro de la Iglesia evangélica Metodista-. Si ven bien, estos movimientos suelen ser encabezados por mujeres, a diferencia de la Iglesia católica. Estamos también en reflexión y estudio para que, como mujeres, seamos cada vez menos objeto de injusticias y desigualdades por razones de género. Eso incluye el trabajo y la interpelación a corazón abierto a quienes usan las escrituras para abusar e imponer su autoridad en sus hogares”.

Aun así, pese al matiz igualitario expresado por Vaca, las características de los grupos neocristianos son objeto de diversas críticas desde los otros frentes. Pero no son asumidas como un riesgo para las proyecciones de las activistas de las nuevas generaciones. “Siempre habrá un contrapeso desde ambos lados –dice la psicóloga y activista de Mujeres, Lesbianas y Bisexuales de Bolivia, Wendy Molina-. Hay muchos jóvenes muy metidos en estas religiones, les llaman células, que transmiten estos valores, hay un trabajo fundamentalista intenso con ellos. Sin embargo, es muy fuerte la globalización, la expansión de espacios reflexivos para cuestionar, romper tabús, hablar de la sexualidad, de proyectos de vida no acondicionados y de la tolerancia”.

UNA SEÑAL DOLOROSA

Tampoco la imparable y hasta creciente violencia de género parece amilanar el optimismo de las bolivianas de la generación Z. Las cifras ratifican el incómodo sitial de América Latina como la región del mundo donde se registra más violencia contra la mujer. Según la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal), 12 mujeres son asesinadas cada día en el subcontinente. Mientras que en Bolivia, hasta febrero, dicho índice subió de un feminicidio cada tres días en 2019, a uno cada dos.

¿Qué viene a significar este incremento o persistencia de la violencia de género? “Por una parte, es probable que resulte de una mayor visibilidad del fenómeno –explica Rosales–. Desde niña supe de asesinatos y violaciones, pero entiendo que las sumaban a casos en general. Eso no quita que haya mayor perversión también, por cómo anda el mundo. Pero además también entiendo que es la respuesta machista desesperada a cómo la mujer es cada vez más autónoma. Resulta una dolorosa señal de que la mujer busca liberarse más. Entonces, la lucha sólo debe redoblar esfuerzos, conjurar cada vez más las tragedias y seguir avanzando”.

LA SOCIEDAD LÍQUIDA

Desde la óptica del analista Carlos Laruta el surgimiento de generaciones de mujeres más liberadas en el curso de las décadas venideras obedece al nuevo contexto. “Es 2020, una sociedad postmoderna o sociedad líquida porque ya no tiene rigideces normativas y de orientaciones de conducta que tenían los siglos pasados –explica–. En ese contexto hay una fuerte individualización de las personas, relaciones virtuales, y hay una enorme masificación del acceso a la educación para las niñas y jóvenes. Entonces, ambos factores han colocado a las mujeres en una fuerte situación de igualdad respecto del varón. Y deriva en dos expresiones: una vanguardia de mujeres intelectuales feministas, un grupo relativamente pequeño y radical, y, desde la academia, la perspectiva o enfoque de género”.

Laruta indica que desde el enfoque de género se estudia la situación real de igualación entre hombres y mujeres. Añade que las investigaciones advierten un ajuste en la relación varón–mujer. Como consecuencia se presenta fenómenos como la disminución de los matrimonios a temprana edad, la baja de la fecundidad, cambios en los roles laborales, etc. Y, especialmente, una relación mucho más igualitaria entre varones y mujeres.

Indudablemente, los nuevos tiempos guardan relación a los saltos en la cobertura educativa. Según la agencia para la cultura de las Naciones Unidas (Unesco), a nivel mundial entre los años 1970 y 2009 la matriculación de mujeres en estudios superiores sufrió un vertiginoso crecimiento: de los 32 millones de estudiantes matriculadas en 1970 pasaron a ser 165 millones en 2009, un incremento cercano al 500 por ciento. A partir de ese salto, en América Latina se llegó a registrar que hasta 2014 aproximadamente el 60 por ciento de los graduados universitarios son mujeres. Mientras tanto, en Bolivia, un estudio de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), de 2014, estableció que la brecha de género, a nivel escolar, cambió de sentido a partir de 2006. Es decir, desde ese año, más mujeres que varones concluyen la educación escolar. Entre 1992 y 2011, la brecha de género en la tasa de término de primaria pasó de 9,7 por ciento a -1,2 por ciento y en la de secundaria de 3,2 a -5,3, ambas favorables a las mujeres. Aunque el periodo evaluado es de dos décadas, la balanza comenzó a inclinarse del lado de las mujeres a partir de 2006 para primaria y 2005 para secundaria, pues antes los varones llevaban ventaja en el acceso y permanencia en la educación escolar. También subieron marcadamente los índices en la educación superior.

EL CONCEPTO EN CUESTIÓN

Pero no todas las activistas coinciden en que se vienen tiempos de mayor libertad femenina. Para la escritora Rosario Aquim Chávez, lo que queda en discusión es el concepto de “libertad” al que considera como algo inalcanzable para las nuevas generaciones. “Quien ofrece ‘libertad’ e ‘igualdad’ es la matriz del sistema capitalista, liberal, y es algo que jamás se va a conseguir –reflexiona–. No puede haber libertad mientras haya un poder sobre tu cabeza, no puede haber igualdad ante la ley, el sistema maneja la ley y nadie es igual a nadie, sino único e irrepetible. Se ofrece la libertad del mercado, la conversión de la gente en mercancía para alquilar el vientre, vender sexo, fuerza laboral. La vida es una mercancía y a eso se le quiere llamar libertad”.

En ese marco, para la activista, los avances hacia una mayor liberación de la mujer en Bolivia han sido prácticamente nulos. Aquim, activista por los movimientos LGTB, propugna la ruptura con un sistema “que ha convertido en una dicotomía arbitraria una realidad compleja”. Bien sea un radicalismo o la excepción que confirma la regla, su postura suma entre el creciente debate intelectual que marca al tiempo de la generación Z en Bolivia. Una generación que, así como Aquim, en cada caso trabaja su concepto de libertad.

Rosa María Rosales define el suyo también bajo los hechos de su propia experiencia: “He entendido mi libertad a partir de la derrota de mis propios miedos. No puedo ser libre si soy esclava del miedo. También como libertad debo aspirar a conquistar mi felicidad y la alegría de vivir. Porque he visto varones y mujeres, machistas y feministas, de mucha labia, pero perdidos en sus propios laberintos. Supongo, que cuando también rompamos con eso seremos más libres”.