Alimentos fermentados para la salud intestinal

A pesar de su mala fama, nuestra salud le debe mucho a las bacterias. Más allá del significado generalizado que han adoptado como causantes de enfermedades, son imprescindibles para la vida humana. En la industria alimentaria, las bacterias son muy importantes en el proceso de creación de algunos alimentos, como los fermentados, conocidos comúnmente por generar un aumento de nutrientes en los alimentos y de bacterias beneficiosas para la salud intestinal.

La fermentación es una manera de preservar la comida que data de hace miles de años y ahora está empezando a ser considerada como una fuente importante de bacterias amigas.

La nutricionista y dietista holística, Paola C. del Carpio Rossell, explica que los fermentados se caracterizan por contener levaduras y bacterias que apoyan a la salud intestinal del organismo. Además, transforman el azúcar en ácidos, gas o alcohol, acción que prolonga la vida de estos alimentos.

“Contienen microorganismos vivos que van a variar en tipo y cantidad según el lugar, temperatura y medio de fermentación, por lo cual ningún fermento será igual a otro”, añade. La especialista destaca que actualmente se ha visto un incremento importante en la oferta de estos alimentos, sobre todo de tres de ellos: el té de kombucha, kéfir y el pan de masa madre. “Esto debido al aumento de diferentes patologías que pueden estar relacionadas con una mala absorción de nutrientes, una flora intestinal débil y la aparición de diferentes alergias en la población”, acota la experta, quien es fundadora del Centro Energía Nutricional y trabaja también en el Centro de Bienestar Integrando.

Existen diferentes tipos y formas de consumirlos. A parte de sus propiedades digestivas, aportan sabor a la hora de comer.

MÚLTIPLES BENEFICIOS

Del Carpio señala que estos alimentos mejoran la calidad de la microbiota intestinal y cuentan con nutrientes con mayor biodisponibilidad, lo que garantiza su mejor absorción. “La variedad de probióticos que contienen pueden tener una acción beneficiosa en prevención y tratamiento de diversas patologías crónicas”, afirma. Aunque aún falta evidencia científica acerca de sus beneficios, la nutricionista destaca que la historia proporciona datos importantes que incluyen propiedades antibacterianas, antioxidantes, antialérgicas y antifúngicas.

La health coach Cecilia Jordán afirma que por sus efectos digestivos y el generar “bacterias buenas”, los alimentos fermentados disminuyen la inflamación, incrementan la inmunidad y pueden ayudar a combatir infecciones (lo que reduce a largo plazo la necesidad de antibióticos).

A diferencia del kéfir y la kombucha, Del Carpio manifiesta que el pan de masa madre, al ser horneado, carece de microorganismos vivos, por lo que ya no se considera como un alimento probiótico, peropor el proceso de fermentación aporta buena calidad de micronutrientes del complejo B, aminoácidos libres de rápida absorción y su índice glucémico se reduce, lo cual permite que una persona diabética pueda incluir este alimento de manera controlada en su plan de alimentación, sin olvidar la “bioindividualidad” . También se reduce la presencia de antinutrientes, optimizando así la absorción de diversos oligoelementos.

De acuerdo al artículo de BBC Mundo “¿Es cierto que la comida fermentada es buena para tu intestino?”, las dietas asiáticas, que tienen una tradición de alimentos fermentados, parecen conducir a una mejor salud intestinal en países como China, Japón y Corea, donde las enfermedades intestinales son menos comunes. Por lo que no sorprendería que las dietas occidentales, dominadas por el azúcar y los alimentos procesados, necesiten añadir probióticos para completar el pantano bacteriano del intestino.

A continuación, nos detenemos en las propiedades de tres de los fermentados más populares que fueron resumidas por el periódico español La Vanguardia.

- Kéfir de agua: Aunque el kéfir de leche es más popular por su parecido al yogur, el de agua ofrece beneficios más interesantes. Ayuda al control de la salud intestinal y, con ello, al sistema inmunológico, colabora en la lucha contra el cáncer, alergias y enfermedades de la piel.

- Kombucha: Es una bebida de ligero sabor ácido obtenida a base de té endulzado. A el kombucha se le conoce como el “hongo de la inmortalidad”, puesto que si lo preparamos adecuadamente nos dará bebida indefinidamente. Ayuda a la actividad digestiva y en la prevención del cáncer. Tomado frío es un sustituto ideal de las bebidas refrescantes.

-Pan de masa madre: Más allá de dar consistencia, personalidad, esponjosidad e incluso ese plus emocional que aporta al producto, la masa madre hará que cualquier pieza que la contenga nos siente mejor. Una pieza con 24 horas de fermentación por acción de las levaduras consigue una especie de predigestión, en la que ya se han procesado parte de los nutrientes propios de la harina, de manera que nuestro organismo los asimilará mejor.

CUÁNDO Y CÓMO CONSUMIRLOS

“El kéfir y el té de kombucha son alimentos vivos, por lo que si queremos ver los beneficios que nos pueden producir no se los debe consumir pasteurizados”, dice Del Carpio.

También aconseja, a la hora de adquirirlos, observar que no contengan ningún aditivo añadido que pueda entorpecer su función, tales como colorantes, saborizantes artificiales, azúcar o que hayan sido sometidos a una temperatura mayor a los 40 grados centígrados.

“Realizar estos alimentos en casa no requieren mucho tiempo. Se los puede conservar con facilidad y estará elaborado a nuestro paladar”, adiciona.

La nutricionista señala que el té de kombucha es una bebida muy versátil y generalmente muy bien aceptada por los niños. Depende del medio de infusión en el que se prepare para obtener un sabor para cada gusto. Explica que se lo puede consumir puro, mezclado con jugos naturales de frutas o como aliño en ensaladas de verduras. “Disfruta una buena y bien fermentada kombucha con hielo en los días de calor”, recomienda.

Sobre el kéfir explica que, al ser fermentado generalmente en leche de vaca, se puede consumir como cualquier yogur, con fruta y cereales en desayunos, batidos o como acompañante delos vegetales. Si uno tiene intolerancia a la lactosa, puede probar kéfir fermentado en agua o en bebidas vegetales (leche de coco o almendra).

Si bien la masa madre posee diferentes propiedades, menciona que la calidad del pan elaborado a partir de esta dependerá de los ingredientes que se vayan a usar. “Si buscamos consumir un pan de calidad, tenemos que tener en cuenta qué materiales usamos para su elaboración o en todo caso, asegurar la ingesta de nutrientes elaborando el pan en casa”, dice Del Carpio.

Para incorporar los alimentos fermentados en el día a día, Jordán sugiere, por ejemplo, agregar una cucharada de kéfir en los batidos o hacer un yogur propio para parfait.

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA

Del Carpio, señala que una persona que no presenta síntomas importantes puede consumirlo con las comidas, una o más veces al día. Apunta que, generalmente, si alguien tiene flora intestinal desequilibrada, puede presentar ciertas reacciones como flatulencias, constipación o diarrea. “Por este motivo, se recomienda empezar con pequeñas cantidades e ir incluyéndolos poco a poco en nuestra rutina”, asevera.

La nutricionista explica también que, en caso de presentar alguna patología, siempre se debe consultar con un profesional para valorar la cantidad, frecuencia y tipo de fermentados que podemos ir añadiendo a la dieta en caso que sea pertinente consumirlos.

Jordán advierte que no todas las comidas fermentadas son creadas de igual manera y no todas proveen beneficios para todos. Por ejemplo, si una está embarazada o tiene un sistema inmune debilitado, beber té de kombucha que no es pasteurizada, quizás no sea recomendable para ella. “Siempre sé consciente y lee las etiquetas de los alimentos antes de consumir comida fermentada. Algunos, como el yogur, contienen mucha cantidad de azúcar u otros ingredientes no deseados”, agrega.

RECETA

BOWL DE KÉFIR

- 100 ml de kéfir de leche vegetal de coco

- 3 cucharadas de pop amaranto

- 1 plátano picado

- 1 cucharada de linaza molida

- 1/4 taza de papaya picada

Agregar todos los ingredientes en un recipiente y mezclarlos. Del Carpio enfatiza que esta receta es excelente para el desayuno.